РФПИ может купить долю в «Русагро»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со своими партнерами рассматривает возможность вхождения в капитал группы «Русагро» Вадима Мошковича. Как рассказал «Коммерсанту» гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, фонд находится в «очень продвинутых переговорах» с «Русагро» по ряду проектов, в том числе с фокусом на экспорт продукции в Китай.



О приобретении какой доли в капитале «Русагро» идет речь, Дмитриев не уточнил. Источник издания, знакомый с переговорами, сообщил, что детали сделки пока обсуждаются. Гендиректор «Русагро» Максим Басов отвечать на вопросы отказался, представители «Русагро» и РФПИ на вопросы «Агроинвестора» не ответили.



«Русагро» реализует свиноводческий проект в Приморском крае мощностью 75 тыс. т мяса в год и стоимостью 28 млрд руб. В прошлом году началось заселение племенных ферм, старт производства товарной продукции запланирован на 2019-2021 годы. В случае открытия экспортных рынков, в том числе Китая, проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. т в живом весе. В апреле издание Global Times сообщило, что между «Русагро» и правительством китайской провинции Циндао подписано соглашение, в рамках которого группа может инвестировать $5 млрд в проект по разведению свиней на территории КНР. Также в 2019 году «Русагро» учредила в Гонконге дочернюю компанию — Ros Agro China Limited. А в январе «Русагро» сообщала о выходе на рынок Китая с продукцией растениеводства: в порт Циндао была отправлена первая судовая партия кукурузы объемом 5 тыс. т. Приморский край группа считает перспективным регионом и для создание молочного кластера, который «позволит удовлетворить региональный дефицит и выйти на экспортные рынки стран Азии», уговорится в годовом отчете группы.



В 2018 году азиатский инвестфонд Generations Fund (GenFund) заявил о намерении вложить $600 млн в проекты «Русагро» на Дальнем Востоке. Тогда гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков рассказывал ТАСС, что производство свинины может быть увеличено до 1 млн т, кроме того, может быть создано молочное производство мощностью 1 млн т в год. По словам Чекункова, «Русагро» планировала привлечь к расширению проекта соинвесторов отраслевого характера и финансовых партнеров, в том числе банки.



По мере ослабления рубля экспорт продовольствия из России становится все более и более привлекательным, констатирует советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. «Бюджетное правило достаточно жестко ограничивает потенциал роста стоимости рубля, что делает «Русагро» стратегически привлекательным активом. При этом конкретная форма вхождения в капитал компании вторична», — сказал «Агроинвестору» Хестанов.



Группа «Русагро» - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. Согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу, группа является 12-м в стране производителем мяса по итогам 2018 года (160 тыс. т в убойном весе). В рейтинге Национального союза свиноводов компания занимает 4-е место. Среди крупнейших производителей сахара у компании третье место с долей рынка 13% в 2018 году, говорится в годовом отчете компании. Также «Русагро» находится на первом месте в производстве потребительского маргарина, на пятом месте — в производстве майонеза и, согласно собственной оценке, на втором месте среди крупнейших маслоэкстракционных заводов России (с учетом объемов производства на мощностях «Солнечных продуктов»). По состоянию на 31 декабря 2018 года семья Вадима Мошковича владела 70,7% капитала «Русагро», еще 7,2% принадлежало менеджменту, 1,2% приходилось на казначейские акции, 20,4% находились в свободном обращении.



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