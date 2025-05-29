Минсельхоз выступает против обязательной продажи аграриями части продукции на бирже

Попытка обязать аграриев продавать часть продукции на бирже может привести к ряду негативных последствий Ю. Эйвазова

Минсельхоз видит риски в усилении регламентации биржевой торговли, прежде всего, в связи с введением для производителей обязанности продавать часть своей продукции на организованных торгах, пишет «Интерфакс». Источник, знакомый с письмом ведомства в аппарат правительства, уточнил, что это позиция министерства по поводу законопроекта, который вносит изменения в закон «Об организованных торгах».



В конце марта «Агроинвестор» писал, что власти разработали законопроект, согласно которому бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой в месяц продукции разных категорий через биржу. Тогда документ прорабатывался профильными ведомствами, включая ФАС, Минфин и Минэкономразвития. Предполагалось, что в случае принятия новелла вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В продовольственном сегменте на биржу планируется вывести мороженую рыбу, ракообразных, пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, подсолнечное масло, белый сахар.



Биржевая торговля сельхозпродукцией — один из эффективных механизмов, который может позволить производителям осваивать новые возможности и направления сбыта, признает Минсельхоз, однако введение обязательной продажи на бирже определенного объема продукции должно базироваться на соблюдении баланса между прогностическо-аналитическими задачами государства и экономическим развитием аграрного сектора, считают в ведомстве. По его мнению, обязательное участие в биржевых торгах повлечет увеличение затрат, связанных с реализацией товара (например, в части комиссионных расходов на оплату биржевых услуг), в первую очередь они возникнут у производителей продукции.



Аргументацию, что биржевая торговля сокращает цепочку перепродаж до минимума, и у конечного потребителя появляется возможность выйти на биржу и купить тот же товар по той цене, по которой его приобретает перекупщик, Минсельхоз считает необоснованной. «Согласно проектируемому регулированию, торги на бирже не исключают участия в них посредников, в проекте закона отсутствуют нормы, ограничивающие участие посредников в качестве участников торгов», — цитирует письмо источник «Интерфакса». При этом покупатель и без участия в торгах может напрямую обратиться к производителю товара, отмечает Минсельхоз.



Также разработчики документа считают, что принятие законопроекта будет способствовать расширению линейки биржевых товаров и формированию репрезентативных ценовых индикаторов. Однако Минсельхоз видит более целесообразным не введение принудительного участия в торгах, а разработку комплекса мер, направленных на повышение привлекательности и эффективности биржевых инструментов. Одним из них может быть снижение финансовых и административных издержек для производителей, которые хотят выйти на биржу.



Попытка обязать аграриев продавать часть продукции на бирже может привести к ряду негативных последствий, считает Минсельхоз. При этом фермер не может с уверенностью гарантировать определенный объем продукции, поскольку урожайность зависит от множества факторов. «Необходимо учитывать специфику сельскохозяйственной отрасли и адаптировать нормативные требования к реальным условиям, чтобы избежать негативных последствий для аграриев и рынка в целом», — говорится в письме.



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