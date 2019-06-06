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Компании
Выручка «Черкизово» может превысить 130 млрд рублей
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
6 июня 2019
Холдинг рассчитывает увеличить показатель прошлого года на 25-30%
В этом году компания вложит в проекты около 10,5 млрд рублей
Фото: Е. Разумный

Выручка группы «Черкизово», крупнейшего в России производителя мяса, в этом году может вырасти на 25-30% по сравнению с 2018-м, когда она составила 102,6 млрд руб. Такой прогноз в интервью «Интерфаксу» в кулуарах Петербургского международного экономического форума озвучил гендиректор компании Сергей Михайлов. Производство мяса в компании в этом году должно превысить 1,1 млн т в живом весе, что почти на 20% выше показателя прошлого года, ранее говорил «Агроинвестору» главный аналитик холдинга Андрей Дальнов.

Уровень капзатрат «Черкизово» в этом году будет примерно на уровне прошлого — 10,5 млрд руб., также сказал Михайлов. «Сейчас глобальных проектов, которые были раньше, нет. Многие начатые ранее проекты завершаются, и это отражается на размерах капекса, — пояснил он. — Однако это не исключает и дополнительные возможности для роста, и новые проекты».

Например, топ-менеджер отметил потенциал дальнейшего развития проекта «Тамбовская индейка», рассчитанного на выпуск 90 тыс. т мяса индейки в год, сейчас завершен первый этап. На встрече с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным Михайлов обсудил возможность строительства второй очереди предприятия. Компания рассчитывает на содействие со стороны области в реализации проекта по увеличению производственной мощности комплекса на 50%. Это позволит повысить выпуск индейки на 29 тыс. т в живом весе в год. В зависимости от числа новых площадок и вложений в перерабатывающее предприятие инвестиции в проект могут составить 3,5-4,5 млрд руб. Срок реализации — два года с момента принятия решения. Ранее ТАСС со ссылкой на начальника управления информационной политики Тамбовской области Татьяну Самотойлову сообщал, что в ходе ПМЭФ между регионом и «Черкизово» будет подписано соглашение о создании второй очереди «Тамбовской индейки». 

Также у холдинга есть возможности дальнейшей вертикальной интеграции за счет увеличения объемов выращивания и переработки сои и подсолнечника в Липецкой области. О планах компании построить завод по переработке сои стало известно в ноябре прошлого года. По словам Михайлова, сейчас проект в стадии детальной проработки, решение пока не принято. «Но если мы решим им заняться, то будем его реализовывать в этом году», — добавил он.

Кроме того, в ходе встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Михайлов не исключил, что при благоприятной обстановке на рынке «Черкизово» готова рассмотреть возможность строительства в регионе дополнительных площадок в рамках реализации свиноводческого проекта, сообщила компания. В 2018 году компания вложила в него 2 млрд руб., в 2019-м инвестиции оцениваются на уровне 1,8 млрд руб. По развитию свиноводства в ближайшие пять лет группа делает ставку именно на Пензенскую область, говорится в ее пресс-релизе.

Также компания намерена модернизировать Васильевскую птицефабрику, в том числе предполагает заменить две устаревшие убойные линии, рассчитанные на 8 тыс. и 6 тыс. голов птицы в час, на современную линию мощностью 13 тыс. голов в час. Инвестиции в этот проект могут достичь 1 млрд руб. Предприятие аккредитовано для экспорта продукции, в том числе в Китай, и администрация Пензенской области может оказать содействие в организации поставок за рубеж, отмечает компания.

Группа «Черкизово» включает девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. Выручка группы в 2018 году увеличилась на 13,5% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль — вдвое до 12 млрд руб. Основным владельцем компании является семья Бабаевых-Михайловых. Согласно рейтингу «Агроинвестора», по итогам прошлого года «Черкизово» сохранила первое место по объему производства всех видов мяса в стране, также компания лидирует по выпуску мяса птицы в целом и потеснила с первой позиции прежде бессменного лидера рынка бройлера — холдинг «Приосколье».

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