Убыток «Мираторга» от производства говядины вырос до 14 млрд рублей

«Брянская мясная компания» (БМК), реализующая проект «Мираторга» по производству говядины, в 2018 году увеличила чистый убыток в 5,7 раза до 13,9 млрд руб. с 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». В 2016-м у компании была зафиксирована прибыль в 9,5 млрд руб.



В то же время выручка компании в прошлом году продолжила расти, увеличившись на 36% до 21,9 млрд руб. Убыток от продаж в 2018-м сократился до 1,45 млрд руб. с 4,25 млрд руб. годом ранее. Валовой убыток снизился с 3,5 млрд руб. до 0,5 млрд руб.



«Мираторг» является крупнейшим в стране производителем говядины, в прошлом году холдинг нарастил выпуск мяса КРС на 32% до 108 тыс. т в живом весе. В первом полугодии производство увеличилось еще на 34% до 69 тыс. т по сравнению с январем-июнем 2018-го. «Рост производства обусловлен увеличением поголовья и запуском новых животноводческих ферм», — поясняла пресс-служба «Мираторга». По состоянию на начало 2019 года на 94 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержалось более 600 тыс. голов КРС породы абердин-ангус. К середине 2019 года совокупное поголовье КРС превысило 670 тыс. животных. Согласно бизнес-плану холдинга, к 2021 году стадо скота увеличится до 1 млн животных. Как отмечала пресс-служба «Мираторга», компания намерена «продолжать повышать эффективность действующего производства, планомерно увеличивать мощности, запускать новые производственные линии, чтобы расширить ассортимент продукции в соответствии со вкусом и потребностями покупателей».



АПХ «Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Инвестиции в производство говядины составили 78,5 млрд руб., указано на сайте компании. Кроме говядины компания производит розовую телятину, свинину, мясо бройлера, молоко, а также занимается мясопереработкой и розничной торговлей. В составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших производителей мяса «Мираторг» занимает второе место после «Черкизово» с объемом 511 тыс. т в убойном весе. Также агрохолдинг является крупнейшим в России землевладельцем с земельным банком в 1 млн га, в соответствии с рейтингом BEFL. Владельцы компании — братья Виктор и Александр Линники.



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