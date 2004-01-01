Замы стали более обеспеченными

Фото: Минсельхоз

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Доходы заместителей министра, которые были назначены в 2018 году после прихода в ведомство Дмитрия Патрушева (18 мая), значительно выше. Возможно, это связано с тех, что минимум пять месяцев прошлого года они работали в других местах. Самый небольшой доход среди новых членов команды Минсельхоза в прошлом году был у Максима Увайдова — 8 млн руб. У него есть квартира площадью 216 м², в совместной собственности с супругой — еще одна (178,8 м²), а также земельный участок (224 м²). Кроме того, чиновнику принадлежит автомобиль «Хюндай Санта Фе Гранд». Жена Увайдова в прошлом году получила доход в 733,2 тыс. руб., кроме совместной с мужем собственности у нее в пользовании есть жилой дом (137,3 м²). Максим Увайдов начал работу в департаменте правового обеспечения Минсельхоза еще в 2001 году, когда ведомство возглавлял Алексей Гордеев. Когда тот стал губернатором Воронежской области, Увайдов перешел на работу в администрацию региона в департамент имущественных и земельных отношений, затем совмещал руководство департаментом с должностью зампреда правительства области. В агроведомство на должность заместителя министра был назначен в июле прошлого года.