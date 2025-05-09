Компетенции могут стать новым направлением экспорта в АПК

Отечественные компании научились хорошо производить мясную продукцию и экспортировать ее wikimedia.org

Компетенции могут стать новым направлением экспорта, особенно в такой отрасли как животноводство, рассказал на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Он отметил, что отечественные компании, во-первых, научились хорошо производить продукцию, прежде всего мясную, во-вторых, замечательно ее экспортировать. «То есть у нас наработаны высокие компетенции в плане того и как произвести, и как продать», — подчеркнул эксперт.



Увеличивать экспорт сельхозпродукции рассчитываем не только мы. Другие страны-лидеры, такие как США и Бразилия, также активно развивают это направление. Мировой рынок мяса продолжает расти, и Россия уже занимает на нем значительную долю, но можно двигаться дальше. По наблюдениям Корнеева, ключевой тренд сегодня — экспорт не только непосредственно продукции, но и технологий. Так, США и Бразилия активно продвигают свои наработки в сельском хозяйстве, предлагая партнерам не только продукцию, но и технологии содержания животных, сервисные решения.



Для России такой подход может открыть новые возможности, считает эксперт. Отечественные многопрофильные холдинги обладают целым набором компетенций — от кормопроизводства до логистики и ветеринарии, и эти технологии можно предлагать на внешних рынках, особенно в дружественных странах Юго-Восточной и Центральной Азии, где растет спрос на продовольствие.



Россия обладает значительными ресурсами, также у нас низкий уровень влияния ESG-повестки. Все это позволяет наращивать производство продукции и совершенствовать компетенции. И сотрудничество нашей страны с государствами с растущим спросом на продукцию и запросом на технологии — хорошее решение. Таким потенциальным партнером, например, может стать Узбекистан, где, по информации «Ринкон Менеджмент», население ежегодно увеличивается на миллион человек.



Уже сегодня российские компании могут выходить на международные рынки не только с мясом, но и с комбикормами, органическими удобрениями, кормами для домашних животных. При этом, подчеркивает Корнеев, продажа кормов всегда связана с технологиями содержания — покупатели ожидают комплексных решений, учитывающих ветеринарные нормы страны и условия производства конкретного предприятия.



По данным «Ринкон Менеджмент», все более значительную долю на предприятиях мясной отрасли по всему миру занимает китайское оборудование. «И как раз актуальна интеграция наших производителей в технологии, которые предлагают азиатские компании», — считает Корнеев. Эти поставщики, с одной стороны, сильно снизили зависимость от европейских и североамериканских производителей оборудование, с другой, в странах Азии есть спрос на повышение внутренней продуктивности, и Россия может им в этом помочь.



По данным «Ринкон Менеджмент», дружественные страны-конкуренты существенно уступают нашим крупным предприятиям по технологиям. Если Россия получает с квадратного метра птичника 320-340 кг мяса в год, то Казахстан — 300-310 кг, Вьетнам — 210-230 кг, Индонезия — 280-310 кг, Узбекистан — 240-280 кг. Показатели по производству мяса на одну свиноматку в год у России еще более высокие, чем у других стран — 4,1-4,2 т против 3,2-3,5 т во Вьетнаме и 1,7-2,2 т в Казахстане. «Более того, мы сейчас ведем проекты по Казахстану, Узбекистану. И могу сказать, что отношение к нашим специалистам весьма положительное. Это тоже потенциал для перехода от сырьевого сотрудничества к мультиформатному», — заключил Корнеев.



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