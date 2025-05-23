разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Минсельхоз отметил значительное удорожание сельхозтехники

За три года цена увеличилась на 40-90%

| Агроинвестор |

Успешное проведение сезонных полевых работ напрямую зависит от уровня технической оснащенности аграриев
Успешное проведение сезонных полевых работ напрямую зависит от уровня технической оснащенности аграриев

За последние три года цена на основные виды самоходных машин для сельского хозяйства увеличилась на 40-90%, в связи с чем видит риск снижения доступности новой техники для сельхозпроизводителей. Об этом глава агроведомства Оксана Лут сказала на совещании президента Владимира Путина с правительством. Вопрос удорожания сельхозтехники остается одним из ключевых, подчеркнула она.

Успешное проведение сезонных полевых работ напрямую зависит от уровня технической оснащенности аграриев, подчеркнула Лут. «Сейчас у нас в наличии 570 тыс. тракторов и комбайнов. При этом ключевым инструментом обновления парка у нас, конечно, является льготный лизинг. По итогам прошлого года наша основная компания “” на треть увеличила объем поставок современной техники, и в текущем году еще 4 тыс. единиц было приобретено нашими сельхозтоваропроизводителями через “”», — рассказала глава Минсельхоза.

Также, по ее словам, сохранить темпы модернизации отрасли позволит принятое правительством решение о докапитализации «Росагролизинга» на 4 млрд руб. «Добавлю, что буквально вчера компания снизила ставки по этому механизму с 16% до 6-12%, и это, конечно, повысит доступность приобретения техники для сельхозтоваропроизводителей», — сказала Лут.

Ранее «» писал, что, по оценкам ассоциации «», отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первом квартале упали на 32,9%, до 38,3 млрд руб. Больше всего снизились поставки зерноуборочных комбайнов — на 58,3%, до 437 штук, и сельскохозяйственных тракторов — на 39%, до 709 штук. Негативная динамика связана с высокой ключевой ставкой ЦБ, низкой доходностью агробизнеса, недостаточной господдержкой аграриев и машиностроителей, а также увеличением себестоимости производства техники и сельхозпродукции.

Позднее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил ТАСС, что принятые меры господдержки сельхозмашиностроения дадут свой эффект в ближайшие месяцы. «Считаем, что необходимый набор мер поддержки мы запустили, и ситуация будет выправляться. Эффекты начнут проявляться летом, потому что таким рынкам свойственны флуктуации, зависящие от сроков запуска механизмов поддержки. После их запуска обычно наблюдается скачок спроса», — сказал Осьмаков. По его словам, Минпромторг оценит эффективность принятых мер и в случае необходимости примет дополнительные решения для отрасли.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2025
Эра копирования. Эффективны ли меры господдержки для реинжиниринга: мнения участников рынка

«Агротехника и технологии»

Эра копирования. Эффективны ли меры господдержки для реинжиниринга: мнения участников рынка
«Агроинвестор» №04, апрель 2025

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2025
Растениеводы в поисках маржи. На чем смогут заработать аграрии в 2025 году

«Агроинвестор»

Растениеводы в поисках маржи. На чем смогут заработать аграрии в 2025 году
Лидеры немного замедлились. Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%

«Агроинвестор»

Лидеры немного замедлились. Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%