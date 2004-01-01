Доходное место: Минсельхоз обнародовал сведения о доходах и имуществе чиновников
май 2019
Восемь заместителей министра в прошлом году в сумме получили 130 млн рублей
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Фото: М. Стулов
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Замы стали более обеспеченными
Минсельхоз обнародовал сведения о доходах и имуществе чиновников ведомства по итогам 2018 года. По подсчетам «Агроинвестора», общий доход восьми заместителей министра в прошлом году достиг 130,38 млн руб. Для сравнения, по итогам 2017 года общий доход семи заместителей главы агроведомства составлял 27,1 млн руб., при этом разброс был относительно небольшим — от 3,6 млн руб. до 4,7 млн руб. Доходы в обновленной команде министерства варьируются от 3,5 млн руб. до 56,8 млн руб. Четыре советника и трое помощников министра задекларировали совокупные доходы за 2018 год на уровне 32,7 млн руб., причем у некоторых из них они оказались выше, чем у заместителей министра. В 2017-м три советника и двое помощников министра отчитались о доходах в сумме на 7,7 млн руб. Среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства в 2018-м составила 28913 руб., то есть без получения других доходов среднестатистический аграрий за год мог заработать около 347 тыс. руб.
Фото: Минсельхоз
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Самый скромный доход у старожилов
Самые низкие доходы в прошлом году были у заместителей министра, которые остались от прошлой (и даже позапрошлой) команды ведомства. Лидирует по этому показателю статс-секретарь Минсельхоза Иван Лебедев, получивший в 2018-м 3,46 млн руб. — меньше, чем по итогам 2017 года (почти 3,6 млн руб.). Как и прежде в собственности у Лебедева есть квартира площадью 134,6 м², в пользовании — две квартиры (65 м² и 76,2 м²) и машиноместо. Лебедев работает в Минсельхозе с февраля 2016 года, сначала он возглавлял департамент государственной службы, кадров и противодействия коррупции, в октябре того же года стал заместителем министра, в июле 2017-го — статс-секретарем ведомства.
Фото: Минсельхоз
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Доход семьи Левина — почти 12 млн рублей
На второй с конца строчке по уровню дохода среди заместителей министра сельского хозяйства находится Сергей Левин с 3,57 млн руб. В 2017-м его доход составлял 3,69 млн руб. Чиновнику принадлежат доли в семи квартирах, также в пользовании есть квартира площадью 290,2 м², по сравнению с 2017 годом новых активов у него не добавилось. Доход супруги Левина в прошлом году достиг 8,12 млн руб. На нее зарегистрировано два земельных участка общей площадью 5500 м², жилой дом (369 м²), две квартиры (108,3 м² и 143,1 м²), доля в квартире, гараж и нежилое помещение площадью 209,4 м². Также у нее есть две квартиры в пользовании. Левин пришел в Минсельхоз в мае 2015 года, до этого он был референтом премьер-министра Дмитрия Медведева, а в 2009—2012 годах возглавлял «Объединенную зерновую компанию».
Фото: Росрыболовство
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У Шестакова появилась баня и машина
Замминистра — глава Росрыболовства Илья Шестаков в прошлом году получил 3,6 млн руб. дохода против почти 3,9 млн руб. в 2017-м. Тогда у него в собственности были две квартиры (107,8 м² и 152,5 м²), земельный участок (1242 м²), и недостроенный жилой дом. Согласно декларации, за прошедший год дом, очевидно, был достроен, его площадь составляет 396,3 м², также в собственности Шестакова появилась баня (125,3 м²) и автомобиль «Генезис G90». Супруга чиновника в прошлом году получила доход в 206,9 тыс. руб., у нее в пользовании есть квартира (107,8 м²). Шестаков пришел в Минсельхоз в феврале 2010 года еще при Елене Скрынник. Тогда он был директором департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры. В июле 2011-го был назначен заместителем министра, с января 2014-го возглавляет Росрыболовство.
Фото: Минсельхоз
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Доход Хатуова стал больше
Еще один чиновник из старой команды Минсельхоза — первый замминистра Джамбулат Хатуов — отчитался о доходе в 4,3 млн руб. В 2017-м он был на уровне 4 млн руб. В индивидуальной собственности у Хатуова земельный участок площадью 1 тыс. м², в совместной — дом (247 м²). Также в пользовании есть два дома (344 м² и 86,3 м²) и земельный участок (1222 м²), по всей видимости принадлежащие супруге, и квартира (133,9 м²). Доход жены Хатуова в прошлом году достиг почти 20,4 млн руб., что более чем на 2 млн руб. превышает показатель 2017-го. Джамбулат Хатуов — давний соратник прежнего главы Минсельхоза Александра Ткачева. В частности, когда последний был губернатором Краснодарского края, Хатуов работал его первым заместителем (2009-2015). В Минсельхоз на должность замминистра он пришел в феврале 2016-го, спустя два месяца стал первым заместителем. После смены главы агроведомства многие говорили о скорой отставке Хатуова, однако он продолжает работать и даже по-прежнему остается первым замом.
Фото: Минсельхоз
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Заработали на прежних местах?
Доходы заместителей министра, которые были назначены в 2018 году после прихода в ведомство Дмитрия Патрушева (18 мая), значительно выше. Возможно, это связано с тех, что минимум пять месяцев прошлого года они работали в других местах. Самый небольшой доход среди новых членов команды Минсельхоза в прошлом году был у Максима Увайдова — 8 млн руб. У него есть квартира площадью 216 м², в совместной собственности с супругой — еще одна (178,8 м²), а также земельный участок (224 м²). Кроме того, чиновнику принадлежит автомобиль «Хюндай Санта Фе Гранд». Жена Увайдова в прошлом году получила доход в 733,2 тыс. руб., кроме совместной с мужем собственности у нее в пользовании есть жилой дом (137,3 м²). Максим Увайдов начал работу в департаменте правового обеспечения Минсельхоза еще в 2001 году, когда ведомство возглавлял Алексей Гордеев. Когда тот стал губернатором Воронежской области, Увайдов перешел на работу в администрацию региона в департамент имущественных и земельных отношений, затем совмещал руководство департаментом с должностью зампреда правительства области. В агроведомство на должность заместителя министра был назначен в июле прошлого года.
Фото: Минсельхоз
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Выходцы из Россельхозбанка — в лидерах по доходу
Доход Светланы Ходневой за прошлый год составил 22,65 млн руб. У нее в собственности есть квартира (102,3 м²), гаражный бокс, половина земельного участка (2153 м²), автомобили «Субару Форестер» и «Джип Гранд Чероки». Супруг Ходневой в 2018-м получил 11,2 млн руб. дохода. Ему принадлежат два земельных участка площадью 2900 м² и 4200 м², половина участка в 2153 м², жилой дом (93,3 м²) и ½ квартиры (58,7 м²). Также у него есть три автомобиля: Willis Villis, «Хонда Цивик» и «Тойота Круизер». Светлана Ходнева стала последним заместителем министра, пришедшим в Минсельхоз при Дмитрии Патрушеве. Распоряжение было подписано в конце ноября 2018-го, хотя работать в агроведомстве она начала в мае в должности директора департамента правового обеспечения. До этого она возглавляла правовой департамент Россельхозбанка, ее назначение в ведомство стало первым кадровым решением нового главы Минсельхоза.
Фото: Минсельхоз
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Фастова зарабатывала консалтингом
Доход Елены Фастовой в прошлом году достиг почти 28 млн руб. Ей принадлежат две квартиры (183,8 м² и 188,7 м²), жилой дом (717 м²), земельный участок (2955 м²), гараж и доля в нежилом помещении. Также у замминистра есть автомобиль «Инфинити QX 80». Как и Максим Увайдов, Фастова начинала работать в Минсельхозе при Алексее Гордееве: с 2000 года она возглавляла управление бухгалтерского учета, затем департамент бухгалтерского учета и отчетности, позднее департамент финансов и бухгалтерского учета. После ухода из агроведомства в 2012 году была гендиректором агрохолдинга «Молочный продукт», работала независимым консультантом по управлению агроактивами. На должность заместителя министра была назначена в июне прошлого года.
Фото: Минсельхоз
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Оксана Лут — лидер по уровню дохода
Самый большой доход среди заместителей министра по итогам прошлого года задекларировала Оксана Лут — почти 56,8 млн руб. У нее в собственности есть пять земельных участков общей площадью 8787 м², дом (760 м²), две квартиры (140 м² и 83,2 м²), два машиноместа и автомобиль «Хонда Цивик». Супруг Оксаны Лут также самый обеспеченный в списке — его доход составил почти 30 млн руб. Ему принадлежат три квартиры, три машиноместа, доля в квартире, также есть квартира площадью 140 м² в пользовании и четыре автомобиля — «Хонда Цивик», два «Хонда Пилот» и «Ауди А8». Лут стала заместителем министра в июле прошлого года, до этого она была заместителем председателя правления Россельхозбанка, где начала работать в 2010 году в должности директора департамента организации работы с клиентами.