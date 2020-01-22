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Рынки
Первые партии дальневосточного соевого изолята поступили на рынок
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
22 января 2020
В завод компании «Амурагроцентр» было инвестировано 2,4 млрд рублей
На первом этапе предприятие будет выпускать 10 тысяч тонн изолята в год
Фото: И. Белозеров

Компания «Амурагроцентр» поставила первые пробные партии соевого изолята с завода в Амурской области в центральные регионы России, сообщает сайт Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализован на территории опережающего развития «Белогорск». Общий объем инвестиций составил 2,4 млрд руб., из них 1,76 млрд рублей — льготное финансирование фонда. Реализация проекта позволила «Амурагроцентру» войти в число крупнейших предприятий, перерабатывающих зерновые и бобовые агрокультуры на Дальнем Востоке, говорится в сообщении.

Первая очередь предприятия — цех по выпуску соевого шрота мощностью 240 тыс. т в год — была введена в эксплуатацию осенью 2017 года при участии президента Владимира Путина. «Продукция очень нужна для страны, востребована. Рынок колоссальный. Уверен, успех обеспечен», — говорил тогда глава государства. За два следующих года была построена вторая очередь завода — первый и пока единственный в стране цех по производству соевого изолята и пищевой клетчатки проектной мощностью 10 тыс. т в год. Оба цеха предприятия будут перерабатывать в сумме 240 тыс. т сои в год. Объем производства на первом этапе — 10 тыс. т изолята и 5,5 тыс. т пищевой клетчатки. Также планируется дальнейшее расширение предприятия.

На предприятии установлено современное оборудование, не имеющее аналогов в России, а на выходе из сои получают сухое вещество с содержанием белка не менее 90%, отмечается в сообщении фонда. Продукция предприятия используется в качестве добавки в мясной, кондитерской и молочной промышленности как заменитель животных белков. Высокие стандарты качества, подтвержденные сертификатом пищевой безопасности, позволяют экспортировать изолят в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Гендиректор «Амурагроцентра» Александр Сарапкин говорит, что возможность привлечения долгосрочного льготного финансирования Фонда развития Дальнего Востока и Арктики стала решающим фактором для старта проекта. «При этом фонд выступил не только как ключевой финансовый партнер, но и как интегратор, обеспечив эффективное взаимодействие с органами власти и другими институтами развития. Благодаря консультационному сопровождению на этапе структурирования проекта были проработаны механизмы его юридической защиты и взаиморасчетов с поставщиком оборудования», — сказал он (цитата по сайту фонда).

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько рассказал «Агроинвестору», что сейчас соевый изолят в основном поступает в Россию из Китая. «Наверное, главная цель «Амурагроцентра» — предложить аналогичный по качеству, а, возможно, даже лучше, но более интересный по цене продукт. Если у них получится, то это будет безусловный успех», — считает Хотько. По его словам, основной вопрос — это стоимость российского изолята, которая влияет на конкурентоспособность. «На изолят достаточно высокий спрос, так что вопрос в цене импортозамещения», — говорит он.

Оценивая экспортный потенциал продукции нового завода, Хотько сказал, что, с одной стороны, есть рынок Китая — наиболее близкий для Дальнего Востока и наиболее емкий. С другой стороны, Китай сам поставляет изолят в Россию. «Я так понимаю, у них нет дефицита изолята, если они сами его экспортируют. Хотя бывают ситуации двусторонней торговли, когда на импорт и экспорт везут один и тот же продукт», — рассуждает Хотько. Так, по его словам, для приграничных регионов Китая может быть интересен российский соевый изолят. «Его плюсом является не ГМО происхождение. Но все, конечно, упирается в цены», — заключил он.

Соевый изолят — продукт наивысшего передела сырья, ранее рассказывал «Агроинвестору» партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. По его словам, перспективы продукта связаны с его применением в пищевой промышленности: хлебобулочной, кондитерской, молочной и мясной. «Качественный и чистый растительный белок — продукт востребованный, но перспектива на внутреннем рынке будет определяться конечной ценой в сравнении с импортными аналогами», — обращает внимание он.

Накануне первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе селекторного совещания отметил важность развития производства сои как одной из наиболее перспективных бобовых агрокультур. Она имеет большое значение для обеспечения внутренних потребностей страны и обладает высоким экспортным потенциалом. Хатуов также рассказал, что в 2019 году собран рекордный урожай сои — 4,3 млн т, что на 13% больше, чем в 2018-м. При этом урожайность агрокультуры увеличилась до 15 ц/га благодаря использованию современных агротехнологий, обновлению технического парка, а также повышению качества семенного материала.

«Амурагроцентр» — одно из крупнейших предприятий, перерабатывающих зерновые и бобовые агрокультуры на Дальнем Востоке. Оно включает мощности по производству гидратированного соевого масла, рафинированного дезодорированного соевого масла, соевого пищевого шрота, соевого кормового тостированного шрота, экструдированной кормовой сои, полнорационных комбикормов и комбикормов-концентратов, белково-витаминно-минеральных концентратов и премиксов. Также в состав «Амурагроцентра» в Амурской области входит сеть элеваторов и собственная торговая сеть, говорится на сайте компании.

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