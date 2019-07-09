Экспорт сои сократился почти на четверть

В 2018/19 сельхозгоду (с 1 июля по 30 июня) Россия экспортировала 793 тыс. т сои, что на 22% меньше, чем годом ранее, сообщает Центр оценки качества зерна со ссылкой на территориальные управления Россельхознадзора. Импорт агрокультуры в нашу страну остался практически на том же уровне, что и в прошлом сезоне — 2,28 млн т (рост на 3%). При этом поставки соевого шрота в Россию сократились на 11% до 88 тыс. т. Основным поставщиком сои в нашу страну остается Бразилия с 1,2 млн т, на втором и третьем местах — Парагвай (0,83 млн т) и Аргентина (150 тыс. т).



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько отмечает, что по данным ФТС, с сентября прошлого года по май 2019-го поставки сои за рубеж сократились на 17%, импорт вырос на 1% относительно аналогичного периода годом ранее. «По нашим оценкам, импорт за сентябрь-2018/август-2019 (т. е. за масличный сезон) будет на уровне прошлого сезона и составит 2,25 млн т, а экспорт снизится до 0,8-0,815 млн т против 0,89 млн т годом ранее», — рассказал он «Агроинвестору».



Основная причина отрицательной динамики экспорта сои, по словам Хотько, — уменьшение урожая на Дальнем Востоке в прошлом году. Валовой сбор в целом по стране составил около 4 млн т против 3,6 млн т в 2017-м, однако в ДФО сократился с 1,8 млн т до 1,6 млн т, следует из данных Росстата.



В этом году, по прогнозу ИКАР, урожай сои может увеличиться на 10% до 4,4 млн т, ранее эксперты оценивали потенциал сбора на уровне 4,3 млн т. «Площади под новый урожай выросли на 100 тыс. га по сравнению с прошлым годом, вегетация сои проходит нормально, в Центре России погодные условия благоприятствуют хорошему развитию агрокультуры. На Юге ситуация с погодным фактором из-за засухи обстоит несколько хуже, но не критично», — поясняет Хотько. Он добавляет, что ключевой период для вегетации сои — июль: по погоде и развитию агрокультуры в этом месяце можно будет делать более точные прогнозы по ее урожайности.



По данным Минсельхоза на 20 июня, соя в России была посеяна на 2,9 млн га или 93,8% к прогнозной площади. Годом ранее к этом времени она занимала 2,7 млн га. Окончательные результаты весеннего сева ведомство и Росстат пока не публиковали. В 2018-м агрокультура занимала 2,9 млн га. Ранее ИКАР прогнозировал расширение посевов на 100-120 тыс. га относительного уровня прошлого года.

