Площади под сахарной свеклой превысили прошлогодние

Расширение посевов произошло в основном на Юге и в Центре Pixabay

По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на 2 июня в России было посеяно 1174,28 тыс. га сахарной свеклы, что на 54,8 тыс. га выше уровня аналогичного периода прошлого года. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на 3 июня, площади под агрокультурой составляли 1182,3 тыс. га, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов отмечает, что сев еще идет в некоторых северных регионах, а значит итоговая площадь будет выше, хотя и незначительно.



Расширение посевов произошло в основном на Юге — на 25,6 тыс. га относительно прошлого года и в Центре — на 43,6 тыс. га, или на 9,8% и 6,4% соответственно. «Волга-Урал и Алтай немного сократили (не досеяли) площади под агрокультурой относительно прошлого года — на 13,8 тыс. га и 0,6 тыс. га, или 8,6% и 2,4% соответственно», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». Кроме того, по его данным, в этом году на Юге сев сахарной свеклы прошел в рекордно ранние сроки, тогда как в остальных макрорегионах агрокультура была посеяна в пределах среднемноголетних сроков. Иванов уточняет, что в этом году из-за возвратных заморозков были пересевы сахарной свеклы, причем пересевали не всегда ей же: некоторые хозяйства заменили ее подсолнечником и другими масличными, которые, по словам эксперта, в этом сезоне особенно популярны.



Данные по состоянию посевов сахарной свеклы у ИКАР противоречивые. «Например, по Ставропольскому краю уже есть фото очень бодрых всходов. В то же время приходят сообщения о низком уровне почвенной влаги на Юге и в Центре по сравнению со среднемноголетним показателем на эту дату, — рассказывает Иванов. — Если в июне-сентябре не будет периодических достаточных дождей, то посевы пострадают».



Производство сахара эксперт прогнозирует примерно на уровне прошлого года (6,3 млн т) — в пределах 6,1-6,5 млн т. «Это в любом случае больше внутреннего потребления, а значит, сахар опять нужно будет экспортировать (есть ведь и импорт 0,25 млн т, а потребление — 5,7 млн т, плюс переходящие запасы)», — рассуждает он. Переходящие запасы сахара на сахарных заводах и в оптовой торговле, по данным Росстат на начало сезона 2024/25 (на 1 августа прошлого года) были на 519 тыс. т выше, чем до эры перепроизводства с сезона-2016/17. За август-апрель 2024/25 сельхозгода производство и импорт сахара находятся на умеренном уровне сезона-2016/17 и на 528 тыс. т ниже предыдущего сезона. В мае-августе 2025-го еще будет небольшое (менее 95 тыс. т) производство сахара из мелассы и сиропа из свеклы прошлогоднего урожая, прогнозирует Иванов.



Годом ранее в мае-августе экспорт был ограничен очень небольшой квотой лишь для стран ЕАЭС. Так, по предварительной информации, в мае текущего года только по железной дороге в страны СНГ и Монголию было вывезено 33 тыс. т белого сахара, рафинада и сырца (годом ранее было лишь 8 тыс. т). «В результате, при сохранении экспорта российский рынок сахара к концу сезона-2024/25 может нормализовать избыточные оптовые запасы, накопленные за последние девять сезонов, когда производство и импорт заметно превышали внутреннее потребление и экспорт», — считает Иванов.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

