Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.558
eur
74.662
moex
2547.27
brent
61.96
пшеница
527.6
сахар
12.82

Мнения
Глубокий потенциал
Владимир Шафоростов
Агроинвестор
5 февраля 2019
Владимир Шафоростов о том, почему нужно развивать переработку зерна
журнал «Агроинвестор»
февраль 2019
Ежегодно в Россию ввозится продуктов глубокой переработки зерна более чем на $0,5 млрд.


Тема глубокой переработки зерновых в последние несколько лет остается одной из самых обсуждаемых. Чем же она привлекательна? Во-первых, это неплохой способ решения проблемы избытка зерна в России в целом и в отдельных регионах, вывоз сырья на экспорт из которых затруднен. Во-вторых, это возможность создания внутри страны продуктов с добавленной стоимостью, зачастую имеющих неплохой экспортный потенциал. В-третьих, развитие этого направления поможет снизить зависимость от импорта продукции глубокой переработки зерна, объемы которого остаются на очень высоком уровне: в стоимостном выражении ввоз только топ-10 продуктов (модифицированных крахмалов, лизина, лимонной кислоты и др.) составляет около $0,5 млрд в год.

Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста, зайдите в свой аккаунт или купите подписку.
Показать еще
Статьи по теме
Меньше новой сельхозтехники
Агроинвестор
Социальная полусфера села
Николай Лычев
Экология из-под палки
Мария Лушникова
Колхозная история. Как из убыточных хозяйств сделать эффективное производство
Александр Жуковский
Каким будет 2018 год
Агроинвестор
Читайте такжеПревосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL

Рекомендации
Рекомендации
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Ежегодная премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019»
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией