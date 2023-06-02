ЗОЖ. Оборотни полки

М. Стулов

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Андрей Соколов о неоднозначности продуктов на полках магазинов

Пищевая промышленность достигла пика своего развития. На полках современного супермаркета можно найти около 30 тыс. продуктов, удовлетворяющих любые потребности. Сладкие, кислые, кисло-сладкие, соленые, сладко-соленые, горькие — в лабиринте магазина найдется все. Продукты поджидают нас в упаковках любых расцветок. Черные — элитные, зеленые — про природу и фермерство, и все другие цвета радуги, чтобы как-то выделиться на полке или просто потому, что маркетологу стало скучно. Проблема в том, что большинство этих продуктов по определению не могут считаться едой.



Еда — это субстанция, состоящая главным образом из белков, жиров и углеводов, которую мы употребляем для поддержания роста и других жизненно важных процессов, а также для получения энергии. Примерно 99% продуктов преимущественно выполняют другие функции.



Их основной отличительной чертой является предоставление индульгенции — своеобразного отпущения грехов. Мы загрязняем планету — вот растительное мясо и молоко, которые уменьшат наш углеродный след. Мы держим животных в скотских условиях — снова растительное мясо и молоко. Мы отвратительно относимся к своему здоровью — и к нашим услугам различные органические продукты, из которых самым популярным закономерно является водка. Мы неудержимы в обжорстве и стремлении себя побаловать, и на свет появляются «полезные для здоровья» продукты, которые помогают нам удовлетворять свои болезненные пристрастия с чистой совестью.



Последняя категория — продукты, притворяющиеся здоровыми, — наиболее опасна. Это оборотни, приходящие к нам в красивой обертке, в золотистом тумане ожиданий, созданном талантливыми маркетологами и PR-менеджерами международных корпораций. К топ-3 таких продуктов можно отнести соки, десертную группу йогуртов и готовые завтраки на основе злаков. Печально, но основной целевой аудиторией для продавцов этих «радостей» являются дети.



Типичная картина на завтраке в курортном отеле где-то в Краснодарском крае — добрая бабушка приносит ребенку сок, йогурт с фруктовым наполнителем и хлопья в ароматизированном молоке. Ну и пару пирожных — ведь внучок уже хорошо и правильно покушал. Что мы имеем в результате? Продолжительность жизни на уровне небогатых азиатских и африканских стран. Наш 71 год (данные Всемирного Банка) — это катастрофически мало, люди в абсолютном большинстве стран живут дольше, здоровее и счастливее.



То, что эта макабрическая статистика связана с питанием, показывают, среди прочего, данные по распространению сахарного диабета 2-го типа и количеству инсультов в нашей стране. По данным Международной федерации диабета, Россия лидирует в Европе по количеству смертей, вызванных этим заболеванием. От диабета умирают порядка 100 тыс. человек в год. И это только те случаи, которые удалось непосредственно связать с данным заболеванием. А в скольких случаях это осложнение оказалось роковым (например, во время пандемии), не знает никто. Для сравнения, общее количество смертей в России — около 2 млн в год.



Россия также относится к странам, которые несут наибольшие потери в жизнях и человеко-днях от инсультов. Здесь один из главных риск-факторов — это излишний вес, чаще всего являющийся последствием употребления сладкой и ультрапереработанной еды, к которой можно отнести всех героев нижеследующего рейтинга. А также разрушение сосудов, одна из основных причин которого также неправильное питание.



Топ-3 неоднозначных продуктов

Итак, почему сок можно считать главным оборотнем полки? Основные составляющие сока — это вода и сахар. Это может быть обычный свекловичный сахар (фруктоза + глюкоза), добавленный при разведении концентрата сока водой или «не добавленный» сахар — фруктоза, которая содержится во всех фруктах. О вреде сахара мы знаем достаточно. Наш организм просто не приспособлен для употребления такого концентрированного вещества. По аналогии — листья коки можно употреблять без видимого вреда для здоровья (они входили в оригинальный рецепт кока-колы), а ежедневное употребление кокаина на завтрак, обед и ужин быстро превращает большинство людей в невротические развалины.



Избыточный сахар (дисахарид из фруктозы и глюкозы) в нашем организме — это не только основная причина диабета, но и известный канцероген, одна из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования, подтверждающие эти тезисы, появлялись еще в 1960-е и 1970-е годы, но замалчивались или не публиковались. К тому времени в научных кругах уже доминировала «липидная» гипотеза причин роста смертности, которая быстро становилась аксиомой. Поднимала голову самоцензура, и любой ученый, который сомневался в смертоносности насыщенных животных жиров, подвергался остракизму или просто лишался грантов. Позже даже большую роль, чем самоцензура, сыграли лоббистские усилия продовольственных корпораций и объединений производителей. В какой-то момент ученых и диетологов начали откровенно покупать, и пробиться через какофонию «правильных» исследований на долгие годы стало невозможно.



Фруктоза не является полезной формой сахара (у концентрированного сахара вообще нет полезных форм), это усеченный обычный сахар (моносахарид). В молекуле этого вида сахара отсутствует глюкоза, которую могут усваивать большинство клеток организма. Фруктоза метаболизируется главным образом в печени. При употреблении сока печень получает концентрированную нагрузку, с которой не может справится в нормальном режиме, и поэтому возникает риск ее ожирения. Далее происходит каскад реакций, в результате которого вырабатывается мочевая кислота — вещество, провоцирующее не только подагру, но и повышенное артериальное давление (возвращаясь к инсультам), а также резистентность к инсулину (еще раз о диабете 2-го типа) и эндотелиальную дисфункцию (разрушение стенок сосудов — снова об инсультах).



В целом сок — это слишком калорийный напиток, и, чтобы сжечь полученные калории надо сильно постараться, иначе жирной станет не только печень. А ожирение — это еще один (окольный) путь к диабету, раку, сердечно-сосудистым заболеваниям.



На втором месте в списке оборотней полки — десертная группа йогуртов (йогурты с фруктовыми добавками). Здесь так же, как и в случае с соками, мы имеем дело с различными сахарами, которые маскируются под здоровые продукты. В этом им помогает отличное реноме йогуртов, которые стараниями многих международных продовольственных корпораций превратились в сознании потребителя в «суперфуд», и безоговорочное восприятие фруктов как чего-то полезного.



Йогурт без добавок является сильно переоцененным продуктом. Например, кефир, который стоит меньше, содержит больше благотворных бактерий (CFU), а квашеная капуста (тоже относительно недорогая) — источник и необходимых нам бактерий, и (в отличие от чистого йогурта) клетчатки для их питания. В нашем кишечнике могут жить порядка тысячи союзных или нейтральных нам колоний бактерий, а йогурты содержат только несколько видов (чаще всего два). Может быть, поэтому благотворное влияние йогуртов на организм никогда не было доказано.



Полка с йогуртами практически полностью занята их десертными вариантами. На один «чистый» продукт приходится порядка десяти йогуртов с различными наполнителями. И неизбежно их вкусовая привлекательность усиливается вездесущими сахарами. Если так уж хочется йогурта с фруктами, почему не взять чистый йогурт и не добавить замороженные или свежие ягоды?



Замыкают топ-3 готовые завтраки. Здесь за витаминами и добавленной клетчаткой, как правило, укрывается целое гнездовище вурдалаков. Это и сахара во всех возможных проявлениях (патока, меласса), соль, эмульгаторы, ароматизаторы. Чем длиннее список ингредиентов, тем выше риски — «безопасные» добавки периодически перестают такими считаться. Соль в готовых завтраках — это «скрытая» соль. Мы обычно не ожидаем, что ее там много, и ее трудно почувствовать на фоне сладости. В то же время большинство хлопьев относятся к продуктам со средним или высоким содержанием соли. Перебор соли — это повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе инсультов).



Но и без добавок, без соли и сахара сами по себе хлопья — это «быстрые» углеводы, которые усваиваются в организме практически моментально за счет того, что крахмал еще во рту начинает превращаться в глюкозу. Это приводит к тому, что гликемический индекс (замеряет уровень глюкозы в крови сразу после поедания продукта) у хлопьев и быстро завариваемых кашек ощутимо выше, чем у сахара (70-80 против 65), а значит, проблем со здоровьем потенциально они порождают даже больше.



Доверять, но проверять

Список оборотней полки можно продолжать. Это темная сторона изобилия в современном ритейле. Некоторые продукты становятся оборотнями из-за общего загрязнения окружающей среды. Это, например, тунец и другие крупные хищные рыбы, которые аккумулируют в себе тяжелые металлы. Некоторые меняют свою сущность в процессе производства. Норвежский «аквакультурный» лосось — чемпион по содержанию вредных веществ из-за состава корма и обработки пестицидами. Его разведение запрещено в таких странах, как Аргентина и Дания.



Целые классы продуктов «переходят на другую сторону» из-за выбранного способа приготовления. Растительные масла из семечек не выдерживают нагрева и выделяют потенциально опасные вещества. Их можно использовать для приготовления салатов, но не для жарки.



Лучший совет, применимый к выбору продуктов, — это присказка американского президента Рональда Рейгана: «Доверяй, но проверяй». Ищите исследования, читайте статьи, смотрите передачи и блоги популяризаторов здоровых продуктов и без всякого пиетета вычеркивайте оборотней из списка покупок.



Издержки, которые мы коллективно несем от разгула оборотней на полках магазинов, измеряются астрономическими суммами. На устранение последствий диабета Россия ежегодно тратит порядка $10 млрд. И это только те издержки, которые легко оцифровать. А кто учтет экономические последствия потери многих миллиардов человеко-лет из-за неправильного питания? Как учесть потерю работоспособности, эффективности из-за резкого падения уровня глюкозы в крови после выброса инсулина, спровоцированного миской хлопьев или мюсли на завтрак? Сколько стоит внимание, которое рассеялось из-за болей в суставах от постоянного употребления соков? Как оценить ощущения ребенка под гнетом многих килограммов жира, наросшего из-за заботливости родителей, регулярно покупающих ему йогурты с фруктовыми наполнителями?



Конечно, мы и сами рады обманываться и изо всех сил тянемся к сладкому. Но какова роль международных корпораций в том, что мы (в России) едим сахара примерно в пять раз больше нормы? В «Божественной комедии» Данте Алигьери обманувшие доверившихся расквартировываются в нижнем — девятом кругу Ада, где не поджариваются, а вмораживаются в лед. В дантовской системе координат большинству маркетологов после смерти будет прохладно.



Автор — старший партнер исследовательского агентства AD LIBITUM. Статья написана специально для «Агроинвестора». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

