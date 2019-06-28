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Инвестиции
Под Липецком строится комплекс по переработке пшеницы стоимостью 63 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
28 июня 2019
Компания «Рустарк» намерена производить биопластик
Реализация проекта будет вестись в четыре этапа до 2030 года
Фото: flickr.com

В Липецкой области началось строительство производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы общей стоимостью 63 млрд руб. Как говорится в сообщении администрации региона, в четверг на площадке будущего предприятия компании «Рустарк» заложена капсула времени. Завод на территории ОЭЗ «Липецк» будет выпускать модифицированные крахмалы и биополимеры, которые используются для производства экологически безвредных биопластиков.

«Это в чистом виде инновационный проект. Будут применяться передовые технологии, на которые сегодня делает ставку весь мир при производстве биоразлагаемых материалов», — рассказал партнер проекта «Рустарк» Иван Тырышкин. По его словам, инновации заключаются в том, что в качестве возобновляемого источника сырья используется пшеница. «Это новое слово в экологии. Такие биополимеры имеют более быстрый срок разложения, в отличие от пластика и полиэтилена», — добавил Тырышкин.


Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут на церемонии заметила, что «предприятий по глубокой переработке зерна у нас недостаточно», в связи с чем Минсельхоз создает механизмы для их появления. Так, по ее словам, для таких проектов предусмотрено предоставление льготных кредитов и сейчас разрабатываются дополнительные меры поддержки для высокотехнологичных переработчиков зерновых. «Надеемся внедрить эти механизмы до конца года», — пообещала она. Замминистра отметила, что в России производится около


1 млн т продукции глубокой переработки зерновых в год, при этом Минсельхоз планирует, что в среднесрочной перспективе этот показатель увеличится до 2,5 млн т.

Как указано на сайте ОЭЗ «Липецк», инвестиционный план «Рустарка» предполагает четыре этапа с выходом на полные мощности в течение 10-15 лет. На первом этапе — до 2021 года — переработка 500 т пшеницы в сутки и производство модифицированных крахмалов, не производимых в России. Совокупный объем инвестиций составит 8 млрд руб. На втором этапе до 2024 года предусмотрено увеличение мощности переработки до 1,5 тыс. т пшеницы в сутки с освоением выпуска биополимеров и биомономеров. Объем инвестиций на втором этапе оценивается в 15 млрд руб. Третий этап стоимостью 15 млрд руб. предполагается реализовать до 2025 года, мощность переработки возрастет до 2,5 тыс. т пшеницы в сутки с одновременным расширением выпуска биополимерной продукции. Четвертый этап — до 2030 года — предусматривает увеличение мощности переработки до 3 тыс. т пшеницы в сутки и освоение выпуска новых типов биоластиков. Инвестиции в последний этап запланированы в объеме 25 млрд руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «Рустарк» создано в июне 2017 года с уставным капиталом 100 тыс. руб., основной вид деятельности — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Владельцами компании являются московская инвестгруппа «ЮТФ Холдинг» (85%), Роман Козырев и Роман Чечнев (по 7,5%). На сайте ОЭЗ «Липецк» «ЮТФ Холдинг» называется инициатором и инвестором проекта. Одним из профильных активов «ЮТФ Холдинга» является крахмальный завод «Гулькевичский» в Краснодарском крае, входящий, согласно собственным данным, в топ-3 российских производителей крахмалопродукции. Мощность завода составляет более 120 тыс. т кукурузы в год, выручка в 2017-м составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 111 млн руб. Гендиректором «Гулькевичского» является Роман Чечнев.

Всего в России насчитывается около 30 предприятий крахмалопаточной отрасли, крупнейшим сейчас является производство компании Cargill в Тульской области мощностью переработки до 500 тыс. т в год. По данным Ассоциации российских производителей крахмалопаточной продукции, «Гулькевичский» входит в топ-5 крупнейших. Как ранее говорил «Агроинвестору» президент ассоциации Олег Радин, ежегодно крахмалопаточной отраслью перерабатывается около 1,5 млн т зерна, из них почти 1 млн т кукурузы и 500 тыс. т пшеницы. Ранее сообщалось, что три завода по переработке зерна мощностью по 500 тыс. т каждый намерена построить в России французская компания Tereos.

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