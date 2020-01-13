«Содружество» построит завод белковых концентратов за 2,8 млрд рублей

«Содружество-протеин» (входит в группу «Содружество») до 2024 года вложит более 2,8 млрд руб. в строительство завода по производству белковых концентратов в Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, сообщило правительство региона. «Это один из крупнейших по объему инвестиций проект среди резидентов ОЭЗ за последние несколько лет», — отметил возглавляющий администрацию ОЭЗ министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков (цитата по сайту правительства региона). Мощность производства составит 510 т продукции в сутки.



Ранее директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков в интервью «РБК Калининград» говорил, что для него главным событием 2019 года стало строительство еще одного завода в городе Светлый. «Это будет крупнейший завод в мире по производству соево-протеинового концентрата, который является компонентом кормов. Он даст порядка 10 млрд руб. дополнительного экспорта для Калининградской области», — рассказывал он. По словам топ-менеджера, строительство планируется закончить к середине 2020 года.



Соглашение о строительстве завода в ОЭЗ было подписано в 2018 году в ходе Петербургского международного экономического форума правительством Калининградской области, ГК «Содружество» и Газпромбанком. Тогда сообщалось, что «Содружество» инвестирует в проект не менее 3 млрд руб. (70% из них профинансирует Газпромбанк), а власти региона помогут в завершении проекта. «Производимая в рамках инвестпроекта продукция — белковые концентраты — являются важным компонентом питания для ценных пород рыб, что послужит ускоренному развитию аквакультуры и улучшит экспортный потенциал Калининградской области», — ранее говорил губернатор региона Антон Алиханов.



Директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова уверена, что производство кормов для выращивания ценных видов рыб в России — это приоритетное направление развития отрасли. Сейчас до 75% таких кормов поступает в Россию из-за рубежа (а в отдельные годы — до 93%), и только 25% производится в России, рассказала она «Агроинвестору». «При этом производство специализированных кормов для аквакультуры является одним из основных направлений, оказывающих влияние на развитие этой сферы <…>. По мере развития аквакультуры ценных пород рыб потребность в качественных комбикормах повысится», — говорит Шалихманова. По ее словам, к 2025 году ожидаемый уровень потребления таких кормов составит 280 тыс. т, а согласно проекту Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, до 2030 года планируется строительство комбикормовых предприятий совокупной мощностью 500 тыс. т продукции в год. «Конкурировать с импортной продукцией российские предприятия смогут по мере завоевания репутации и прочных позиций на рынке, предоставляя покупателям продукцию, качеством не уступающую иностранным аналогам», — заключила Шалихманова.



Как рассказал «Агроинвестору» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, реализация нового проекта группы «Содружество» позволит создать крупную производственную базу эффективного и питательного компонента для выращивания ценных пород рыб. «Для развития и роста российской аквакультуры это значимое событие. Разработка и выпуск белкового концентрата — это оптимальная альтернатива, которая послужит источником протеина и позволит снизить зависимость от импорта аналогичных кормовых смесей и добавок, — считает Жарский. — При этом не исключено, что белковые концентраты, производимые на предприятии, будут применяться в производстве других альтернативных пищевых компонентов для аграрной отрасли, их внедрение в производство кормов позволит частично снизить затраты на шрот и жмых при сохранении аналогичной пищевой ценности».



Также Жарский подчеркивает, что статус резидента ОЭЗ позволит уменьшить издержки инвестора на развитие проекта, а расположение завода в непосредственной близости от перевалочных мощностей компании, а также близость к европейскому рынку позволит реализовывать излишки на зарубежных рынках. «Можно предположить, что, когда завод выйдет на полную мощность, вопрос сбыта будет решен заблаговременно. Для России это уникальное производство и рыбная отрасль обеспечит регулярный спрос», — говорит Жарский.



Группа «Содружество» была основана в 1994 году, сейчас головной офис компании находится в Люкспембурге. Изначально деятельность компании была ориентирована на продажу кормовых ингредиентов, однако развилась до международного агропромышленного холдинга с годовым оборотом более $2,6 млрд (2017-2018 годы). Группа компаний специализируется на переработке соевых бобов и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя и предоставляет широкий спектр логистических услуг. Сейчас у холдинга в Калининградской области работает самое большое в стране предприятие по глубокой переработке масличных. Также производственные предприятия «Содружества» есть в Бразилии, Турции, республике Беларусь.

