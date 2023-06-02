разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

ЗОЖ. Оборотни полки

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Андрей Соколов о неоднозначности продуктов на полках магазинов

Пищевая промышленность достигла пика своего развития. На полках современного супермаркета можно найти около 30 тыс. продуктов, удовлетворяющих любые потребности. Сладкие, кислые, кисло-сладкие, соленые, сладко-соленые, горькие — в лабиринте магазина найдется все. Продукты поджидают нас в упаковках любых расцветок. Черные — элитные, зеленые — про природу и фермерство, и все другие цвета радуги, чтобы как-то выделиться на полке или просто потому, что маркетологу стало скучно. Проблема в том, что большинство этих продуктов по определению не могут считаться едой.

Еда — это субстанция, состоящая главным образом из белков, жиров и углеводов, которую мы употребляем для поддержания роста и других жизненно важных процессов, а также для получения энергии. Примерно 99% продуктов преимущественно выполняют другие функции.

Их основной отличительной чертой является предоставление индульгенции — своеобразного отпущения грехов. Мы загрязняем планету — вот растительное мясо и молоко, которые уменьшат наш углеродный след. Мы держим животных в скотских условиях — снова растительное мясо и молоко. Мы отвратительно относимся к своему здоровью — и к нашим услугам различные органические продукты, из которых самым популярным закономерно является водка. Мы неудержимы в обжорстве и стремлении себя побаловать, и на свет появляются «полезные для здоровья» продукты, которые помогают нам удовлетворять свои болезненные пристрастия с чистой совестью.

Последняя категория — продукты, притворяющиеся здоровыми, — наиболее опасна. Это оборотни, приходящие к нам в красивой обертке, в золотистом тумане ожиданий, созданном талантливыми маркетологами и PR-менеджерами международных корпораций. К топ-3 таких продуктов можно отнести соки, десертную группу йогуртов и готовые завтраки на основе злаков. Печально, но основной целевой аудиторией для продавцов этих «радостей» являются дети.

Типичная картина на завтраке в курортном отеле где-то в Краснодарском крае — добрая бабушка приносит ребенку сок, йогурт с фруктовым наполнителем и хлопья в ароматизированном молоке. Ну и пару пирожных — ведь внучок уже хорошо и правильно покушал. Что мы имеем в результате? Продолжительность жизни на уровне небогатых азиатских и африканских стран. Наш 71 год (данные Всемирного Банка) — это катастрофически мало, люди в абсолютном большинстве стран живут дольше, здоровее и счастливее.

То, что эта макабрическая статистика связана с питанием, показывают, среди прочего, данные по распространению сахарного диабета 2-го типа и количеству инсультов в нашей стране. По данным Международной федерации диабета, Россия лидирует в Европе по количеству смертей, вызванных этим заболеванием. От диабета умирают порядка 100 тыс. человек в год. И это только те случаи, которые удалось непосредственно связать с данным заболеванием. А в скольких случаях это осложнение оказалось роковым (например, во время пандемии), не знает никто. Для сравнения, общее количество смертей в России — около 2 млн в год.

Россия также относится к странам, которые несут наибольшие потери в жизнях и человеко-днях от инсультов. Здесь один из главных риск-факторов — это излишний вес, чаще всего являющийся последствием употребления сладкой и ультрапереработанной еды, к которой можно отнести всех героев нижеследующего рейтинга. А также разрушение сосудов, одна из основных причин которого также неправильное питание.

Топ-3 неоднозначных продуктов

Итак, почему сок можно считать главным оборотнем полки? Основные составляющие сока — это вода и сахар. Это может быть обычный свекловичный сахар (фруктоза + глюкоза), добавленный при разведении концентрата сока водой или «не добавленный» сахар — фруктоза, которая содержится во всех фруктах. О вреде сахара мы знаем достаточно. Наш организм просто не приспособлен для употребления такого концентрированного вещества. По аналогии — листья коки можно употреблять без видимого вреда для здоровья (они входили в оригинальный рецепт кока-колы), а ежедневное употребление кокаина на завтрак, обед и ужин быстро превращает большинство людей в невротические развалины.

Избыточный сахар (дисахарид из фруктозы и глюкозы) в нашем организме — это не только основная причина диабета, но и известный канцероген, одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования, подтверждающие эти тезисы, появлялись еще в 1960-е и 1970-е годы, но замалчивались или не публиковались. К тому времени в научных кругах уже доминировала «липидная» гипотеза причин роста смертности, которая быстро становилась аксиомой. Поднимала голову самоцензура, и любой ученый, который сомневался в смертоносности насыщенных животных жиров, подвергался остракизму или просто лишался грантов. Позже даже большую роль, чем самоцензура, сыграли лоббистские усилия продовольственных корпораций и объединений производителей. В какой-то момент ученых и диетологов начали откровенно покупать, и пробиться через какофонию «правильных» исследований на долгие годы стало невозможно.

Фруктоза не является полезной формой сахара (у концентрированного сахара вообще нет полезных форм), это усеченный обычный сахар (моносахарид). В молекуле этого вида сахара отсутствует глюкоза, которую могут усваивать большинство клеток организма. Фруктоза метаболизируется главным образом в печени. При употреблении сока печень получает концентрированную нагрузку, с которой не может справится в нормальном режиме, и поэтому возникает риск ее ожирения. Далее происходит каскад реакций, в результате которого вырабатывается мочевая кислота — вещество, провоцирующее не только подагру, но и повышенное артериальное давление (возвращаясь к инсультам), а также резистентность к инсулину (еще раз о диабете 2-го типа) и эндотелиальную дисфункцию (разрушение стенок сосудов — снова об инсультах).

В целом сок — это слишком калорийный напиток, и, чтобы сжечь полученные калории надо сильно постараться, иначе жирной станет не только печень. А ожирение — это еще один (окольный) путь к диабету, раку, сердечно-сосудистым заболеваниям.

На втором месте в списке оборотней полки — десертная группа йогуртов (йогурты с фруктовыми добавками). Здесь так же, как и в случае с соками, мы имеем дело с различными сахарами, которые маскируются под здоровые продукты. В этом им помогает отличное реноме йогуртов, которые стараниями многих международных продовольственных корпораций превратились в сознании потребителя в «суперфуд», и безоговорочное восприятие фруктов как чего-то полезного.

Йогурт без добавок является сильно переоцененным продуктом. Например, кефир, который стоит меньше, содержит больше благотворных бактерий (CFU), а квашеная капуста (тоже относительно недорогая) — источник и необходимых нам бактерий, и (в отличие от чистого йогурта) клетчатки для их питания. В нашем кишечнике могут жить порядка тысячи союзных или нейтральных нам колоний бактерий, а йогурты содержат только несколько видов (чаще всего два). Может быть, поэтому благотворное влияние йогуртов на организм никогда не было доказано.

Полка с йогуртами практически полностью занята их десертными вариантами. На один «чистый» продукт приходится порядка десяти йогуртов с различными наполнителями. И неизбежно их вкусовая привлекательность усиливается вездесущими сахарами. Если так уж хочется йогурта с фруктами, почему не взять чистый йогурт и не добавить замороженные или свежие ягоды?

Замыкают топ-3 готовые завтраки. Здесь за витаминами и добавленной клетчаткой, как правило, укрывается целое гнездовище вурдалаков. Это и сахара во всех возможных проявлениях (патока, меласса), соль, эмульгаторы, ароматизаторы. Чем длиннее список ингредиентов, тем выше риски — «безопасные» добавки периодически перестают такими считаться. Соль в готовых завтраках — это «скрытая» соль. Мы обычно не ожидаем, что ее там много, и ее трудно почувствовать на фоне сладости. В то же время большинство хлопьев относятся к продуктам со средним или высоким содержанием соли. Перебор соли — это повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе инсультов).

Но и без добавок, без соли и сахара сами по себе хлопья — это «быстрые» углеводы, которые усваиваются в организме практически моментально за счет того, что крахмал еще во рту начинает превращаться в глюкозу. Это приводит к тому, что гликемический индекс (замеряет уровень глюкозы в крови сразу после поедания продукта) у хлопьев и быстро завариваемых кашек ощутимо выше, чем у сахара (70-80 против 65), а значит, проблем со здоровьем потенциально они порождают даже больше.

Доверять, но проверять

Список оборотней полки можно продолжать. Это темная сторона изобилия в современном ритейле. Некоторые продукты становятся оборотнями из-за общего загрязнения окружающей среды. Это, например, тунец и другие крупные хищные рыбы, которые аккумулируют в себе тяжелые металлы. Некоторые меняют свою сущность в процессе производства. Норвежский «аквакультурный» лосось — чемпион по содержанию вредных веществ из-за состава корма и обработки пестицидами. Его разведение запрещено в таких странах, как Аргентина и Дания.

Целые классы продуктов «переходят на другую сторону» из-за выбранного способа приготовления. Растительные масла из семечек не выдерживают нагрева и выделяют потенциально опасные вещества. Их можно использовать для приготовления салатов, но не для жарки.

Лучший совет, применимый к выбору продуктов, — это присказка американского президента Рональда Рейгана: «Доверяй, но проверяй». Ищите исследования, читайте статьи, смотрите передачи и блоги популяризаторов здоровых продуктов и без всякого пиетета вычеркивайте оборотней из списка покупок.

Издержки, которые мы коллективно несем от разгула оборотней на полках магазинов, измеряются астрономическими суммами. На устранение последствий диабета Россия ежегодно тратит порядка $10 млрд. И это только те издержки, которые легко оцифровать. А кто учтет экономические последствия потери многих миллиардов человеко-лет из-за неправильного питания? Как учесть потерю работоспособности, эффективности из-за резкого падения уровня глюкозы в крови после выброса инсулина, спровоцированного миской хлопьев или мюсли на завтрак? Сколько стоит внимание, которое рассеялось из-за болей в суставах от постоянного употребления соков? Как оценить ощущения ребенка под гнетом многих килограммов жира, наросшего из-за заботливости родителей, регулярно покупающих ему йогурты с фруктовыми наполнителями?

Конечно, мы и сами рады обманываться и изо всех сил тянемся к сладкому. Но какова роль международных корпораций в том, что мы (в России) едим сахара примерно в пять раз больше нормы? В «Божественной комедии» Данте Алигьери обманувшие доверившихся расквартировываются в нижнем — девятом кругу Ада, где не поджариваются, а вмораживаются в лед. В дантовской системе координат большинству маркетологов после смерти будет прохладно.

Автор — старший партнер исследовательского агентства AD LIBITUM. Статья написана специально для «Агроинвестора». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны