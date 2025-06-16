Минсельхоз США оставил без изменения прогнозы производства и экспорта российского зерна

Российские власти рассчитывают, что сбор зерновых достигнет минимум 135 млн тонн flickr.com

Минсельхоз США в июньском обзоре сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду на уровне 45 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Оценка вывоза пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС — повышена с 34 млн т до 34,5 млн т. Объемы поставок по итогам текущего сезона оцениваются соответственно в 43,5 млн т и 26,5 млн т, и, как следует из обзора, в 2024/25 году второе место после России в мировом экспорте пшеницы займет не Евросоюз, а Канада, которая отгрузит на внешние рынки 27,5 млн т.



Также американские аналитики сохранили прогноз урожая пшеницы в России на уровне 83 млн т. Валовой сбор в 2024 году они оценивают в 81,6 млн т. При этом оценка внутреннего потребления агрокультуры повышена на 0,5 млн т, до 39 млн т, что, однако, на 1 млн т меньше, чем в сезоне-2024/25. Также с 11,39 млн т до 9,39 млн т понижен прогноз конечных запасов пшеницы по итогам нового сезона, в 2024/25-м они оцениваются на уровне 10,09 млн т.



Прогноз экспорта фуражного зерна из России в новом сезоне может составить 7,48 млн т, такая же оценка была в майском обзоре американского агроведомства. По итогам текущего сельхозгода их вывоз американские аналитики прогнозируют на уровне 6,84 млн т. Оценки валового сбора и потребления также не изменились — 37,72 млн т (34,77 млн т в 2024/25 сельхозгоду) и 29,72 млн т (28,1 млн т) соответственно. В том числе урожай кукурузы в нашей стране Минсельхоз США прогнозирует в 15 млн т (14 млн т в 2024/25 году), ее экспорт — в 3,6 млн т (3,3 млн т), ячменя — 18 млн т (16,25 млн т) и 3,6 млн т (3,2 млн т).



На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном предварительным итогам посевной кампании, а также старту уборочных работ, сказал, что, по имеющимся оценкам, урожай зерна в этом году составит не менее 135 млн т. При этом отраслевые аналитики корректировали свои прогнозы. Так, аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,8 млн т, до 82,8 млн т на фоне хорошей погоды в южных регионах, таких как Ставропольский и Краснодарский края. Аналитическая компания «ПроЗерно» повысила прогноз урожая зерновых и зернобобовых на 0,92 млн т, до 130,3 млн т (без учета новых регионов). В новых регионах валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 4,47 млн т, таким образом в целом производство может составить 134,75 млн т.



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