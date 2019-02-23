Минсельхоз может поддержать проекты глубокой переработки зерна

Минсельхоз расширит перечень направлений для субсидирования по льготному кредитованию, касающемуся экспорта. В него в частности будет внесено строительство, реконструкция и модернизация предприятий, занимающихся глубокой переработкой сельхозпродукции. Об этом сказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на совещании с руководителями регионов ПФО по развитию экспорта продукции АПК, сообщает ТАСС.



В ходе совещания президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой включить в программу льготного кредитования проекты республики по глубокой переработке зерна. По его словам, такой завод мощностью 500 тыс. т в 2022 году в регионе планирует построить холдинг «Агросила».



В последнее время в этом секторе было анонсировано несколько крупных проектов. Так, например, «Сибирская аграрная группа», один из крупнейших производителей свинины в России, намерена построить завод по глубокой переработке зерна в Красноярском крае, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на основного бенефициара группы Андрея Тютюшева. По его словам, планы уже согласованы с правительством региона, инвестиции оцениваются в 15 млрд руб. В этом году планируется подготовить проект предприятия, в 2020-м — начать его возведение. Завод будет выпускать крахмалы, лизин, биоэтанол и другую продукцию.



В ходе прошедшего недавно Российского инвестиционного форума в Сочи администрация Саратовской области и компания «Саратовские биотехнологии» подписали соглашение о строительстве в регионе завода по глубокой переработке пшеницы. Мощность предприятия — 250 тыс. т в год, инвестиции — около 20 млрд руб. Проект планируется реализовать в 2019—2021 годах. Завод будет производить белковые кормовые добавки, биоэтанол, пшеничный крахмал, глютен.



Аналогичный протокол о намерениях на сочинском форуме подписали Пензенская область, компания «Технокорд» и китайская корпорация Cofco. Они могут построить завод по глубокой переработке пшеницы мощностью 275 тыс. т в год. Его стоимость также оценивается примерно в 20 млрд руб. В первую очередь планируется выпускать лимонную кислоту.



О возможности заняться глубокой переработкой зерна сообщал один из крупнейших в России производитель тепличных овощей - холдинг «Эко-культура». Компания изучает рынок и считает наиболее инвестиционно привлекательным производство нативного крахмала, глюкозы и продуктов ее переработки, амино- и органических кислот. В зависимости от типа сырья (пшеница или кукуруза), мощности переработки (250 тыс. т или 113 тыс. т) и видов выпускаемой продукции инвестиции могут составить 11,6 млрд руб. или 15,5 млрд руб.



Московская компания «Микро динамические технологии» хочет создать заводы по переработке зерновых, крахмала и растительных отходов в биоэтанол в Курской и Воронежской областях. Предприятие в Курске компания планирует запустить в 2021—2022 годах, его стоимость оценивается в 11 млрд руб. Мощность переработки — 250 тыс. т сырья в год.



Компания «СПЭМ» планирует построить комплекс по глубокой переработке зерна в Московской области, сообщала пресс-служба губернатора и правительства региона. Предприятие будет перерабатывать 250 тыс. т пшеницы в год и производить глюкозно-фруктозный сироп, сухую пшеничную клейковину и кормовые добавки. Объем инвестиций составит 8,6 млрд руб.



В январе вице-премьер Алексей Гордеев выразил готовность поддержать выход французской компании Tereos на российский рынок. Tereos — крупнейший производитель сахара во Франции, хочет диверсифицировать бизнес и рассматривает вариант локализации в нашей стране завода по переработке пшеницы в крахмалопродукты. «Россия крайне заинтересована в инвесторах, тем более в области переработки зерна, — подчеркнул Гордеев (цитата по «Интерфаксу»). — Сегодня мы устойчиво производим 110-120 млн т зерна ежегодно, в том числе около 70 млн т пшеницы. Экспортный потенциал составляет 40-50 млн т. Сейчас торговать чистым зерном примерно так же, как торговать нефтью, поэтому мы в первую очередь нацелены на развитие экспорта продукции глубокой переработки».



Проекты в области биотехнологии, например в глубокой переработке зерновых и альтернативных протеиновых агрокультур (в частности, гороха) — одни из самых проблемных в АПК. «Проектов на бумаге много, а реализованы лишь единицы: кластер компании Cargill на базе крахмалопаточного производства в Ефремове Тульской области, несколько лизиновых заводов и комплекс „Росва“ — фактически весь перечень», — рассказала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, как правило, инвесторы рассматривают интересную и перспективную технологию, успешную за рубежом, но не реализуют начинания, потому что емкость нашего внутреннего рынка не позволяет окупить затраты на строительство. Это касается, например, проектов в области импортозамещения почти всех пищевых ингредиентов, например, модифицированных крахмалов.



Что касается биотопливной отрасли, то она еще и очень сложная: в России объективно не хватает опыта и компетенций для запуска таких заводов, продолжает Снитко. «Но, я полагаю, потенциал раскроется в связи с прошлогодними изменениями в закон о биотопливе (отмена акциза на спирт для использования в качестве топлива), — говорит она. — Конечно, такие технологически сложные производства лучше и менее рискованно создавать вместе с иностранными партнерами, но, к сожалению, зарубежные инвестиции в Россию пока не набрали обороты. Поэтому какого-то прорыва я не ожидаю, хотя тут может быть позитивное движение».



По оценке КПМГ, сейчас в России уже заявлены либо реализуются инвестпроекты по производству продуктов глубокой переработки зерна на сумму около 100 млрд руб. В основном глубокая переработка зерна в России ограничивается производством крахмалов и спиртов, тогда как рынку нужны более технологичные продукты, считает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Однако их производство капиталоемкое и технологически сложное. «Возмещение капитальных затрат или расходов на создание инфраструктуры, компенсация тарифов на энергоресурсы, логистику, субсидии экспортерам — любая из мер поддержки снизит риски инвесторов и повысит интерес к глубокой переработке», — уверен он.



Развитие глубокой переработки зерна поможет снизить зависимость от импорта: в стоимостном выражении ввоз только топ-10 продуктов (модифицированных крахмалов, лизина, лимонной кислоты и др.) составляет около $0,5 млрд в год. Однако вряд ли сектор станет драйвером в программе развития агроэкспорта, оценивает Шафоростов: до 2024 года не получится запустить столько производств, сколько необходимо для заполнения даже внутреннего рынка. По расчетам КПМГ, в краткосрочной перспективе экспорт продукции глубокой переработки зерна не превысит $250 млн.



По информации ассоциации «Роскрахмалпатока», в России на глубокую переработку идет около 2,5 млн т зерна в год, включая 1 млн т кукурузы. В основном производятся индустриальный крахмал, а также различные виды патоки, кукурузный и пшеничный глютен. По итогам 2018 года выпуск немодифицированного крахмала составил 281,3 тыс. т, что на 23% больше, чем в 2017-м, модифицированного — 40,5 тыс. т (+98%), крахмальной патоки — 571,2 тыс. т (14%), глюкозно-фруктозных сиропов — 174,8 тыс. т (+39%), следует из данных Росстата.

