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Рейтинги
«Мираторг» вновь возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
2 сентября 2019
В 2019 году лидер может смениться
В прошлом году топ-10 российских агрохолдингов нарастили выручку на 5%
Фото: А. Гордеев

Аналитическая компания INFOLine подготовила рейтинг крупнейших агрохолдингов России по выручке в 2018 году. Из него следует, что совокупный оборот топ-10 участников в прошлом году увеличился на 4,7% до 645,8 млрд руб. без учета НДС. «Основные факторы, оказывающими влияние на динамику АПК в целом и агрохолдингов в частности, остаются прежними: мировая конъюнктура, господдержка, реализация экспортного потенциала. Однако <...> на фоне стагнации внутреннего рынка на выручку компаний будет оказывать влияние продолжающаяся консолидация отрасли. Специалисты INFOLine ожидают увеличения на рынке сделок по слиянию и поглощению активов в среднесрочной перспективе», — говорится в исследовании.

Лидером рейтинга вновь стал АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников, несмотря на то что выручка компании в прошлом году снизилась на 0,5% до 111,6 млрд руб. (в консолидированную отчетность по МСФО в этом году не включена «Брянская мясная компания»). Падение выручки аналитики объясняют сокращением реализации импортного мяса из Бразилии (-33%) в прошлом году на фоне временного запрета его ввоза. Реализация собственной продукции компании выросла на 12,6% в денежном выражении.

Второе место в рейтинге, как и годом ранее, заняла группа «Черкизово» семьи Михайловых. Среди топ-10 агрохолдингов эта компания продемонстрировала самый значительный рост выручки — на 13,5% до 102,6 млрд руб. В первом полугодии этого года «Черкизово» продолжила повышать темпы роста, увеличив показатель на 25% до 55,7 млрд руб.

Третью позицию сохранила группа «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича с выручкой 83 млрд руб. (+5%) в 2018 году. А в январе-июне 2019-го группа показала рост выручки на 124%. По оценке INFOLine, по итогам года компания может достигнуть выручки в 120-125 млрд руб. «Такой рост связан с консолидацией активов «Солнечных продуктов», дальнейшим развитием молочного сегмента, а также сделкой по приобретению 22,5% ГК «Агро-Белогорье» (не исключено, что продолжится дальнейшее поглощение компании)», — отмечают аналитики INFOLine. Таким образом, по итогам этого года «Русагро» может стать лидером рейтинга, сместив «Мираторг»: согласно прогнозам INFOLine, его выручка в текущем году может вырасти лишь на 7% до 119,4 млрд руб. Представители «Мираторга» и «Русагро» на запросы «Агроинвестора» не ответили.

Четвертое место в этом году занимает «Агро-Белогорье», выручка которого по итогам 2018-го увеличилась на 7,1% до 75 млрд руб., пятое — «Продимекс» (-7% до 57,5 млрд руб.). Также участниками рейтинга стали «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (+7,2% до 50 млрд руб.), «БЭЗРК-Белгранкорм» (+8,6% до 48,1 млрд руб.), «Комос групп» (+3,7% до 42,2 млрд руб.), «Агросила» (+12% до 38,5 млрд руб.), а также «Продо» (+0,8% до 37,3 млрд руб.). Высока вероятность, что по итогам 2019 года в рейтинг войдет агрохолдинг «Степь». В 2018 году объем его консолидированной выручки вырос в 2,3 раза до 24 млрд руб. (2017-й — 10,2 млрд руб.). По оценке INFOLine, выручка «Степи» в этом году продолжит увеличиваться высокими темпами и прирастет на 70-80%.

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