«Черкизово» вложит 22 млрд рублей в липецкие проекты

Группа «Черкизово» намерена вложить более 22 млрд руб. в новые инвестпроекты в Липецкой области. Такие планы были представлены 29 августа полпреду президента России в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву и врио главы администрации региона Игорю Артамонову, сообщает пресс-служба компании. Озвученные планы предполагается реализовать до 2023 года.



Ключевым новым проектом «Черкизово» станет завод по переработке сои. О возможном возведении соевого предприятия стало известно в ноябре 2018-го, однако в июне гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов рассказывал, что окончательного решения еще не принято. Сейчас компания заявила, что планирует начать строительство в 2020 году, а запустить предприятие в 2022-м. Мощности завода позволят перерабатывать 1,5 тыс. т бобов в сутки и выпускать 350 тыс. т соевого шрота без ГМО в год. Инвестиции в проект составят 6 млрд руб. Согласно собственным данным, завод станет одним из крупнейших в России и «будет способствовать решению задач по импортозамещению соевого шрота». Также значительный объем соевого масла «Черкизово» предполагает поставлять за рубеж. «Все мясо теперь мы производим сами. Но надо не только радоваться достигнутым успехам, но и выходить на новый уровень — стать экспортной державой в сфере агропродуктов», — отметил руководитель направления инвестиционных проектов группы Леонид Измайлов.



Одним из получателей продукции завода станет новый комбикормовый завод «Черкизово» в Липецкой области, строительство которого запланировано на 2021-2023 годы. Мощность предприятия составит 60 т/час, вместе с ним будет запущен элеватор объемом единовременного хранения свыше 200 тыс. т зерна. Инвестиции в строительство завода и элеватора оцениваются в 5,9 млрд руб.



Самым масштабным по объему инвестиций проектом группы в Липецкой области должно стать возведение свиноводческого комплекса стоимостью 8,8 млрд руб. Он будет включать репродуктор на 13 тыс. свиноматок и 10 откормочных площадок. Производственная мощность комплекса составит 55 тыс. т свинины в живом весе в год, реализация проекта запланирована в период с 2020-го по 2023 год. Также до 2022 года компания собирается вложить 1,4 млрд руб. в реконструкцию своих действующих птицеводческих площадок в Липецкой области. Как поясняет «Черкизово», они были построены в 1960—1970-х годах и сейчас нуждаются в обновлении.



Планы «Черкизово» по строительству свинокомплекса были сверстаны еще в 2017—2018 годах, обращает внимание гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «2018 год был последним, когда выдавались льготные кредиты на строительство свинокомплексов, «Черкизово» в том числе получило право на них, и сейчас подошло время реализации проекта», — сказал Ковалев «Агроинвестору». Поэтому, заметил он, проект уже учтен в прогнозах балансов на ближайшие годы. «С точки зрения объемов, хотя мы и подошли к самообеспеченности в 2018 году, тем не менее в ближайшие четыре года (2019-2022 годы) производство свинины в стране вырастет еще почти на 800 тыс. т в убойном весе», — оценивает Ковалев. По его словам, этот прирост, во-первых, будет покрывать увеличение внутреннего потребления, к которому приведет повышение конкуренции и снижение оптовых цен. «Мы считаем, что за четыре года потребление свинины может вырасти на 200-300 тыс. т. Еще примерно по 200 тыс. т пойдет на замещение выпадающих объемов вследствие банкротства старых комплексов, а также снижения объемов в секторе ЛПХ. И еще на 200 тыс. т, как мы считаем, за этот период может вырасти экспорт свинины — конечно, при условии, что будут открыты рынки Юго-Восточной Азии», — перечислил Ковалев.



Что касается комбикормового предприятия и завода по переработке сои, то это инвестиции, связанные с оптимизацией производственной цепочки и себестоимости, отмечает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Сейчас ситуация на рынке соевого шрота определяется фактически одной компанией. При этом соевый шрот занимает значительную часть в себестоимости кормов, эта доля может доходить до 30-40%. Поэтому производство собственного шрота даст компании усиление вертикальной интеграции, позволит быть в этом сегменте независимой и управлять качеством», — поясняет Корнеев.



«Черкизово» (бренды «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава») является крупнейшим в России производителем мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора». За 2018 год группа нарастила производства мяса на 47 тыс. т до 702 тыс. т в убойном весе. Группа «Черкизово» включает девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд руб. Совладельцами «Черкизово» является семья Михайловых, занимающая 10-е место в рейтинге Forbes самых богатых предпринимательских династий с общим состоянием $1,16 млрд.

