Рост потребительских цен замедляется

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В ближайшие месяцы годовая инфляция может временно опуститься ниже 4%, что произойдет за счет эффекта высокой базы весны прошлого года, прогнозирует Центробанк (ЦБ). По его оценке, во втором полугодии этот показатель несколько повысится. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023-м составит 5-7%

В феврале 2023 года потребительские цены выросли на 0,46% по отношению к январю. В сравнении с февралем 2022-го увеличение составило почти 11%, следует из данных Росстата. В продовольственном сегменте динамика повышения стоимости замедлилась: если в январе этого года по отношению к декабрю прошлого рост цен для потребителей составил 1,3%, то в феврале к январю темпы этой динамики замедлились до 0,8%.



«Значительный вклад в снижение внесла нормализация предложения тепличных овощей, заметно сократившая темп роста цен на плодоовощную продукцию», — объяснили аналитики ЦБ. В частности, с декабря по январь фрукты и овощи в рознице подорожали на 11,4%, с января по февраль — на 6,7%. Такое активное увеличение стоимости плодоовощной продукции не будет способствовать росту потребления. И это притом что спрос на нее уже и так сократился за 2022 год под влиянием падения доходов населения.



Похожая ситуация с потреблением наблюдалась в прошлом году и в молочке, что привело к росту товарных запасов на складах предприятиях (подробнее — на стр. 42). Сейчас же ситуация с потребительскими ценами в этом секторе стабилизировалась: последнее время они стагнируют, повышаясь не более чем на 0,1% месяц к месяцу. Стоимость мяса с начала года и вовсе опускается. Какой может быть дальнейшая динамика и как она отразится на производителях, обсудим уже 14 апреля на нашей конференции «“Агроинвестор”: PRO животноводство и комбикорма». Регистрируйтесь и приходите!

