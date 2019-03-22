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Инвестиции
На «ДонБиоТехе» введена процедура наблюдения
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
22 марта 2019
Финансирование строительства комплекса по производству лизина приостановлено
Комплекс «ДонБиоТех» планировалось запустить еще в 2014 году
Фото: «ДонБиоТех»

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Донские биотехнологии» («ДонБиоТех») Вадима Варшавского, реализующего проект по глубокой переработке зерна стоимостью 15 млрд руб. Процедура введена на шесть месяцев, отчет временного управляющего назначен на 8 августа.

Решение вынесено по заявлению тамбовского ООО «Завком-инжиниринг» (занимается реализацией проектов под ключ и производством промышленного оборудования), которое требовало признать «ДонБиоТех» банкротом. Суд счел требования компании обоснованными, долг в размере 25 млн руб. включен в третью очередь кредиторов, следует из резолютивной части судебного решения.

Проект строительства комплекса в Волгодонске мощностью переработки 250 тыс. т зерна в год является одним из крупнейших инвестпроектов Ростовской области. Он был анонсирован в 2010 году, а запуск предприятия должен был состояться еще в 2014-м. Инвестиции в проект тогда оценивались в 7 млрд руб. Позднее сроки ввода предприятия не один раз переносились, а стоимость проекта выросла до 15 млрд руб. из-за закупаемого за рубежом оборудования. Как заявлял в августе 2018-го губернатор региона Василий Голубев, комплекс может быть сдан до конца 2019 года. На предприятии предполагается выпускать 100 тыс. т сульфата лизина, 20 тыс. т клейковины, 11 тыс. тонн крахмала и 95 тыс. т отрубей в год.

По оценке региональных властей, готовность производственного комплекса составляет более 80%, из 15 млрд руб. уже вложено 12 млрд руб. Однако сейчас финансирование строительства приостановлено Россельхозбанком. «До сих пор оно не возобновлено. Продолжается технический и финансовый аудит этого проекта. На основании заключения, которое ожидаем к сентябрю 2019 года, будет принято решение о дальнейшем финансировании проекта», — докладывал в конце февраля на региональном совете по инвестициям глава ростовского Минсельхозпрода Константин Рачаловский (цитата по видеозаписи заседания).

Позднее вице-губернатор области Виктор Гончаров пояснял, что аудит проходит в связи с тем, что собственники предприятия усомнились в эффективности выбранной технологии переработки пшеницы в аминокислоту лизин. «В среде акционеров предприятия возникли внутрикорпоративные вопросы, в которые мы не имеем права вмешиваться», — цитировало издание «Эксперт Юг» Гончарова. По его словам, сейчас делается все для того, чтобы сохранить имеющиеся на территории здания и оборудование, идет ограждение периметра.

В ноябре 2018-го сообщалось, что Россельхозбанк может выкупить проект. Тогда источник, знакомый с ситуацией, рассказывал «Интерфаксу», что банк ведет переговоры с Варшавским по поводу покупки его доли, после чего намерен вместе с немецкими партнерами искать соинвестора. Тем не менее в базе kartoteka.ru Россельхозбанк по-прежнему значится владельцем лишь 5% уставного капитала «ДонБиоТеха», остальное принадлежит кипрской «Русферм лимитед».

Проект «ДонБиоТеха» является важным для развития производства лизина в стране, уверены аналитики компании Feedlot. По ее оценке, в 2018 году в Россию было поставлено порядка 72 тыс. т лизина, что на 20% больше, чем в 2017-м. Основными странами-поставщиками являются Индонезия (свыше 50%), Южная Корея (около 30%) и США (порядка 11%). Цена на лизин в России в конце 2018-го находилась в диапазоне €1,6-1,7/кг (в Европе — €1,24/кг). В настоящее время в России уже есть два производителя лизина — «Завод премиксов №1» в Белгородской области и «АминоСиб» в Тюменской области. В то же время, как ранее отмечала руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина, российские компании производят лизин сульфат, тогда как за рубежом закупается лизин моногидрохлорид. В первом случае концентрация действующего вещества составляет не менее 51%, во втором — 98%.

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