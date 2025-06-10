Погодные условия в Ростовской области — крупнейшем регионе-производителе пшеницы — остаются плохими Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,8 млн т, до 82,8 млн т на фоне хорошей погоды в южных регионах, таких как Ставропольский и Краснодарский края. Однако условия в Ростовской области — крупнейшем регионе-производителе пшеницы в России — остаются плохими, обращают внимание аналитики. Первая оценка центра по валовому сбору пшеницы в Южном федеральном округе — 31,6 млн т, что на 1 млн т меньше, чем в прошлом году. Также «СовЭкон» понизил на 0,4 млн га, до 27,8 млн га, свою оценку общей площади сева пшеницы в этом году. Сокращение коснулось в основном площадей под яровой пшеницей, которые оцениваются в 12,7 млн га.



По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, которые приводит «РБК Ростов», сейчас в семи районах Ростовской области отмечается почвенная засуха под озимой пшеницей, в одном под засуху попал яровой ячмень. В мае в регионе был введен режим ЧС из-за заморозков. Тогда предварительно оценивалось, что из-за низких температур пострадали посевы на площади около 240 тыс. га при общей посевной площади в 4,9 млн га.



По словам председателя Ростовской областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Александра Родина, которые приводит «РБК Ростов», масштаб засухи несколько больше официальных сводок гидрометцентра: под угрозой весь восток региона. «Даже в засушливом 2024 году таких проблем не было», — сравнивает он. Директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Анатолий Кольчик подтвердил, что почвенная засуха затронула почти все районы региона. Кроме того, она сопровождается суховеями, в результате чего влага выдувается из верхнего слоя почвы. «Под угрозой весь комплекс сельхозкультур, не только озимые, но и яровые, в том числе, кукуруза и подсолнечник. Ситуация сложилась такая, что урожай будет даже ниже прошлогоднего, насколько — будет понятно к концу июня», — цитирует Кольчика издание.



В Краснодарском крае засуха охватила девять районов на севере. Регион планирует начать уборку зерновых в третьей декаде июня, сообщила пресс-служба администрации региона. Министр сельского хозяйства региона Федор Дерека отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, связанные с почвенной и атмосферной засухой, осенью был заложен хороший фундамент для получения урожая зерна. Кубанские аграрии засеяли озимыми культурами 1,8 млн га, в том числе 1,6 млн га пшеницы. «Запасы продуктивной влаги сейчас также недостаточны. Прогнозы по урожаю сдержанные. Особенно сложная ситуация в северных районах края. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в настоящее время рассматривается вопрос о введении ЧС в нескольких муниципалитетах», — сказал Дерека.



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