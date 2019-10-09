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Компании
«Русагро» отложила запуск крупнейшего элеватора на Дальнем Востоке
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
9 октября 2019
Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год
Мощность единовременного хранения зернового комплекса составляет 260 тысяч тонн
Фото: С. Николаев

Группа «Русагро» перенесла на 2020 год ввод в эксплуатацию элеватора в рамках свиноводческого проекта в Приморском крае, следует из сообщения компании. Ранее запустить элеватор планировалось в этом году. «"Русагро" приступила к пусконаладочным работам на элеваторе <...> В настоящий момент на объекте ООО «Русагро-Приморье» осуществляется тестирование работы оборудования с зерновыми и масличными культурами», — говорится в сообщении компании.

Элеватор построен в рамках создания свиноводческих комплексов в Приморском крае. На сайте Корпорации развития Дальнего Востока указано, что объект является частью комплекса по производству комбикормов, строительство которого ведется в рамках реализации инвестиционного проекта по производству свинины в приморском ТОР «Михайловский» общей стоимостью 21 млрд руб. Мощность хранения зернового комплекса составляет 260 тыс. т и в течение года будет увеличена до 320 тыс. т.

Как рассказывал гендиректор «Русагро» Максим Басов в интервью ТАСС, опубликованном в начале сентября, элеватор является первой очередью приморского проекта. «Мы рассчитываем, что он станет крупнейшим элеватором на территории Приморского края и, вероятно, вообще на Дальнем Востоке», — отмечал Басов. По его словам, это также будет единственный элеватор, который сегодня существует на природном газе. Сооружение должно стать основой для торговли соей и кукурузой с Китаем, а также для производства кормов свиноводческого проекта «Русагро», указывал Басов.

К концу 2018 года на 97% была завершена первая очередь элеватора мощностью 60 тыс. т, говорилось в годовом отчете «Русагро». Строительно-монтажные работы по свинокомплексам, племенной ферме и цеху производства семени были закончены до 60% в зависимости от объекта, по убойному цеху и комбикормовому заводу — до 30%. Всего приморский проект «Русагро» предусматривает возведение шести свинокомплексов на 18 тыс. свиноматок, племенной фермы на 3 тыс. чистопородных свиноматок, комбикормовый завод мощностью 300 тыс. т, убойное производство и мясопереработку производительностью 180 голов в час (0,7 млн голов в год). При выходе на полную мощность, который запланирован на середину 2023 года, «Русагро» будет производить в Приморье 75 тыс. т свинины в год. По словам Басова, заселение свинокомплексов животными начнется в начале 2020 года.

Группа «Русагро» создана в 1995 году и является одним из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России.  В рейтинге Forbes крупнейших российских частных компаний «Русагро» занимает 122-е место с выручкой 83 млрд руб. Компания является 12-м в стране производителем мяса по итогам 2018 года  и четвертым агрохолдингом по посевным площадям,  согласно рейтингам «Агроинвестора». Основной владелец  — семья основателя, экс-сенатора Вадима Мошковича (71,9%), Басову принадлежит 7,3%, free float составляет 20,8%.

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