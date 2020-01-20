Экспорт масложировой продукции увеличился на 26%

Экспорт масложировой продукции в 2019 году вырос на 26% по сравнению с 2018-м и составил около $4 млрд, сообщил Минсельхоз. Наибольший прирост обеспечен за счет вывоза подсолнечного масла (около $2,1 млрд), жмыхов ($600 млн), а также рапсового и соевого масел ($515 и $400 млн). В основном масложировая продукция поставлялась в Китай, страны ЕС, Турцию, Иран, Узбекистан.

По данным Федерального центра оценки качества зерна, с начала сезона (1 июля 2019 года) по 14 января 2020-го экспорт подсолнечного шпрота вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сельхозгода и составил 787 тыс. т. Также среди лидеров по объему отгрузок соя — 693 тыс. т (+46%), маслосемена подсолнечника — 583 тыс. т (в шесть раз больше, чем в сезоне-2018/19), маслосемена льна — 369 тыс. т (+43%).

Как рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, росту объемов экспорта способствует увеличение производства масличных. «Внутренний рынок мы себе уже обеспечили, поэтому все излишки идут на экспорт», — объяснил он. Мальцев говорит, что, по прогнозу, в 2020 календарном году экспорт должен составить $4,5 млрд, но есть потенциал роста и до $5,5 млрд. По мнению главы союза, цены на масличные будут стабильны.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько тоже считает, что в 2020 году внешние продажи продолжат увеличиваться благодаря росту переработки масличных и их удорожанию. «Мы видим, что цены в конце года активно расти. В 2020-м эта тенденция сохранится», — уверен эксперт. По словам Хотько, вывоз масел в 2020 году может прибавить 15-20% в физическом выражении. «Увеличение урожая, большие загрузки заводов, повышение объемов выпуска масла и шротов — все это опережает рост потребностей внутреннего рынка. Именно поэтому все дополнительные объемы уходят за рубеж», — подчеркивает эксперт. По оценке Хотько, в 2019 году Россия экспортировала более 4 млн т масла и около 2,5 млн т шротов.

Согласно индексам аналитического центра «СовЭкон», цены на подсолнечник растут с ноября. Так, 13 ноября подсолнечник стоил 15550 руб./т, а 15 января 2020-го — уже 18600 руб./т. С ноября дорожает и подсолнечное масло: если 6 ноября тонна стоила 41750 руб., то 15 января — 45350 руб. «Уже сейчас, хотя год еще только начался, очевидно, что маслозаводы готовы покупать подсолнечник дороже, чем в декабре. Для примера, в Центре предприятия в 2019 году завершали закупки на уровне 18-18,5 тыс. руб./т без НДС, а сегодня сделки однозначно превосходят 19 тыс. руб./т без НДС», — ранее рассказывал «Агроинвестору» Хотько. Такая динамика цен на сырье, в первую очередь, связана с увеличением стоимости растительных масел на мировом рынке, пояснял эксперт.

Экспортный спрос на подсолнечник тоже находится на высоком уровне из-за низких мировых запасов. «Экспорт подсолнечника с сентября по ноябрь включительно составил 180 тыс. т. Это очень большой показатель. Для сравнения, в прошлом сезоне за аналогичный период вывезли около 100 тыс. т, но с учетом рекордного урожая, который составил 15 млн т, такие темпы отгрузок не критичны для рынка, даже если они будут поддерживаться до конца сезона, — ранее говорил Хотько. — Наше маслосырье востребовано в Турции, Европе, есть прямые поставки в Китай».

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в январском отчете оценила потенциал вывоза подсолнечника из России в этом сезоне на уровне 350 тыс. т, подсолнечного масла — свыше 3 млн т. Урожай агрокультуры, по ее расчетам, составил 15,3 млн т. По данным Росстата, валовой сбор подсолнечника в 2019 году обновил рекорд и достиг почти 15,1 млн т.