В Крыму стартовала уборочная кампания

Годовая потребность Крыма в зерне оценивается примерно в 900 тысяч тонн М. Стулов / Ведомости

В Крыму началась уборочная кампания, сообщил Минсельхоз республики. По прогнозу, валовой сбор зерновых и зернобобовых в регионе составит 1,1 млн т, годовая потребность Крыма в зерне оценивается примерно в 900 тыс. т. Под урожай 2025 года площадь озимого сева в регионе составила 544,56 тыс. га, включая 493,22 тыс. га зерновых — на 59,63 тыс. га больше, чем под урожай 2024 года.



В начале апреля власти Крыма прогнозировали, что в этом году урожай зерновых будет на уровне 2024-го — около 1,5 млн т. В апреле и мае в республике объявляли штормовое предупреждение из-за утренних и ночных заморозков, в середине апреля на полуострове выпадал снег, март был теплым и засушливым. За прошедшие осень и зиму почва недополучила влаги, обращает внимание «Интерфакс».



В этом году урожай в стране будет выше, чем в 2024-м, говорила глава Минсельхоза Оксана Лут в конце мая на итоговом заседании Коллегии ведомства, не называя конкретных прогнозов. При этом она отмечала, что есть некоторые опасения, связанные с погодой: так, в Краснодарском крае и Ростовской области наблюдалось угнетение растений. «Очень надеемся на дожди. Но в целом, при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году», — подчеркнула Лут.



Глава экспертного комитета Союза экспортеров и производителей зерна Игорь Павенский на Всероссийском зерновом форуме рассказывал, что урожай зерна в этом году может составить 132-138 млн т, включая 85-90 млн т пшеницы, 18-18,4 млн т ячменя и 14,7-15 млн т кукурузы. Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), производство зерновых в России в этом году составит 130,9 млн т, из которых на пшеницу придется 84,5 млн т. В прошлом году, согласно Росстату, в стране было собрано 125,9 млн т, в том числе 82,6 млн т пшеницы (без учета новых регионов).



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