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Компании
«Русагро» осенью примет решение о реализации проекта в Китае
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
10 сентября 2019
КНР — главное направление развития группы
«Русагро» может инвестировать $5 млрд в свиноводческий проект в Китае
Фото: Д. Гришкин

Совет директоров «Русагро» Вадима Мошковича в ноябре рассмотрит вопрос о реализации инвестпроекта в Китае. Об этом сообщил гендиректор группы Максим Басов в интервью ТАСС. «Пока мы прорабатываем возможность реализации нескольких крупных проектов и ведем переговоры с властями Китая и китайскими партнерами. Но так как этот проект еще не одобрен советом директоров, я не могу раскрывать его параметры», — рассказал Басов. Он уточнил, что сейчас компания прорабатывает сам проект, выбирает земельный участок и рассчитывает смету.

Одновременно «Русагро» обсуждает возможность сотрудничества с рядом инвесторов в рамках проекта, в том числе с представителями РФПИ, подтвердил Басов. «Одним из соинвесторов этого проекта, возможно, будет Российско-китайский фонд прямых инвестиций (Российско-китайский инвестиционный фонд, РКИФ)», — сообщил топ-менеджер. Другим возможным соинвестором, по его словам, может стать China Invest Corporation.

Китайский рынок является «главным направлением развития всей группы» и «самым бурнорастущим» для «Русагро», отметил Басов. Сейчас компания экспортирует туда подсолнечное и соевое масла, также вышла с поставками сои и кукурузы. «Но это только начало, — заверил Басов. — После прохождения необходимой сертификации «Русагро» также планирует начать поставки свекловичного жома и подсолнечного шрота в Китай. И конечно, мы бы хотели поставлять свинину в эту страну, но китайский рынок пока закрыт». По оценке «Русагро», дефицит свинины в Китае на текущий момент превышает 10 млн т, и «цена [на свинину] на китайском рынке в разы превышает стоимость аналогичной продукции в России».

Что касается проекта по созданию свиноводческого кластера, реализуемого «Русагро» в Приморье, то заселение комплексов животными начнется в начале следующего года, сообщил топ-менеджер. Скоро также планируется ввести в эксплуатацию элеватор, «мощности которого уже в этом году примут на хранение сою и кукурузу». Его емкость единовременного хранения составит 260 тыс. т, а к следующему сезону — 320 тыс. т. «Элеватор станет основой для торговли соей и кукурузой с Китаем, а также основой для производства кормов нашего свиноводческого проекта», — пояснил Басов. А в рамках второй очереди приморского проекта до середины следующего года предполагается завершить строительство свиноферм и комбикормового завода. «Но для того, чтобы закончить проект полностью, нам нужно запустить убойное производство. Мы рассчитываем, что это произойдет в самом начале 2021 года», — сказал Басов.

О возможном проекте «Русагро» на территории Китая весной сообщило издание Global Times. По его данным, группа подписала с правительством китайской провинции Циндао соглашение, в котором говорится о намерении инвестировать $5 млрд в проект по разведению свиней на территории КНР. Кроме того, российская компания ранее выражала готовность расширить мощности своего свиноводческого проекта в Приморье с 85 тыс. т до 340 тыс. т в год в живом весе в случае открытия китайского рынка для этого вида мяса. В начале июня гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал «Коммерсанту», что фонд находится в «очень продвинутых переговорах» с «Русагро» по ряду проектов. В 2018 году о намерении вложить $600 млн в проекты «Русагро» на Дальнем Востоке заявлял азиатский инвестфонд Generations Fund (GenFund). Как говорил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в Китае наблюдается дефицит животного белка, в том числе из-за распространения там АЧС, и еще в апреле китайская сторона выражала готовность рассматривать поставки свинины из России из зон, свободных от этого заболевания. По словам Ковалева, сейчас надзорные органы России и Китая определяют зоны, которые можно считать свободными от вируса, однако давать прогнозы о начале поставок еще рано

Группа «Русагро» - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. Согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу, компания является 12-м в стране производителем мяса в 2018 году (160 тыс. т в убойном весе) и, согласно рейтингу InfoLine, третьим крупнейшим российским агрохолдингом по выручке. Основным владельцем является семья основателя, экс-сенатора Вадима Мошковича (71,9%), Басов владеет 7,3%, free float составляет 20,8%.

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