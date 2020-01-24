Китайская компания вложит 3,3 млрд рублей в производство риса и сои в России

Структура китайской компании «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян» — «Дальселькор» — реализует проект по выращиванию, обработке, фасовке и хранению риса и сои на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Примморье. Производительность комплекса составит 50 тыс. т продукции в год, сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Как уточнили «Интерфаксу» в АПИ, на данный момент в проект вложено 200 млн руб., до 2023 года планируется инвестировать еще около 3,27 млрд руб.



В эксплуатацию уже ввели основное здание комплекса по обработке, фасовке и хранению риса, который поставляется в торговые сети Приморского края, Амурской области, Бурятии, Забайкалья, а также в Китай и Монголию. Также уже построена и скоро будет введена в эксплуатацию сушильная башня, сформирована площадка для стоянки комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В рамках проекта обрабатываются 3 тыс. га в Спасском районе Приморского края, но в перспективе инвестор может увеличить посевные площади до 30 тыс. га. Для этого нужно расширить границы ТОР, такое предложение АПИ уже внесло в Минвостокразвития, сказал гендиректор агентства Леонид Петухов.



«Китайские партнеры заинтересовались возможностями, которые появились на Дальнем Востоке благодаря новой экономической политике и преференциальным режимам. Возможность проекта обсуждалась еще на полях первого Восточного экономического форума, а сам проект был запущен три года назад. Поддержку ему оказывает наше агентство», — уточнил инвестиционный директор АПИ Константин Леженин.



«Лянтай» учредила «Дальселькор» в марте 2016 года. В 2017-м компания подала заявку на получение статуса резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. В том же году «Дальселькор» взяла в аренду землю в Спасском районе и засеяли ее рисом и соей, а осенью собрала первый урожай — 2,5 тыс. т риса и 1,1 тыс. т сои. По итогам 2019 года было посеяно 800 га риса, 700 га кукурузы и 1 тыс. га сои, валовой сбор риса составил 3,2 тыс. т, кукурузы — 5,6 тыс. т, сои — 1,3 тыс. т. «Проект оказался эффективным. Инвестор нацелен развивать свое производств и планирует вложить до 2023 года порядка 3,27 млрд руб.», — отметил Леженин.



Согласно информации kartoteka.ru, 100% акций «Дальселькора» принадлежит «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян», уставной капитал компании — 110 млн руб. Среди учрежденный предприятий — ООО «ЛТ агро инвест» (занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества), «ЛТ агро трейд» (торговля автомобилями), «Ханка органик» (выращивание зерновых, кроме риса, зернобобовых культур и семян масличных культур). Выручка компании в 2018 году составила 73,9 млн руб., чистая прибыль — 7,3 млн руб.



ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств, центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Объем первоначальных частных инвестиций составляет 39 млрд руб. при бюджетных вложениях объемом 4,4 млрд руб. Резидентами ТОР также являются «Мер­си трейд», «При­мор­ский Бе­кон», «Русагро-Приморье», «ХорольАгроХолдинг», «Даль­не­во­сточ­ная сельскохозяй­ствен­ная ком­па­ния», «Чер­ни­гов­ский Аг­ро­хол­динг», ООО «Зод­чий», «ТиЭйч Рус При­мор­ский», «Рус­ское по­ле», «Мо­ло­ко При­мо­рья», «Кенгроу», При­мор­ский ко­опе­ра­тив фер­ме­ров и другие.



Ранее первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов говорил, что в 2019 году был собран рекордный урожай сои — 4,3 млн т, что на 13% больше, чем в 2018-м. При этом урожайность агрокультуры увеличилась до 15 ц/га. Этому способствовало использование современных агротехнологий, обновление технического парка, а также повышение качества семенного материала. По словам Хатуова, в этом году посевы сои нужно увеличить на 10%.



В прошлом году руководитель «Центра агроаналитики» Минсельхоза Дмитрий Авельцов рассказывал «Агроинвестору», что к 2024 году производство сои в стране должно увеличиться на 75% до 7,2 млн т​. В том числе примерно вдвое до 2,2 млн т может вырасти валовой сбор в Амурской области, с 384 тыс. т до 719 тыс. т — в Приморье.



Интерес аграриев к производству сои повышается и в будущем продолжит увеличиваться, подтверждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько. «В последние годы эта агрокультура является одной из немногих стабильно высокорентабельных», — говорит он.

