В Липецкой области началось строительство завода глубокой переработки масличных

Компания «Черноземье» (входит в «ЭксОйл групп»), начала строительство второй очереди завода по глубокой переработке масличных. Проект реализуется в ОЭЗ «Тербуны» (Липецкая область), где с 2016 года уже действует предприятие холдинга по переработке 2 тыс. т подсолнечника в сутки (900 т масла). Новый завод при выходе на плановую мощность сможет перерабатывать 2,7 тыс. т сои или 1,4 тыс. т рапса в сутки или 600 тыс. т сои и 154 тыс. т рапса в год, рассказал «Агроинвестору» операционный директор УК «ЭксОйл Групп» Андрей Пирко. Объем инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд руб., плановый срок окупаемости — три-четыре года в зависимости от экономической ситуации, говорит топ-менеджер.



Соглашение о сотрудничестве с руководством Липецкой области компания подписала в июне этого года в ходе Петербургского международного экономического форума. Тогда озвучивалась стоимость завода на уровне 6 млрд руб. О начале проектирования предприятия сообщалось еще в ноябре 2018-го, «Черноземье» рассчитывало начать возведение предприятия весной этого года, а запустить — в первом квартале 2020-го. Задержка старта работ была связана с изменением проектных решений из-за увеличения мощности (изначально планировалось перерабатывать 2 тыс. т масличных в сутки), защитой бизнес-планов, оформлением земельных участков, поясняет Пирко. Запуск перенесен на первый квартал 2021 года, выход завода на полную мощность намечен на 2022-й. Сейчас компания готовит площадки под строительство, прокладывает временные дороги, устанавливает ограждения, ведет планировку под строительный городок.



На первом этапе завод будет производить кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин. На втором этапе в линейку добавятся соевые белковые концентраты. Также «Черноземье» построит комбикормовый завод. Все выпускаемое масло компания планирует экспортировать, а шрот поставлять на внутренний рынок, уточняет Пирко. По его словам, проект является примером синергии двух производств: на заводе, перерабатывающем подсолнечник, в технологическом процессе образуется отход — лузга, которой достаточно, чтобы при ее сжигании получить необходимое количество пара для двух заводов. Кроме того, на предприятиях будет единая техническая служба, администрация, общие подъездные пути.



По мнению руководителя проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерины Михалевой, вся продукция нового завода может быть востребована на зарубежных рынках: к примеру, оборот мировой торговли только соевым шротом в 2018 году превысил $27,6 млрд. На фоне экстенсивного роста объемов производства соевых бобов в России, стоит задача повышения добавленной стоимости продукции и уход от сырьевой модели экспорта, обращает внимание она. «По итогам 2018 года Россия удвоила экспорт сои до 968 тыс. т, большая часть продукции была направлена в Китай. При этом в стоимостном выражении вывоз остается незначительным — около $300 млн. В общем объеме мировой торговли соевыми бобами (153 млн т) российские поставки составляют менее 1%», — подсчитывает Михалева. При этом ключевым риском проекта «ЭксОйл Групп» она считает его достаточное обеспечение сырьем оптимального качества. «Также возможна конкуренция на внутреннем рынке с крупнейшим российским переработчиком сои — ГК “Содружество”», — добавляет она.

Чтобы обеспечить завод сырьем, «Черноземье» планирует сотрудничать с сельхозпроизводителями, обеспечивая их семенным материалом, а также предоставляя финансирование. Планов самостоятельно заниматься растениеводством у группы нет, добавляет Пирко. Поскольку посевы рапса и сои в стране увеличиваются, проблем с сырьем у нового завода точно не возникнет, считает директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Хотя в последующие годы возможна некоторая корректировка по сое в центре страны — взлет цены годичной давности привлек в сектор охотников за высокой маржей, которые не специализируются на этой агрокультуре, добавляет она. «Однако с учетом налаженных связей на емком экспортном рынке Китая, даже после стабилизации рынка посевы все равно останутся на высоком уровне, — уверена она. — Расширение производства шротов очень кстати, учитывая заявленные грандиозные планы по увеличению дойного стада разными крупными участниками рынка («ЭкоНива», «Степь», «Румелко» и т. д. )».



У партнера консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасии Владимировой тоже нет опасений, что новое производство может испытывать нехватку сырья. «К тому же пределы по выращиванию сои и рапса не достигнуты: по данным Масложирового союза, загрузка перерабатывающих мощностей не превышает 70%, то есть здесь есть, где развиваться и куда расти, тем более что государство готово поддерживать такие проекты», — напоминает она. Ранее на этой неделе ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову сообщил, что Минсельхоз предлагает в 2020 году выделить производителям сои и рапса 4,2 млрд руб. субсидий. Предполагается, что выплаты будут получать производители, которые поставляют продукцию на экспорт или на переработку для последующего экспорта продукции. По словам Владимировой, новый завод сможет обеспечивать шротом крупные сельскохозяйственные предприятия как в Липецкой области, так и соседних регионах ПФО и ЦФО, при этом затраты на логистику будут небольшими.



«ЭксОйл Групп» - международный холдинг (Швейцария), который занимается покупкой, переработкой, трейдингом масличных и зерновых агрокультур, портовой перевалкой и логистикой. Основными потребителями выпускаемого компанией масла на внешнем рынке являются крупнейшие международные игроки — ADM, Glencore, Alfa Trading и другие. Выручка компаний холдинга за 2018 год составила 9,9 млрд руб.

