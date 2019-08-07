КОНФЕРЕНЦИЯ 20.09.2019

Зарегистрируйтесь на Russian Crop Production-2019/20 по специальной цене!

Узнать больше
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.134
eur
72.975
moex
2683.02
brent
58.2
пшеница
481.4
сахар
11.73
Компании
Убыток «Мираторга» от производства говядины вырос до 14 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
7 августа 2019
Выручка «Брянской мясной компании» в 2018 году составила 21,9 млрд рублей
К середине 2019 года стадо КРС «Мираторга» насчитывало 670 тысяч животных
Фото: Т. Кулистикова

«Брянская мясная компания» (БМК), реализующая проект «Мираторга» по производству говядины, в 2018 году увеличила чистый убыток в 5,7 раза до 13,9 млрд руб. с 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». В 2016-м у компании была зафиксирована прибыль в 9,5 млрд руб.

В то же время выручка компании в прошлом году продолжила расти, увеличившись на 36% до 21,9 млрд руб. Убыток от продаж в 2018-м сократился до 1,45 млрд руб. с 4,25 млрд руб. годом ранее. Валовой убыток снизился с 3,5 млрд руб. до 0,5 млрд руб.

«Мираторг» является крупнейшим в стране производителем говядины, в прошлом году холдинг нарастил выпуск мяса КРС на 32% до 108 тыс. т в живом весе. В первом полугодии производство увеличилось еще на 34% до 69 тыс. т по сравнению с январем-июнем 2018-го. «Рост производства обусловлен увеличением поголовья и запуском новых животноводческих ферм», — поясняла пресс-служба «Мираторга». По состоянию на начало 2019 года на 94 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержалось более 600 тыс. голов КРС породы абердин-ангус. К середине 2019 года совокупное поголовье КРС превысило 670 тыс. животных. Согласно бизнес-плану холдинга, к 2021 году стадо скота увеличится до 1 млн животных. Как отмечала пресс-служба «Мираторга», компания намерена «продолжать повышать эффективность действующего производства, планомерно увеличивать мощности, запускать новые производственные линии, чтобы расширить ассортимент продукции в соответствии со вкусом и потребностями покупателей».

АПХ «Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Инвестиции в производство говядины составили 78,5 млрд руб., указано на сайте компании. Кроме говядины компания производит розовую телятину, свинину, мясо бройлера, молоко, а также занимается мясопереработкой и розничной торговлей. В составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших производителей мяса «Мираторг» занимает второе место после «Черкизово» с объемом 511 тыс. т в убойном весе. Также агрохолдинг является крупнейшим в России землевладельцем с земельным банком в 1 млн га, в соответствии с рейтингом BEFL. Владельцы компании — братья Виктор и Александр Линники.

Новость дополняется

Показать еще

Статьи по теме
Убыток «Мираторга» в производстве говядины превысил 2 млрд рублей
Эксклюзивно для стейк-хаусов. Говядина в России оказалась ограниченно востребованной
«Мираторг» нарастил производство мяса в первом квартале
«Мираторг» в октябре запустит производство ягнятины в Тульской области
Лидеры добавили мяса. «Агроинвестор» составил четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей

Читайте такжеПартнерский материал. «Сингента» помогает российским агрохолдингам открыть двери на китайский рынокПартнерский материал. Новый селекционно-генетический центр открылся под Воронежем
Рекомендации
Рекомендации
Опрос
Пять лет продэмбарго — какой эффект?
Самое интересное
Самое интересное за июль
Техника
Что принесет рынку отмена постановления 1432
Cover Story
Как потребители влияют на рынки продовольствия
Технологии
Цифровой ассистент. Популярность онлайн-сервисов для АПК растёт
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №08, август 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией