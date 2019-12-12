«Русагро» закроет три маслозавода

Группа «Русагро», один из крупнейших в России производителей свинины, сахара и масложировой продукции, закроет три маслозавода. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» рассказал гендиректор компании Максим Басов. По его словам, производство будет перенесено на большие автоматизированные предприятия, которые холдинг намерен развивать.



«Мы планирует расширять Аткарский завод, Балаковский завод (оба входили в холдинг «Солнечные продукты» - «Агроинвестор»), у нас большие планы по инвестициям в жидкие промышленные жиры, мы видим масложировой бизнес как очень перспективный», — сказал топ-менеджер, уточнив, что компания видит возможности как для повышения эффективности предприятий, так и увеличения объемов производства. Объем инвестиций в проекты он не назвал, поскольку бюджет еще не одобрен советом директоров, но уточнил, что речь идет о «миллиардах рублей».



Заводы будут специализироваться на конкретной продукции, рассказал Басов. Так, например, на Саратовском жировом комбинате будет сосредоточена экспертиза по твердым жирам, включая потребительские, Аткарсий МЭЗ будет развиваться в направлении производства жидких высокоолеиновых масел, также там будет производиться майонез. Предприятие в Екатеринбурге продолжит работать как площадка по выпуску майонеза и бутилированного масла. Завод в Балаково (Саратовская область) расширится, там группа будет производить сырое масло, которое будет поставляться в Турцию. Самарское предприятие станет специализироваться на выпуске бутилированного масла. «У нас будут специализированные, большие, автоматизированные заводы», — подчеркнул Басов.



Заводы в Москве, Новосибирске и Уссурийске закроют. За небольшими предприятиями нет будущего, тем более что сейчас ужесточаются экологические требования к производству, пояснил Басов. Московский и Новосибирский жировые комбинаты — активы холдинга «Солнечные продукты». Осенью прошлого года «Русагро» выкупила у Россельхозбанка права требования к группе почти на 35 млрд руб., долг обеспечен залогом всех основных активов компании. Тогда «Русагро» заявляла, что планирует приобрести часть активов «Солнечных продуктов», чтобы создать крупнейшую в России масложировую компанию. Часть активов холдинг планирует продать.



В июле Арбитражный суд Московской области признал банкротом Московский жировой комбинат. В октябре суд включил требования «Русагро» в размере 32,2 млрд руб. в реестр кредиторов предприятия. 12 декабря «Интерфакс» сообщил, что комитет кредиторов Новосибирского жирового комбината принял решил продать имущество предприятия на открытом аукционе. Самым крупным лотом стало право требования дебиторской задолженности перед НЖК, балансовая стоимость которой на момент открытия конкурсного производства составляла 783,2 млн руб. Новосибирское предприятие было построено в 1918 году, Московский комбинат — в 1935-м, говорится на сайте «Солнечных продуктов».



В отличие от этих активов завод в Уссурийске («Приморская соя») не связан с «Солнечными продуктами». Этот актив «Русагро» купила в 2015 году. На сегодняшний день «Приморская соя» - крупнейший производитель соевого масла и соевого шрота, майонеза, а также единственный производитель туалетного и хозяйственного мыла на Дальнем Востоке, говорится на сайте «Русагро».



Агентство PrimaMedia со ссылкой на председателя совета директоров компании «Приморская соя» Юрия Попова сообщило, что работа комбината будет приостановлена до октября 2020 года, оно будет законсервировано, что связано с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. По его словам, о ликвидации предприятия речи не идет. «Это временная мера, ситуация не такая уж и трагичная, какой ее многие видят», — цитирует Попова информагентство. Завод в Уссурийске был построен в 1926 году.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что закрытие этих заводов не окажет никакого влияния на рынок, так как доля предприятий в секторе крайне невелика. Таким образом, их закрытие, по его мнению, является правильным решением.



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