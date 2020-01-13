Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
61.258
eur
68.214
moex
3151.69
brent
64.36
пшеница
560
сахар
14.07
Инвестиции
«Содружество» построит завод белковых концентратов за 2,8 млрд рублей
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
13 января 2020
Мощность нового производства составит 510 тонн в сутки
«Содружество-протеин» станет новым резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области
Фото: ГК «Содружество»

«Содружество-протеин» (входит в группу «Содружество») до 2024 года вложит более 2,8 млрд руб. в строительство завода по производству белковых концентратов в Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, сообщило правительство региона. «Это один из крупнейших по объему инвестиций проект среди резидентов ОЭЗ за последние несколько лет», — отметил возглавляющий администрацию ОЭЗ министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков (цитата по сайту правительства региона). Мощность производства составит 510 т продукции в сутки.

Ранее директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков в интервью «РБК Калининград» говорил, что для него главным событием 2019 года стало строительство еще одного завода в городе Светлый. «Это будет крупнейший завод в мире по производству соево-протеинового концентрата, который является компонентом кормов. Он даст порядка 10 млрд руб. дополнительного экспорта для Калининградской области», — рассказывал он. По словам топ-менеджера, строительство планируется закончить к середине 2020 года.

Соглашение о строительстве завода в ОЭЗ было подписано в 2018 году в ходе Петербургского международного экономического форума правительством Калининградской области, ГК «Содружество» и Газпромбанком. Тогда сообщалось, что «Содружество» инвестирует в проект не менее 3 млрд руб. (70% из них профинансирует Газпромбанк), а власти региона помогут в завершении проекта. «Производимая в рамках инвестпроекта продукция — белковые концентраты — являются важным компонентом питания для ценных пород рыб, что послужит ускоренному развитию аквакультуры и улучшит экспортный потенциал Калининградской области», — ранее говорил губернатор региона Антон Алиханов.

Директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова уверена, что производство кормов для выращивания ценных видов рыб в России — это приоритетное направление развития отрасли. Сейчас до 75% таких кормов поступает в Россию из-за рубежа (а в отдельные годы — до 93%), и только 25% производится в России, рассказала она «Агроинвестору». «При этом производство специализированных кормов для аквакультуры является одним из основных направлений, оказывающих влияние на развитие этой сферы <…>. По мере развития аквакультуры ценных пород рыб потребность в качественных комбикормах повысится», — говорит Шалихманова. По ее словам, к 2025 году ожидаемый уровень потребления таких кормов составит 280 тыс. т, а согласно проекту Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, до 2030 года планируется строительство комбикормовых предприятий совокупной мощностью 500 тыс. т продукции в год. «Конкурировать с импортной продукцией российские предприятия смогут по мере завоевания репутации и прочных позиций на рынке, предоставляя покупателям продукцию, качеством не уступающую иностранным аналогам», — заключила Шалихманова.

Как рассказал «Агроинвестору» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, реализация нового проекта группы «Содружество» позволит создать крупную производственную базу эффективного и питательного компонента для выращивания ценных пород рыб. «Для развития и роста российской аквакультуры это значимое событие. Разработка и выпуск белкового концентрата — это оптимальная альтернатива, которая послужит источником протеина и позволит снизить зависимость от импорта аналогичных кормовых смесей и добавок, — считает Жарский. — При этом не исключено, что белковые концентраты, производимые на предприятии, будут применяться в производстве других альтернативных пищевых компонентов для аграрной отрасли, их внедрение в производство кормов позволит частично снизить затраты на шрот и жмых при сохранении аналогичной пищевой ценности».

Также Жарский подчеркивает, что статус резидента ОЭЗ позволит уменьшить издержки инвестора на развитие проекта, а расположение завода в непосредственной близости от перевалочных мощностей компании, а также близость к европейскому рынку позволит реализовывать излишки на зарубежных рынках. «Можно предположить, что, когда завод выйдет на полную мощность, вопрос сбыта будет решен заблаговременно. Для России это уникальное производство и рыбная отрасль обеспечит регулярный спрос», — говорит Жарский. 

Группа «Содружество» была основана в 1994 году, сейчас головной офис компании находится в Люкспембурге. Изначально деятельность компании была ориентирована на продажу кормовых ингредиентов, однако развилась до международного агропромышленного холдинга с годовым оборотом более $2,6 млрд (2017-2018 годы). Группа компаний специализируется на  переработке соевых бобов и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя и предоставляет широкий спектр логистических услуг. Сейчас у холдинга в Калининградской области работает самое большое в стране предприятие по глубокой переработке масличных. Также производственные предприятия «Содружества» есть в Бразилии, Турции, республике Беларусь.

Показать еще

Статьи по теме
Аналитики пересматривают прогнозы экспорта зерна
РЗС: изменение закона «О зерне» приведет к росту издержек бизнеса
В Липецкой области началось строительство завода глубокой переработки масличных
«Черкизово» вложит 7,2 млрд рублей в переработку сои
В рейтинг 200 российских частных компаний вошли 13 представителей агробизнеса

Читайте такжеTrimble GFX-750. Мнение сельхозпроизводителей о навигационном дисплееПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №1, январь 2020
«Агроинвестор»
Топ-5 компаний-ньюсмейкеров года
«Агроинвестор»
Экспорт зерна в 2020 году может увеличиться до 48 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко: потребление не растет, но цены на сырье высокие
«Агроинвестор»
Как по маслу: 2019 год стал удачным для масложирового сектора
«Агроинвестор»
Пересластили: каким стал 2019 год для свеклосахарной отрасли
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией