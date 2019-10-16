«Черкизово» вложит 7,2 млрд рублей в переработку сои

Группа «Черкизово» семьи Михайловых, крупнейший производитель мяса в стране, намерена инвестировать 7,2 млрд руб. (с учетом НДС) в строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых масличных агрокультур в Липецкой области. Соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком компания подписала на выставке «Золотая осень». Завод будет построен на территории особой экономической зоны «Елецпром» в границах Ельца — второго по величине города Липецкой области. «Строительство предприятий в ОЭЗ «Елецпром» подпадает под ряд налоговых льгот и господдержку в виде субсидий на уплату процентов по банковским кредитам», — отмечается в сообщении «Черкизово».



О планах по строительству маслоэкстракционного завода (МЭЗ) группа объявила еще осенью 2018 года, тогда озвучивалась мощность предприятия в 1,5 тыс. т в сутки. В конце августа компания оценивала инвестиции в проект в 6 млрд руб. Сейчас, как следует из сообщения группы, запланированная мощность завода увеличена до 2,5 тыс. т соевых бобов в сутки, на производстве будут выпускаться шрот и масло. «Собственный завод по переработке масличных культур позволит снизить нашу зависимость от импорта шрота, гарантировать высокое качество продукции, а также эффективность и безопасность производства», — пояснил директор «Черкизово-Масла» Леонид Измайлов. Первый зампредседателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина, в свою очередь, назвала создание МЭЗа для формирования собственной кормовой базы «очень продуманной стратегией, которая будет способствовать повышению рентабельности».



Первоначально «Черкизово» планировало начать строительство в 2019 году, а запустить завод в 2020-м. Сейчас в качестве срока реализации проекта в материалах Минсельхоза Липецкой области указаны 2020-2022 годы. Там отмечается, что предприятие в том числе будет выпускать соевый лецитин, который используется в кондитерской промышленности, а часть продукции станет экспортироваться.



Сейчас на российском рынке всего два заметных игрока по переработке сои: явно доминирующее «Содружество» и «Эфко», ранее рассказывал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По его мнению, именно этот фактор мог сподвигнуть «Черкизово» на строительство завода. «Из-за отсутствия конкуренции наши животноводы сильно переплачивают, это серьезнейшая проблема, если мы хотим, чтобы они могли конкурировать на мировом рынке», — отмечал эксперт. В то же время он предупреждал, что с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспектив строительство собственного МЭЗа — не лучшая стратегия: в целом в сегменте переработки масличных и так избыток мощностей, и хотя производство сои растет, конкуренция за ресурсную базу все равно будет оставаться высокой. В то же время исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев обращал внимание, что увеличение урожаев сои — одно из приоритетных направлений развития российской масложировой отрасли, и если новый проект будет предполагать вложения в мелиорацию, то можно будет не только значительно увеличить объемы производства сои, но и получить более высокое содержание протеина.



«Черкизово» (бренды «Черкизово», «Петелинка», «Пава-Пава») является крупнейшим в России производителем мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора». За 2018 год группа нарастила производство мяса на 47 тыс. т до 702 тыс. т в убойном весе. Группа «Черкизово» включает девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельхозземель. По итогам 2018 года группа заняла 101-е место в рейтинге Forbes крупнейших частных компаний с выручкой 102,6 млрд руб. Совладельцами «Черкизово» является семья Михайловых, занимающая 10-е место в рейтинге Forbes самых богатых предпринимательских династий с общим состоянием $1,16 млрд.

