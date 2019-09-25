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Компании
Права «Русагро» на управление молочными активами могут быть оспорены
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 сентября 2019
Арбитраж аннулировал сделку по продаже пакета акций группы «Алев»
В перспективе группа «Русагро» намерена войти в топ-3 российских производителей сыров
Фото: Е. Егоров

«Русагро» бывшего сенатора Вадима Мошковича может столкнуться с трудностями при управлении молочными заводами, доставшимися ей от группы «Алев». Как пишет газета «Коммерсантъ», Арбитражный суд Москвы аннулировал сделку по продаже доли бывшего совладельца «Алев» Камиля Заппарова, в результате чего договоры аренды мощностей компанией «Русагро» теперь могут быть оспорены.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в конце августа московский арбитраж признал недействительной сделку, в соответствии с которой 6,5 млн акций Заппарова в АО «Алев» были проданы Татьяне Иншаковой. По договору цена акций составила 73 млн руб., однако заявители представили суду отчет, по которому рыночная стоимость пакета оценена в 221 млн руб. Также суду не было представлено сведений об оплате Иншаковой и указанной в договоре суммы.

Кроме того, суд отметил, что Татьяна Иншакова является заинтересованным лицом по отношению к «Русагро». После приобретения долей Заппарова и другого совладельца «Алев» Александра Ивлева, Иншакова стала единственным акционером этой компании. Уже через пять дней после заключения сделки Иншакова как единственный акционер приняла решение о ликвидации «Алев», балансовая стоимость активов которого на тот момент составляла более 1 млрд руб. «Заключая сделку, ответчики преследовали заведомо противоправную цель, которая заключалась в банкротстве рентабельного хозяйствующего субъекта по упрощенной процедуре банкротства, вместе с тем сама сделка по отчуждению акций совершена в интересах одного из мажоритарных кредиторов АО «Алев» - ООО «Молочные продукты "Русагро"», — говорится в определении суда. После решения о ликвидации АО «Алев» заключило ряд договоров о передаче всего его недвижимого имущества группе «Русагро». Представитель «Русагро» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.

Группа «Русагро» - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. В рейтинге Forbes крупнейших российских частных компаний «Русагро» занимает 122-е место с выручкой 83 млрд руб. В сентябре 2018-го группа объявила о начале реализации сыров и сливочного масла, произведенных на мощностях «Алев» в Самарской области. Как поясняется в годовом отчете «Русагро», компания приобрела 900 млн руб. долга АО «Алев» и арендовала его мощности — Кошкинский маслосыродельный завод в Самарской области и Заволжский молочный комбинат в Ульяновской области. В 2019 году «Русагро» планировала выкупить часть активов «Алева» в рамках процедуры банкротства, сформировать стратегию молочного направления бизнеса и в будущем войти в топ-3 российских производителей сыров.

Однако теперь договоры об аренде группой «Русагро» активов «Алев» вполне могут быть оспорены, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Если решение московского арбитража не будет отменено и вступит в силу, управляющий имуществом Заппарова получит возможность осуществлять права акционера АО «Алев», поясняет юрист. «Соответственно он будет вправе как оспаривать заключенные сделки по корпоративным основаниям, так и требовать возмещения убытков от тех, кто заключил данные сделки. Все это должно преследовать цель увеличения стоимости имущества АО «Алев», и, следовательно, стоимости пакета акций, который должен будет быть продан с торгов», — сказал «Агроинвестору» Клеточкин.

После вступления судебного решения в силу финансовый управляющий Заппарова сможет через представителя участников должника реализовать права лица, участвующего в арбитражном процессе по делу о банкротстве АО «Алев», подтверждает адвокат адвокатского бюро «Романов и партнеры» Денис Никитенко. «К сожалению, у представителя участников должника отсутствует самостоятельное право на оспаривание в суде сделок, заключенных «Алевом», в том числе и договоров аренды. Больше шансов на оспаривание сделок у кредиторов АО "Алев"», — сказал «Агроинвестору» Никитенко. Тем не менее «шум», который может поднять финансовый управляющий Заппарова, может подтолкнуть кредиторов к тому, чтобы поддержать такое требование, не исключает Никитенко. В такой ситуации структуры «Русагро» будут выступать в суде об оспаривании сделок аренды в двух лицах — и как один из конкурсных кредиторов, и как ответчик, заключивший договоры аренды.

С февраля 2019-го «Алев» находится в состоянии банкротства по упрощенной процедуре. Помимо «Русагро» кредиторами выступают Юникредит банк, Россельхозбанк, банк «Дом.рф» и Альфа-банк. В Альфа-банке сообщили «Коммерсанту», что считают ликвидацию «Алев» неоправданной: на тот момент предприятия группы были в состоянии обслуживать и погашать кредиты. Там добавили, что договоры аренды имущества «Алев» также будут проверены на соответствие рыночным условиям и законности.

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