Владельцы «Мираторга» и «Черкизово» вошли в рейтинг богатейших семей страны

Forbes составил шестой рейтинг самых богатых предпринимательских династий. Общее состояние десяти семей за год увеличилось на $300 млн до $25,3 млрд. Первое место пятый раз подряд занял клан Гуцериевых. Суммарная оценка состояний всех его представителей составила $5,65 млрд против $5,97 млрд в прошлом году.



В этом году в рейтинге впервые появились представители агробизнеса. Седьмое место заняли основатели «Мираторга» братья Виктор и Александр Линники. Их общее состояние оценивается в $1,16 млрд. «Мираторг» создан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Холдинг является крупнейшим в стране производителем свинины и говядины, занимает второе место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей всех видов мяса по итогам 2018 года. Кроме говядины и свинины компания выпускает мясо бройлера, розовую телятину, ягнятину, также занимается производством молока, мясопереработкой, розничной торговлей, реализует проекты в овощеводстве. Агрохолдинг является крупнейшим в России землевладельцем с земельным банком в 1 млн га, согласно рейтингу компании BEFL. «Брянская мясная компания», реализующая проект «Мираторга» по производству говядины, в 2018 году увеличила чистый убыток в 5,7 раза до 13,9 млрд руб. с 2,4 млрд руб. годом ранее.



Также новичком рейтинга стала семья Михайловых — совладельцев группы «Черкизово». Они заняли десятое место с общим состоянием $1,16 млрд. Основатель холдинга Игорь Бабаев в 2006 году доверил управление компанией старшему сыну Сергею Михайлову, младший сын Бабаева Евгений тогда же стал директором по развитию бизнеса, а в 2016-м возглавил совет директоров «Черкизово» вместо отца. В том же 2016-м Бабаев вышел из капитала «Черкизово», сейчас Сергею и Евгению принадлежит по 26,3% акций группы, бывшей жене Бабаева Лидии Михайловой — 29,5%, включая 15,1% акций, переданных в траст. Также 0,3945% акций владеет племянница Бабаева Людмила Михайлова, финансовый директор холдинга. «Черкизово», согласно рейтингу «Агроинвестора», является крупнейшим производителем мяса в стране, так же группа занимает первое место по выпуску мяса птицы (бройлер и индейка) и отдельно мяса бройлера. Кроме производства мяса компания занимается его переработкой. В этом году группа рассчитывает увеличить выручку на 25-30% по сравнению с 2018-м, когда она составила 102,6 млрд руб., говорил в июне гендиректор компании Сергей Михайлов.



Кроме того, в список Forbes впервые вошла семья основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В прошлом году он передал своему сыну Феликсу 5% акций корпорации. Евтушенковы заняли пятое место в рейтинге с общим состоянием $1,94 млрд. Среди активов «Системы» есть и сельскохозяйственные: ей принадлежит агрохолдинг «Степь», а также 50% компании RZ Agro (еще 50% контролирует семья Луи-Дрейфус). «Степь» занимается растениеводством, молочным животноводством, агротрейдингом, садоводством и овощеводством. По данным BEFL, у холдинга 412 тыс. га земель, он занимает девятое место в списке крупнейших латифундистов. Владимир Евтушенков ранее планировал собрать земельный банк в 1 млн га.

