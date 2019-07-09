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Рейтинги
Глава Минсельхоза вошел в рейтинг богатейших чиновников
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
9 июля 2019
Дмитрий Патрушев занял 81-е место с доходом почти 184 млн рублей
До прихода в агроведомство Патрушев возглавлял Россельхозбанк
Фото: Е. Разумный

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев вошел в рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России, подготовленный журналом Forbes. Глава агроведомства занял 81-е место с доходом в 183,78 млн руб. по итогам 2018 года. Это больше, чем в прошлом году в сумме заработали все заместители министра: как ранее писал «Агроинвестор», доход восьми чиновников составил около 130,4 млн руб. Как следует из сведений о доходах и имуществе правительства, Патрушеву принадлежит автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», четыре земельных участка (один из них в долевой собственности) общей площадью 7955 кв. м, два жилых дома, квартира, четыре гаража, два хозяйственных строения, доли в производственно-складском нежилом помещении и в трех нежилых помещениях. Также у министра есть газопровод низкого давления.

Однако среди самых богатых чиновников, чья работа связана с АПК, Патрушев не лидирует. В списке его опережает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев, который занимает 77-е место с доходом в 192,82 млн руб. Пономарев является основателем холдинга «Молвест» (бренд «Вкуснотеево»), также он заведует кафедрой технологии молока и молочных продуктов Воронежского государственного университета инженерных технологий.

Правда, Forbes ранжирует чиновников и депутатов на основе данных о совокупном семейном доходе, задекларированном ими, а также их женами и несовершеннолетними детьми. Если бы учитывался только личный доход, то Патрушев обогнал Пономарева, поскольку последний в прошлом году заработал 177,2 млн руб. — меньше, чем глава Минсельхоза. Согласно сведениям о доходе и имуществе депутатов, опубликованным на сайте Госдумы, Пономареву принадлежат автомобили  ГАЗ-21В «Волга», «Мерседес-Бенц» CL 63 AMG, «Форд» S-MAX,  квадроцикл CAN-AM Outlander Max LTD 800, также  у него есть земельный участок под индивидуальное жилое строительство площадью 1974 кв. м, жилой дом в России и три квартиры в Испании.

Также в топ-100 Forbes попал Айрат Хайруллин — член комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), основатель холдинга «Красный Восток». Он занимает 96-ю позицию в списке с семейным доходом 159,09 млн руб., личный составил немного меньше — 158,9 млн руб. У депутата есть автомобиль «Мерседес-Бенц» S500 4 Matic, жилой дом и квартира, а также доли еще в двух квартирах. Кроме того, он арендует лесной участок площадью 46 тыс. кв. м.

Кроме того, в рейтинг вошел депутат заксобрания Кировской области Константин Гозман. Его работа в этой должности напрямую не связана с АПК, однако он является совладельцем и гендиректором агрохолдинга «Дороничи». По собственным данным компании, она — крупнейший производитель сельхозпродукции в регионе. Холдинг специализируется на производстве свинины и молока, в прошлом году его выручка превысила 4,2 млрд руб.

В целом семьи ста участников рейтинга в прошлом году задекларировали доход в 71 млрд руб., подсчитал Forbes. Первое место в списке занял депутат заксобрания Владимирской области Павел Антонов с доходом 9,97 млрд руб. Он также связан с продовольственным сектором: в 2000-х годах Антонов основал группу  «Владимирский стандарт» — это крупный переработчик мяса и производитель колбасных изделий. Выручка предприятия в 2017 году составила 7,2 млрд руб., чистая прибыль — 569,7 млн руб. Антонов является миноритарным владельцем компании (5%, согласно базе kartoteka.ru) и ее вице-президентом.

 

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