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Компании
«Черкизово» сообщило о завершении сделки по приобретению «Алтайского бройлера»
Агроинвестор
10 января 2019
Сумма сделки составила 4,6 млрд руб., уточняет компания
журнал «Агроинвестор»
январь 2019
Фото: «Черкизово»


Покупка птицефабрики позволит «Черкизову» выйти на рынок Сибирского федерального округа и упрочит позиции группы на российском рынке мяса птицы, отметил основатель холдинга Игорь Бабаев. «Сибирь — важный для нас регион, в наших планах — активная экспансия и выход в крупнейшие города Сибирского федерального округа», — подчеркнул он. В ближайшие два-три года компания намерена увеличить производственные мощности алтайской птицефабрики с почти 60 тыс. т до 100 тыс. т мяса птицы в год. На базе предприятия группа намерена развивать собственную систему дистрибуции в Сибири. На первом этапе «Черкизово» продолжит выпускать продукцию под брендом «Алтайский бройлер», в дальнейшем предполагает наладить производство других брендов мяса птицы, а также увеличивать поставки в Сибирь продукции мясопереработки.

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