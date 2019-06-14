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Инвестиции
Французская Tereos построит в России три завода по переработке зерна
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
14 июня 2019
Компания может стать крупнейшим переработчиком пшеницы в стране
Совокупная мощность предприятий Tereos составляет 4,4 млн тонн пшеницы и кукурузы в год
Фото: Pixabay

Французская компания Tereos, один из ведущих европейских производителей сахара и крахмалопродуктов, намерена построить в России три завода по переработке зерна мощностью по 500 тыс. т каждый. Один из них может быть построен в Новосибирской области. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, передает ТАСС. 

По словам Лещенко, сейчас власти региона ведут переговоры с Tereos по созданию завода. «Они хотят в России построить три завода по 500 тыс. т, и как раз для одного завода как наиболее перспективную они рассматривают новосибирскую площадку», — сказал министр. Он уточнил, что в Сибири Новосибирск пока единственный ведет переговоры с компанией. Также два завода планируется создать в европейской части России. Параметры проекта на данный момент не определены, уточнил Лещенко. Тем не менее он заверил, что «потенциал есть, есть трудовые ресурсы, есть площадки для достаточно комфортного размещения крупных объектов».

В январе президент Tereos Алексис Дюваль встречался с вице-премьером России Алексеем Гордеевым. На встрече Дюваль заявлял, что французская компания нацелена на диверсификацию и производство продуктов из злаковых агрокультур, а также на выход на новые экспортные рынки. Как сообщала пресс-служба вице-премьера, российскую пшеницу инвестор намерен перерабатывать в крахмал и крахмалопродукты. Гордеев, в свою очередь, выразил готовность поддержать выход Tereos на российский рынок. «Россия крайне заинтересована в инвесторах, тем более в области переработки зерна. Сегодня мы устойчиво производим 110-120 млн т зерна ежегодно, в том числе около 70 млн т пшеницы. Экспортный потенциал составляет 40-50 млн т. Сейчас торговать чистым зерном примерно так же, как торговать нефтью, поэтому мы в первую очередь нацелены на развитие экспорта продукции глубокой переработки», — пояснял Гордеев.

По данным Ассоциации российских производителей крахмалопаточной продукции, в России работают 30 производителей, в том числе 10 крупных. Ежегодно крахмалопаточной отраслью перерабатывается около 1,5 млн т зерна, из них почти 1 млн т кукурузы и 500 тыс. т пшеницы. Крупнейший переработчик пшеницы в крахмалопаточную продукцию на текущий момент — предприятие компании Cargill в Тульской области, мощность переработки которого составляет до 500 тыс. т в год, рассказал «Агроинвестору» президент ассоциации Олег Радин. Также в Калужской области реализуется проект «Биотехнологический комплекс — Росва», который после выхода на полную мощность сможет перерабатывать 250 тыс. т пшеницы. «Таким образом, если Tereos будет перерабатывать 1,5 млн т пшеницы, она может стать крупнейшей в России», — отметил Радин.

В то же время Радин заметил, что отрасли-потребители крахмалопродуктов сейчас не демонстрируют большого роста. «А жидкие продукты — различные виды паток, глюкозо-фруктозные сиропы — возят максимум на 500-600 км. Поэтому Tereos необходимо крайне тщательно проанализировать российский рынок», — подчеркнул Радин. В то же время он заметил, что Россия закупает за рубежом 55-60 тыс. т пищевых модицифированных крахмалов. «Если Tereos локализуется и начнет производить пищевые модицифакции, вероятно, они смогут заместить импорт», — предположил он. Если же говорить об экспорте, то здесь потенциалом, по его мнению, прежде всего обладает пшеничный глютен. «Например, его можно продавать в страны Европы на корм рыбам. Сейчас так делает Cargill. Однако одновременно необходимо решать вопрос со сбытом побочной продукции», — предупредил Радин.

Tereos основана во Франции в 1932 году и, согласно собственным данным, является вторым производителем свекловичного сахара в Европе (более 2 млн т). Помимо производства сахара компания занимается переработкой зерновых. Tereos имеет восемь предприятий по переработке пшеницы и четыре — кукурузы. Как указано на сайте компании, мощность переработки составляет 4,4 млн т зерна в год. Tereos выпускает крахмалопродукты, в том числе немодифицированные и модифицированные крахмалы, подсластители (глюкозные сиропы, мальтодекстрины, декстрозу и т. д.), а также клетчатку, спирты, биоэтанол.

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