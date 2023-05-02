Экспорт без статистики

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В этот раз темой номера стала наша традиционная статья об итогах экспорта

Многие из вас, наверное, знают, что с началом СВО таможенная статистика в целом стала доступна в очень ограниченном виде. То же самое с данными по вывозу продукции АПК. Однако изредка какая-то информация выкладывается в открытый доступ, и возможность оценить объемы внешней торговли все-таки есть. Тем более что представители отдельных отраслей за цифрами следят и периодически их озвучивают.



На сайте ФТС статистика по экспорту российских важнейших товаров, а также товарная структура вывоза не обновлялись с января 2022 года. Правда, не так давно ведомство все-таки выложило файл с итогами внешней торговли со всеми странами. На нее мы и будем опираться.



Сведения в этой публикации представлены в основном по отдельным товарам, выкладки по всем отраслям (ранее ФТС делала разбивку на 11 секторов) нет. Однако спасибо и за то, что цифры по экспорту-импорту продовольствия и сельхозсырья служба все-таки показала. Из них следует, что торговый оборот продукции АПК увеличился по сравнению с прошлым годом на 10%, почти до $76 млрд, при этом объемы вывоза из России выросли почти на 15%. Ввоз тоже прибавил, но менее чем на 5%.



Хочется отметить, что, несмотря на санкции, прирост экспорта произошел по 33 из более чем 70 представленных в списке отдельных товаров и категорий продукции. Но это в стоимостном выражении, в натуральном — ситуация может быть совсем другая. Радует то, что АПК среди других экспортных позиций все-таки продемонстрировал двузначную прибавку, пусть и в деньгах. Лучше результаты показали только 11 товаров, по остальным увеличение было заметно меньше. О том же, как и что экспортировали российские аграрии, вы сможете подробнее прочитать в этом номере.

