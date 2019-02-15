Калужский комплекс по глубокой переработке пшеницы подорожал до 20 млрд рублей

Биотехнологический комплекс «Росва» по глубокой переработке пшеницы заработает в Калужской области в 2019 году. Как сообщил ТАСС губернатор региона Анатолий Артамонов, сейчас строительство комплекса завершается. «Это комплекс по глубокой переработке пшеницы, в него уже вложено 16 млрд руб., а в целом будет около 20 млрд руб. В этом году он откроется», — сказал Артамонов.



По словам губернатора, продукция комплекса будет поставляться в том числе за рубеж. Предприятие будет выпускать сорбитовый и глюкозно-фруктозный сиропы, пшеничный крахмал, клейковину (пшеничный глютен), моногидрат глюкозы, кормовые добавки. Планируемая мощность переработки — около 250 тыс. т пшеницы в год, подтвердил Артамонов.



Инвестиционное соглашение о строительстве комплекса было подписано еще в июле 2012 году. Три года спустя, в июне 2015-го, была сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса — элеватор объемом 170 тыс. т зерна. Тогда на сайте правительства Калужской области заявлялось, что вторая очередь будет завершена в 2016-м. К этому времени Артамонов призывал местных аграриев увеличить и производство зерна. «Мы получаем гарантированный рынок сбыта зерновой продукции и освобождаем наших крестьян от необходимости иметь зерносушильное хозяйство и другие условия для хранения урожая. Важно, чтобы они положительно отозвались на этот сигнал и увеличили производство культур на наших полях», — заявлял на церемонии открытия элеватора Артамонов. Общий объем инвестиций в тот момент оценивался в сумму 10 млрд руб. На вопрос «Агроинвестора», с чем связано двукратное увеличение вложений в проект, «Росва» не ответила.



АО «БиотехРосва» зарегистрировано в 2011 году, уставной капитал — 5 млн руб. 95% компании принадлежит зарегистрированной на Виргинских островах Avanti Investments Ltd., остальные 5% — АНО «Институт перспективных научных исследований» (ИПНИ). Как указано на сайте проекта, инициатором и собственником проекта является директор ИПНИ Лев Черной.



Согласно собственным данным компании, это первый проект такого формата в России. Подобных заводов стране нужно порядка десяти, чтобы выйти с новыми предложениями на международный рынок, заявлял весной 2018-го Алексей Гордеев, занимавший в то время пост полпреда президента в ЦФО. «Мы сегодня торгуем в основном зерном, и эта тема уже не актуальна. Надо торговать продуктами переработки», — говорил Гордеев во время посещения «Росвы».



Сейчас в России уже заявлены либо реализуются инвестпроекты по производству продуктов глубокой переработки зерна на сумму около 100 млрд руб., комментирует старший менеджер центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Елена Шварц. Десять проектов по глубокой переработке зерна находятся на разной стадии реализации. «По результатам анализа ассоциации «Роскрахмалпатока», экономически интересный проект по строительству новых заводов по глубокой переработке — это либо проект строительства крупного предприятия, перерабатывающего не менее 250-300 т зерна в сутки, либо строительство небольшого предприятия, направленного на определенный узкий сегмент», — рассказала «Агроинвестору» Шварц. Например, производственная мощность компании Cargill, самого крупного предприятия в России по выпуску крахмалопродуктов, достигает 1 тыс. т пшеницы и 1,2 тыс. т кукурузы в сутки, отметила она.



Что касается экспорта, то, по ее словам, в количественном выражении отгрузки за рубеж продукции глубокой переработки зерна в Россию сегодня практически сопоставимы с объемом импорта, правда, в денежном отношении существенно им уступают. «Основные различия заключаются в виде продукции глубокой переработки», — поясняет Шварц. Так, российский рынок модифицированных крахмалов на 70% покрывается импортными поставками. Рынок клейковины, напротив, насыщен и имеет потенциал для экспорта. «Тем не менее, исходя из наших экспертных оценок, в краткосрочной перспективе экспорт продукции глубокой переработки не превысит $250 млн, что в масштабах планового показателя экспорта в $45 млрд не выглядит масштабно», — заметила Шварц.



Переработка зерна — далеко не новое направление деятельности для отечественного АПК, однако в основном производственный процесс идет не глубже выпуска крахмалов и спиртов, ранее отмечал партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. При этом рынку нужны более технологичные продукты, производство которых капиталоемко и технологически сложно, с высокими рисками срыва запланированных показателей. Толчок инвестиционной активности в этой сфере могли бы дать дополнительные меры господдержки, уверен Шафоростов.

