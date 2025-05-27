Семеноводы попросили Владимира Путина сохранить меры поддержки отрасли

Благодаря господдержке удалось совершить большой прорыв по импортозамещению семян многих агрокультур Ruseed

Управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт в ходе встречи президента Владимира Путина с представителями российских деловых кругов попросил сохранить действующие меры поддержки отрасли, в частности ограничения на импорт семян из недружественных стран. «По ряду культур участники отрасли смогли повысить долю отечественных семян, в том числе хорошая динамика по подсолнечнику. Сегодня мы вкладываем в развитие отрасли огромные ресурсы и нам нужно еще немного времени», — отметил он (цитата по пресс-релизу компании).



Марк Гехт отметил, что за последние два года АПК и семеноводству оказывается повышенное внимание со стороны правительства и Минсельхоза, в частности введены правила локализации производства семян, действует Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2030 года. Благодаря господдержке удалось совершить большой прорыв по импортозамещению семян многих агрокультур, подчеркнул он. В марте на правительственном часе в Совете Федерации министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что доля семян отечественной селекции увеличивается на протяжении последних двух лет и в прошлом году она превысила 67% (плановый показатель Доктрины продовольственной безопасности — минимум 75%).



Так, Ruseed за пять лет с момента основания в 60 раз увеличила объем выпускаемой продукции, сегодня компания — один из лидеров по производству семян масличных культур. Благодаря сотрудничеству с ведущими научными учреждения создаются новые отечественные сорта и гибриды, которые могут не только заместить импорт, но и стать конкурентоспособными на внешних рынках, рассказал Гехт. В прошлом году компания открыла в Адыгее селекционно-семеноводческий комплекс, сейчас строит в регионе агробиотехнопарк, на базе которого научные институты и частные компании смогут объединять компетенции в решении сложных задач в области биотехнологий.



Владимир Путин отметил позитивные перемены в отрасли семеноводства, но напомнил, что по ряду агрокультур еще предстоит много работы. «Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла — нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе», — подчеркнул глава государства. Проекты по импортозамещению этих ключевых культур уже в работе и реализуются в рамках ФНТП развития сельского хозяйства, уточнил Гехт. «По овощным культурам и сахарной свекле специалисты уже найдены, технология существует и тут как раз работает эффективный треугольник индустриализации — бизнес, государство и наука, — сказал он. — Благодаря ФНТП мы можем складывать эффективные конструкции, когда бизнес занимается коммерциализацией, наука разработкой, а государство все это поддерживает».



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