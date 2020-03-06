Рынок круп остается стабильным

Текущий крупяной сезон характеризуется как относительно спокойный в ценовом плане, без резких взлетов и падений. Тем не менее, цены на ряд круп имеют повышательную динамику, рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Например, стоимость гречки у производителей с июля 2019-го к концу февраля текущего года выросла почти вдвое, примерно с 22,5 тыс. руб./т до 40,5 тыс. руб./т, следует из мониторинга ИКАР. Повышение обусловлено ситуацией с сырьем. «Держатели гречихи не торопятся продавать ее крупозаводам. В итоге предприятия вынуждены конкурировать за гречиху, предлагая более высокие цены, — поясняет Глазунова. — Производство гречки в последние месяцы снизилось, что также способствует повышению цен».

По данным Росстата на 1 февраля, у заготовительных и перерабатывающих организаций было 92,2 тыс. т гречихи — на 8,5% меньше, чем годом ранее. В рознице к началу марта, согласно данным статведомства, гречневая крупа стоила в среднем на 3,4% больше, чем в декабре. Такая динамика — результат снижения урожая гречихи в прошлом году: по сравнению с 2018-м валовой сбор сократился на 146 тыс. т до 786 тыс. т.

Ранее в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов обращал внимание, что в этом году необходимо расширить посевы гречихи на 52 тыс. га, что позволит устранить возникший на рынке дисбаланс из-за уменьшения производства и обеспечить комфортные цены. В прошлом году агрокультура занимала около 811 тыс. га против более чем 1 млн га в 2018-м, согласно Росстату.

Также отмечается укрепление цен производителей на овсяные хлопья с 15 тыс. руб./т в конце февраля прошлого года до 20 тыс. руб./т. Это связано с увеличением стоимости овса хорошего качества, дефицит которого испытывают предприятия, комментирует Глазунова. Запасы овса в заготовительных и перерабатывающих организациях к началу февраля составляли 148 тыс. т — примерно на 11% меньше, чем годом ранее.

В последнее время также наблюдается небольшое повышение цен на рис — за последние два месяца крупа у производителей подорожала примерно с 32,5 тыс. руб./т до 35 тыс. руб./т в связи с активным спросом на нее, следует из мониторинга ИКАР. Запасы риса к началу февраля были на 29,2% больше, чем год назад и составляли 61,5 тыс. т, по данным Росстата. В рознице рисовая крупа стоила примерно на 2% дешевле, чем в декабре 2019-го.

Цены на пшено сохраняются на относительно стабильном уровне после падения с рекордных отметок в предыдущем сезоне, продолжает Глазунова. В июле прошлого года стоимость пшена у производителей превышала 70 тыс. руб./т, в последние три месяца она находится в диапазоне 23-24 тыс. руб./т. В прошлом году валовой сбор проса благодаря расширению посевов увеличился до 439 тыс. т после 217 тыс. т в 2018-м. В феврале запасы проса были на уровне 15,6 тыс. т — на 58% выше, чем годом ранее. Средние розничные цены на пшено в начале марта были на 6% ниже, чем в декабре 2019-го.