«Черкизово» ведет переговоры о покупке «Приосколья»

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы по итогам 2018 года, ведет переговоры о покупке одного из своих конкурентов — белгородской компании «Приосколье». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и один, близкий к администрации Белгородской области.



«Процесс уже длится достаточно долго <...>. Просто понимание есть, что процесс такой двигается», — сказал источник, близкий к администрации. Источник в отрасли сказал Reuters, что знает о переговорах и желании «Черкизово» получить активы «Приосколья» в Белгородской области. «Черкизово» хотели войти в Белгород много раз, но у них не очень получалось», — пояснил он. Источник «Агроинвестора» в мясной отрасли подтвердил, что переговоры ведутся, однако с учетом сложного финансово-юридического контура активов «Приосколья» они, вероятно, займут длительное время, полагает он.



Представитель «Черкизово» отказалась от комментариев, представитель «Приосколья» на вопросы «Агроинвестора» не ответила. В то же время источник «Агроинвестора» в «Черкизово» сообщил, что руководство компании, вероятно, договорилось о проведении какой-то крупной сделки. По его предположению, речь может идти как о покупке «Евродона», так и «Приосколья».



В начале марта ФАС сообщала о поступлении нескольких ходатайств, поданных физическим лицом и связанных с приобретением долей в уставном капитале входящих в «Приосколье» компаний. Годом ранее аналогичное ходатайство было подано основным собственником «Приосколья» Геннадием Бобрицким в отношении «Алтайского бройлера», в результате чего он консолидировал 100% акций предприятия и позднее продал его «Черкизово» за 4,6 млрд руб. Также в октябре «Черкизово» завершило сделку по покупке у «Приосколья» белгородских площадок «Краснояружского бройлера». Как следует из финотчетности «Черкизово», покупка обошлась в 1,8 млрд руб. В начале 2018-го «Приосколье» продало группе «Ресурс» расположенную в Тамбовской области Инжавинскую птицефабрику.



По итогам 2018 года группа «Черкизово» вышла в лидеры среди крупнейших российских производителей мяса бройлера с производством 626,4 тыс. т в живом весе, сместив «Приосколье» с первого места. Согласно рейтингу Росптицесоюза, вторую строчку заняла ГАП «Ресурс» с 615 тыс. т, «Приосколье» опустилось на третью позицию с 507 тыс. т. Бобрицкий может быть заинтересован в продаже всех оставшихся активов «Приосколья», ранее рассказывал «Агроинвестору» источник на рынке. Он связывал это с тем, что политические позиции губернатора Белгородской области Евгения Савченко, зятем которого является Бобрицкий, слабеют и не исключено, что он может уйти в отставку.



Слухи о том, что «Приосколье» продается, для игроков рынка фактически не секрет, говорит исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Однако, по его словам, для заключения подобной сделки «Черкизово» будет необходимо решить два вопроса. «Во-первых, нужно получить одобрение со стороны ФАС. Во-вторых, придется затратить много сил и энергии на превращение команды одной компании в команду другой компании. При сделках слияния и поглощения вопросы, связанные с управлением, — это всегда крайне сложный момент: задача перехода при сохранении качественных показателей и показателей эффективности здесь станет приоритетной», — сказал «Агроинвестору» Корнеев.



В случае, если поглощение все же состоится, на рынке появится практически монополист, который будет определять рынок, оценивает Корнеев. Исходя из данных Росптицесоюза за 2018 год, вместе с «Приоскольем» доля «Черкизово» на рынке составит более 18%. Крме того, в конце прошлого года группа «Черкизово» выкупила долги «Белой птицы», сообщив о планах перезапуска части мощностей. «Хотя в целом в России уровень концентрации меньше, чем, например, в США, но применительно к нашим реалиям, компаниям, безусловно, придется подстраиваться под те стандарты, которые задаст "Черкизово"», — констатирует Корнеев. Правда, с точки зрения текущих задач по развитию агроэкспорта подобный гигант будет обладать большим потенциалом, добавляет эксперт.



В 2017 году «Черкизово» занимала шестое место в рейтинге журнала «Эксперт» крупнейших компаний АПК России. В прошлом году выручка группы увеличилась на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль — вдвое до 12 млрд руб. «Приосколье» находилось на 21-м месте с выручкой в 33,9 млрд руб. В марте «Черкизово» объявила о намерении провести повторное размещение акций на Московской бирже, рассчитывая привлечь около $200 млн. Эти деньги, сообщала компания, будут использованы в том числе на потенциальные приобретения.

