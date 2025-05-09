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Компетенции могут стать новым направлением экспорта в АПК

Ключевой тренд сегодня — экспорт не только продукции, но и технологий

| Агроинвестор |

Отечественные компании научились хорошо производить мясную продукцию и экспортировать ее
Отечественные компании научились хорошо производить мясную продукцию и экспортировать ее

Компетенции могут стать новым направлением экспорта, особенно в такой отрасли как животноводство, рассказал на конференции «: PRO животноводство и комбикорма» исполнительный директор Константин Корнеев. Он отметил, что отечественные компании, во-первых, научились хорошо производить продукцию, прежде всего мясную, во-вторых, замечательно ее экспортировать. «То есть у нас наработаны высокие компетенции в плане того и как произвести, и как продать», — подчеркнул эксперт.

Увеличивать экспорт сельхозпродукции рассчитываем не только мы. Другие страны-лидеры, такие как США и Бразилия, также активно развивают это направление. Мировой рынок мяса продолжает расти, и Россия уже занимает на нем значительную долю, но можно двигаться дальше. По наблюдениям Корнеева, ключевой тренд сегодня — экспорт не только непосредственно продукции, но и технологий. Так, США и Бразилия активно продвигают свои наработки в сельском хозяйстве, предлагая партнерам не только продукцию, но и технологии содержания животных, сервисные решения.

Для России такой подход может открыть новые возможности, считает эксперт. Отечественные многопрофильные холдинги обладают целым набором компетенций — от кормопроизводства до логистики и ветеринарии, и эти технологии можно предлагать на внешних рынках, особенно в дружественных странах Юго-Восточной и Центральной Азии, где растет спрос на продовольствие.

Россия обладает значительными ресурсами, также у нас низкий уровень влияния ESG-повестки. Все это позволяет наращивать производство продукции и совершенствовать компетенции. И сотрудничество нашей страны с государствами с растущим спросом на продукцию и запросом на технологии — хорошее решение. Таким потенциальным партнером, например, может стать Узбекистан, где, по информации , население ежегодно увеличивается на миллион человек.

Уже сегодня российские компании могут выходить на международные рынки не только с мясом, но и с комбикормами, органическими удобрениями, кормами для домашних животных. При этом, подчеркивает Корнеев, продажа кормов всегда связана с технологиями содержания — покупатели ожидают комплексных решений, учитывающих ветеринарные нормы страны и условия производства конкретного предприятия.

По данным , все более значительную долю на предприятиях мясной отрасли по всему миру занимает китайское оборудование. «И как раз актуальна интеграция наших производителей в технологии, которые предлагают азиатские компании», — считает Корнеев. Эти поставщики, с одной стороны, сильно снизили зависимость от европейских и североамериканских производителей оборудование, с другой, в странах Азии есть спрос на повышение внутренней продуктивности, и Россия может им в этом помочь.

По данным , дружественные страны-конкуренты существенно уступают нашим крупным предприятиям по технологиям. Если Россия получает с квадратного метра птичника 320-340 кг мяса в год, то Казахстан — 300-310 кг, Вьетнам — 210-230 кг, Индонезия — 280-310 кг, Узбекистан — 240-280 кг. Показатели по производству мяса на одну свиноматку в год у России еще более высокие, чем у других стран — 4,1-4,2 т против 3,2-3,5 т во Вьетнаме и 1,7-2,2 т в Казахстане. «Более того, мы сейчас ведем проекты по Казахстану, Узбекистану. И могу сказать, что отношение к нашим специалистам весьма положительное. Это тоже потенциал для перехода от сырьевого сотрудничества к мультиформатному», — заключил Корнеев.

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