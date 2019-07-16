«Русагро» отправила первую партию сои в Китай

Группа «Русагро» в июле отгрузила в Китай первую судовую партию сои в объеме 4,4 тыс. т. Как говорится в сообщении компании, агрокультура поставлена из порта Владивостока в порт Наньтун для компании Cofco Trading Ltd. «Сотрудничество продолжится в рамках заключенного контракта», — уточняется в сообщении.



Всего в сезоне-2018/19 «Русагро» экспортировала в страны Восточной Азии 118 тыс. т кукурузы и 9 тыс. т сои. Компания отмечает, что и дальше намерена развивать торговые отношения с Китаем и увеличивать экспорт сельхозпродукции. На сегодня КНР является одним из крупнейших импортеров зерновых и масличных в мире, подчеркивает группа. За 2017-2018 годы КНР импортировала 23 млн т зерновых и 94 млн т сои, в том числе 0,3 млн т из России, преимущественно кукурузы. «С учетом меняющихся традиционных торговых потоков, Китай может стать значимым экспортным направлением для российской сельскохозяйственной продукции», — считает «Русагро».



Впервые «Русагро» вышла на китайский рынок с продукцией своего сельскохозяйственного бизнес-направления в конце прошлого года. Тогда компания сообщила об отгрузке из Приморья первой судовой партии кукурузы объемом 5 тыс. т. Кукурузу и сою компания также экспортирует в Японию.



По данным ФТС, с сентября 2018-го по май 2019-го Россия экспортировала 598 тыс. т соевых бобов, более 90% этого объема — 562 тыс. т — было отгружено в Китай. 5 июня по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено об отмене регионализации России по соевым бобам. Это означает, что теперь данная агрокультура сможет ввозиться в Китай со всей территории страны. После этого глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия намерена нарастить поставки сои в Китай в несколько раз, «и ближайшая отметка, которую мы планируем достичь, — это 3,7 млн т».



Четырехкратный рост экспорта сои в Китай предполагается уже к 2024 году, уточнил «Агроинвестору» президент Российского соевого союза Александр Санакин. По его словам, такой объем является достижимым, несмотря на то, что общий урожай соевых бобов в России в 2018-м составил 4 млн т. «Впереди еще пять лет, за это время есть возможность существенно нарастить как производство внутри страны, так и экспорт», — сказал «Агроинвестору» Санакин. Ранее исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев высказывал мнение, что после расширения списка продукции, разрешенной к поставкам в Китай, экспорт соевого шрота и соевого масла в эту страну будет расти, а отгрузки соевых бобов, напротив, сокращаться.



Группа «Русагро» - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. Компания занимает 3-е место в рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев с земельным банком в 650 тыс. га. В структуре посевов компании соя находится на втором месте после пшеницы, следует из годового отчета «Русагро» за 2018 год. На эту масличную агрокультуру в прошлом году приходилось 24% посевных площадей группы. Компания владеет масложировом комбинатом «Приморская соя», который вошел в ее состав в 2015 году и, согласно собственным данным, является основным производителем соевого масла и шрота на Дальнем Востоке. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций рассматривает возможность вхождения в капитал «Русагро»,

в том числе с фокусом на экспорт продукции в Китай.

