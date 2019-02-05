Кому добавки? Перспективы импортозамещения специальных кормовых ингредиентов в России

Объем потребления кормовых добавок в России увеличивается пропорционально росту производства мяса в стране. Чтобы понять, насколько значительны цифры, можно для примера рассчитать потребление кормов отраслью свиноводства. Даже если брать только сельхозорганизации, в которых животных кормят комбикормами, то получается рынок в 4,1 млн т мяса (в 2018 году). При средней конверсии корма в промышленном секторе в 3,1 количество потребленных сегментом комбикормов оценивается примерно в 13 млн т, подсчитывает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Многие ЛПХ также используют комбикорма, а это еще 0,7 млн т свинины, и при средней конверсии около 5 выходит дополнительно 3,5 млн т кормов. Кормовые добавки занимают в составе около 1%, а это 160-170 тыс. т, используемых только для свиноводства.



Спрос меняется

Классифицировать кормовые добавки можно по разным признакам. Директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк предлагает следующее деление: витамины, аминокислоты, ферменты, минералы, подкислители, адсорбенты, ароматизаторы, пробиотики и пребиотики, красители, белковые добавки и прочие. Для полнорационного комбикорма необходимо присутствие компонентов из каждой группы добавок, поэтому ставить вопрос, какие применяются наиболее активно, можно весьма условно. Скорее это вопрос наличия денег у потребителя, думает эксперт. При недостатке средств, как правило, используются только первые четыре группы. Исполнительный директор Союза комбикормщиков России Татьяна Степина добавляет, что наиболее критично в кормлении и профилактике заболеваний отсутствие витаминов A, D3, AD3, Е, каратиноидов и аминокислот.







Среди добавок, используемых группой «Черкизово» — органические кислоты, призванные улучшить пищеварение, добавки для повышения аппетита животных (отходы кондитерского производства — шоколад), аминокислоты (лизин, метионин, треонин), витамины (A, D3, E) и адсорбенты. Ежегодно группа закупает около 24 тыс. т кормовых добавок. «География поставщиков — глобальная: ЕС, Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия, — рассказывает руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. — В большинстве случаев на рынке пока нет отечественных аналогов или они проигрывают по качеству импортной продукции».



«Здоровая ферма» приобретает кормовые компоненты как у иностранных, так и у отечественных производителей. Ежегодное потребление добавок компанией директор по маркетингу группы Елена Гуленкина оценивает более чем в 13,5 тыс. т при общей мощности комбикормового производства в 600 тыс. т.



Структура потребления кормовых добавок постоянно претерпевает изменения, обращает внимание гендиректор «Адиссео Евразия» Дмитрий Грачев. Компания продает более 40 видов этих компонентов двух производителей — французской Adisseo и бельгийской Nutriad. «Сейчас ключевыми (и для нас как производителя, и для зоотехников) я бы назвал аминокислоту метионин в различных формах, витамины, ферменты, бутираты, органический селен, пробиотики, линейку эффективных кормовых добавок для жвачных (так называемые защищенные формы)», — выделяет топ-менеджер. Спрос на эти продукты неуклонно растет под влиянием роста рынка кормов и благодаря повышению профессионализма специалистов-зоотехников и ветеринарных врачей.



Руководитель направления по продажам подразделения «Кормовые добавки» компании «Каргилл» Елена Васильева говорит об увеличении потребительского интереса к добавкам, которые позволяют оптимизировать себестоимость корма. Также сейчас многие производители обеспокоены факторами, негативно влияющими на здоровье кишечника сельхозживотных и птиц, и приобретают для снижения рисков соответствующие продукты.







Чем сильнее развитие экономики и чем выше уровень жизни в стране, тем заметнее спрос на экологически чистое продовольствие, а это, в свою очередь, приводит к тенденции отказа от кормовых антибиотиков, уверен гендиректор «МегаМикс Центра» Сергей Власов. Большинство развитых стран либо уже не применяют их, либо находятся на этом пути. «Пожалуй, это основной заметный тренд, под влиянием которого растет спрос на натуральные кормовые компоненты, неантибиотические стимуляторы роста и подобные составляющие», — отмечает он. Так, у «Каргилла» в связи с этим основные усилия сконцентрированы на развитии направления фитогеников — природных кормовых добавок. «Не стоит забывать, что насыщенность внутреннего рынка стимулирует увеличение объемов экспорта, — обращает внимание Васильева. — Снижение использования кормовых антибиотиков является ключевым условием для вывоза нашей мясной и молочной продукции». В том числе поэтому, считает она, в качестве альтернативы антибиотикам на отечественном рынке становятся все более востребованы природные кормовые добавки. Также актуальны бутираты, подкислители и, учитывая нестабильность качества сырья для кормов, адсорбенты широкого спектра действия, добавляет топ-менеджер.



Степина в ближайшем будущем прогнозирует рост спроса на аминокислоты, пробиотики, пребиотики, ферментные препараты, витамины, сорбенты микотоксинов и прочие зоотехнические добавки, которые позволяют поддерживать здоровье и стимулировать рост продуктивности животных, повышать эффективность кормления. Увеличение их потребления будут стимулировать высокие требования к безопасности и качеству комбикормов, снижению коэффициента конверсии корма, а также потребность реализовывать генетический потенциал животных на сырье и рационах, которые наиболее доступны по цене и качеству. Применение неорганических микроэлементов со временем будет сокращаться, полагает технический консультант компании Alltech Араик Петросян. По его словам, эти кормовые добавки уже не могут обеспечивать потребности современных пород и кроссов животных и птицы, а увеличение их объемов в рационе скорее приведет к негативным последствиям, нежели обеспечит рост продуктивности.



Голосуют за цену, а не качество Дмитрий Грачев, Гендиректор компании «Адиссео Евразия» На рынке кормовых добавок существует высокая конкуренция. Тендерная система поставок в том формате, который сохраняется до сих пор, — великое зло. Самый дешевый продукт с неясным происхождением, имеющий слабую доказательную базу и дурно пахнущий, неожиданно оказывается самым востребованным, так как помогает выигрывать тендеры производителям премиксов. Некоторые из них, к сожалению, даже научились генерировать подобную искусственную маржу, практически не рискуя быть пойманными за руку: система лабораторного контроля в нашей сфере несовершенна, знания специалистов, загруженных производственной рутиной, ограниченны, отечественная научная школа кормления отсутствует как таковая, кадры не воспроизводятся. Некоторые крупные интеграторы уже на этом обожглись и научились ставить фильтры, хотя подавляющее большинство в среднем и малом секторах все еще приобретает то, что дешевле, а не эффективней.

В зависимости от ввоза

По 90% кормовых добавок наблюдается импортозависимость разной степени. Максимальная — по витаминам (из 14 используемых в кормлении внутри страны производится только К3 — менадион никотинамид бисульфит), аминокислотам (из восьми в России выпускается лишь две — лизин сульфат и метионин, и те в недостаточных для удовлетворения потребности рынка объемах) и минералам (из восьми основных микроэлементов — железо, марганец, медь, цинк, кобальт, йод, селен, молибден — производится всего два-три вида), рассказывает Сергей Михнюк.



В 2017 году объем рынка кормовых аминокислот, по данным «Текарта», составлял 188,5 тыс. т (+13,3% к 2016 году). Наиболее востребованными являются аминокислоты лизин и метионин. На этих рынках доля импортной продукции пока еще остается высокой — 74% и 57% соответственно, хотя и постепенно снижается вслед за развитием российского производства. По лизину есть вероятность скорого полного ухода от импортозависимости, верит гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков. Имеются аналогичные планы и по другой важнейшей аминокислоте — триптофану, знает Ковалев.







Практически полностью Россия зависит от ввоза витаминов. «Предприятия по их выпуску требуют серьезных финансовых вложений, которые могут позволить себе лишь мировые гиганты, такие как BASF и DSM», — обращает внимание Манаенков. По мнению Степиной, научное обеспечение производства кормовых добавок за рубежом поставлено на более высокий уровень, чем в нашей стране, что позволяет там применять современные разработки в области кормления животных и проводить исследования эффективности этих продуктов, взаимодействуя с производителями генетики и зоотехниками. Иначе пытаться развивать такие производства невозможно.



Что касается подкислителей, то все субстанции тоже приобретаются за рубежом, а в России выпускают уже готовые формы путем смешивания. Адсорбентов, по мнению Михнюка, в России достаточно и собственного производства, однако импорт этих препаратов пока остается значительным. Это касается также про-, пребиотиков и красителей (для рыбы, для желтка и окраски кожи птицы). Не хватает качественного легкоусвояемого белка для престартерных кормов. «Да, в России есть такие производства, но самого сырья (например, сои) недостаточно», — акцентирует внимание эксперт.



По информации Власова, порядка 85% процентов компонентов премиксов импортные. Но сами премиксы уже на 95% отечественные. «Для сравнения, пять-семь лет назад из-за рубежа поставлялось 50% от объема потребления этого продукта, а 10 лет назад — 80% премиксов», — добавляет Ковалев. Манаенков напоминает: Россельхознадзор и контролирующие органы стран ЕАЭС единственные в мире считают премиксы кормовыми добавками. На деле это смесь ингредиентов, продукт комбикормового производства, поясняет он.



Непрекращающийся рост цен

Высокая зависимость от зарубежных поставок во многом отражается на ценах и влияет на себестоимость как комбикормов, так и итоговой продукции мясопроизводства в целом. Так, в последние два года ценовая ситуация на российском рынке кормовых добавок неоднократно скачкообразно менялась. Пожалуй, самым заметным стало изменение стоимости витаминов после пожара на европейском заводе BASF осенью 2017 года, считает Дальнов. Тогда цены на витамины A и Е уже в начале 2018-го выросли в несколько раз. Грачев уточняет, что стоимость этих продуктов подскочила с €30/кг до €300. По оценкам экспертов рынка, до случившегося доля BASF на российском рынке витаминов А и Е составляла 46% и 36% соответственно.



Цены на эту группу кормовых добавок стремительно повысились не только из-за аварии на заводе главного производителя, но и вследствие действий Россельхознадзора, добавляет Манаенков. Запрет на ввоз витаминов А, D и каротиноидов был введен ведомством в июне 2017 года (основанием для этого стало заявление Россельхознадзора, что импортные витамины являются «реальной угрозой для биобезопасности Таможенного союза по части коровьего бешенства, ГМ-загрязнений и т. д.»). Вследствие этого уже с четвертого квартала 2017-го и первого квартала 2018-го хозяйства платили за витамин А примерно в два раза выше мировой цены, многие к тому же оказались жертвами мошенников, фальсификаторов и контрабандистов, знает Грачев. Топ-менеджер оценивает ущерб, нанесенный сельхозпредприятиям в результате данных ограничений, не менее чем в 10 млрд руб. «На практике мы все чаще сталкиваемся сегодня с риском закрытия границ для некоторых кормовых добавок по причине непрофессиональной работы системы госрегулирования (Россельхознадзор, ФТС) и слабейшей законодательной базы, касающейся этого рынка, — комментирует он. — Неожиданные закрытия и/или приостановки действия разрешений на ввоз на фоне практически полного отсутствия собственного производства больно бьют по конечным потребителям».



Только к концу 2018 года ценовая ситуация начала стабилизироваться. «Ежегодно мы фиксируем повышение стоимости кормовых добавок примерно на 4%», — говорит Гуленкина. На удорожание кормов с начала 2019-го уже успел повлиять рост НДС: за первый месяц года кормовые добавки выросли в цене на 2-2,5%, сетует она.



Очень часто сбытовая цепочка удлиняется искусственно — зарубежные производители вынуждены продавать добавки через российских импортеров, которые помогают с регистрацией новых продуктов, знает Дальнов. Процесс регистрации добавок в Россельхознадзоре является длительным и чрезвычайно трудоемким, и иностранные компании чаще всего просто не готовы тратить на него ресурсы. Однако есть компоненты, которые из года в год остаются в сравнительно стабильной цене, например ферменты, различные специальные продукты, указывает Власов.



Собственное производство

Наладить выпуск кормовых добавок разных групп в России не так просто. Например, основные витамины — это продукты тонкого химического синтеза, производство сложное, как правило, это заводы по глубокой переработке углеводородов — нефти и газа, знает Сергей Михнюк. Часть витаминов (В2 и В12) — это продукция микробиологического синтеза. Если говорить об аминокислотах, то все они (кроме метионина) являются продуктами микробиологии. Оборудование для подобных предприятий дорогое, очень высоки требования к соблюдению технологических процессов.



Аналитики «Текарта» также считают, что ситуация с инвестициями в отрасль неоднозначна. С одной стороны, предпосылок для серьезных проблем на рынке нет и значительные вложения в создание внутрироссийских производств могут выглядеть не слишком оправданно. Впрочем, даже если необходимые условия для открытия таких предприятий будут созданы, локализовать выпуск многих продуктов в ближайшем будущем не удастся по причине отсутствия некоторых технологий или сопутствующих производств, говорит представитель «Текарт». Хотя современные тенденции в животноводстве определяют стремление сельхозпроизводителей к максимальному самообеспечению и независимости. На этом фоне появление новых предприятий внутри страны все-таки возможно.







«Конечно, чтобы чувствовать себя комфортно, хорошо выпускать все компоненты комбикормовой индустрии внутри страны, но не всегда это экономически оправданно, — соглашается Степина. — У 90% стран нет своего производства витаминов, и они не сильно этим обеспокоены». Сейчас, например, Китай и три европейские страны — основные производители витаминов (Германия, Франция и Швейцария) могут покрыть всю мировую потребность в этих продуктах. Если через 7-10 лет в нашей стране с нуля будет создано подобное производство, не факт, что выпускаемые витамины будут дешевле китайских, как, например, ввозимый из КНР лизин, который дешевле российского, рассуждает эксперт.



Перспективы появления в России новых заводов по выпуску комбикормовых добавок зависят в первую очередь от государства — без специальных программ поддержки тут не обойтись, уверен Грачев. Сейчас инвесторы едва ли готовы вкладывать огромные средства в эту отрасль. Многие проекты создаются для уменьшения себестоимости имеющихся комбикормовых производств, вроде собственных премиксных предприятий в составе крупных холдингов, но не для широкого рынка, добавляет он. С учетом наблюдаемых тенденций в экономике, в ближайшей перспективе ожидать расширения внутреннего производства кормовых добавок не приходится, думает топ-менеджер. «Не придают оптимизма и такие проблемы, как монополизация рынка премиксов, вырождение комбикормовой промышленности как таковой, существенное нарастание сложностей с регистрацией и процедурами ввоза, вспышки контрабандного серого и черного импорта, а также фальсификация», — сетует Грачев.



Полная зависимость все же стратегически опасна, предупреждает Степина. По ее мнению, нужно стремиться создавать новые производства микробиологического и химического синтеза витаминов и продолжать развивать производство пробиотиков, ферментных препаратов, сорбентов микотоксинов, продуктов глубокой переработки зерна. «Вполне возможно, что в ближайшие годы мы увидим еще несколько компонентов, выпуск которых будет локализован в России», — верит Власов.

