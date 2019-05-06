«Черкизово» планирует увеличить производство мяса до 1,1 млн тонн

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, в этом году планирует увеличить его выпуск почти на 20% до более чем 1,1 млн т (здесь и далее — в живом весе) и станет первой российской компанией, которая преодолеет отметку в 1 млн т. Об этом «Агроинвестору» рассказал главный аналитик холдинга Андрей Дальнов. Значительнее всего — с 626 тыс. т до 769 тыс. т должно увеличиться производство бройлера. Такую динамику обеспечат сделки M&A, которые компания заключила ранее. Добавятся объемы птицефабрики «Алтайский бройлер», которую «Черкизово» в декабре 2018 года приобрела у «Приосколья» за 4,6 млрд руб., и «Белой Птицы Курск», долги которой на сумму 6,5 млрд руб. группа выкупила также в декабре прошлого года. «Ожидается, что по итогам года компания нарастит свое присутствие в европейской части России, а также существенно увеличит продажи в Западной Сибири. Это будут и объемы «Алтайского бройлера», и, возможно, дополнительные объемы замороженной продукции с «европейских» фабрик», — уточняет Дальнов.



Объем производства свинины предполагается нарастить на 34 тыс. т до 284 тыс. т. Если сравнивать с 2017 годом, то сегмент прибавит 72 тыс. т. «Прирост в 2018—2019 годах объясняется вводом новых комплексов в Воронежской, Липецкой и Пензенской областях», — комментирует Дальнов. В Пензенской и Липецкой областях предприятия «Черкизово» являются отраслеобразующими, в Воронеже первенство принадлежит «Агроэко», добавляет он.



Также благодаря выходу на полную мощность совместного с испанской Grupo Fuertes проекта «Тамбовская индейка» выпуск индейки в этом году составит 57 тыс. т против 50 тыс. т в 2018-м. По итогам года «Черкизово» может выйти на второе место по производству этого мяса в стране, предполагает Дальнов. В 2018-м компания была третьей, уступая «Дамате» (88 тыс. т в убойном весе) и «Евродону» (45 тыс. т в убойном весе). Ранее сообщалось, что «Черкизово» изучает возможность покупки активов «Евродона», а губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать на базе «Белой Птицы» и «Евродона» крупный экспортный кластер.



«Несмотря на то, что основным каналом реализации останется розница, «Черкизово» продолжит развивать альтернативные каналы и, прежде всего, HoReCa, а скорее — HRI (hotels, restaurants, institutions), — говорит Дальнов. — В последней аббревиатуре самыми важными для группы являются «R» - рестораны и «I» - «институты государства». По его словам, «Черкизово» уже является ведущим поставщиком крупнейших ресторанных сетей быстрого питания и планирует стать одним из основных поставщиков продуктов питания в государственные структуры: образовательные и медицинские учреждения, учреждения Министерства обороны, компании с государственным участием». В перспективе канал HRI может занять до 20% в выручке «Черкизово», оценивает Дальнов. Долю продажи в сегменте HoReCa, согласно отчету компании за 2018 год, в среднесрочной перспективе планируется увеличить с 5% до 15-20%. В частности, в этом году группа планирует начать поставки в McDonald’s и в прошлом году провела необходимые подготовительные и сертификационные мероприятия.



Другим важным альтернативным каналом реализации является экспорт. Открытие Китая для российских птицефабрик означает, что поставки любимых китайцами позиций — лапок, крыльев и, возможно, желудков — станет очень прибыльным, предполагает Дальнов. «Черкизово» планирует наращивать отгрузки лапок и крыльев. Целевой показатель доли экспорта в выручке — 10-15%. Группа также планирует развивать «гибридные» поставки — экспорт продукции для ресторанных сетей за рубежом, добавляет он. «Для сравнения, у американских производителей мяса на альтернативные рознице каналы может приходиться до 50% продаж, — сравнивает Дальнов. — Такая структура помогает стабилизировать динамику маржинальности и сбалансировать влияние розничных сетей». Согласно годовому отчету группы, в 2018-м в сегменте мяса птицы на долю экспорта пришлось 3,2% от общего объема продаж.



Согласно рейтингу «Агроинвестора», по итогам прошлого года «Черкизово» сохранила первое место по объему производства всех видов мяса в стране, также компания лидирует по выпуску мяса птицы в целом и потеснила с первой позиции прежде бессменного лидера рынка бройлера — холдинг «Приосколье». В 2018-м выручка «Черкизово» увеличилась на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль — вдвое до 12 млрд руб.

