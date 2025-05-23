Минсельхоз отметил значительное удорожание сельхозтехники

Успешное проведение сезонных полевых работ напрямую зависит от уровня технической оснащенности аграриев «Росагролизинг»

За последние три года цена на основные виды самоходных машин для сельского хозяйства увеличилась на 40-90%, в связи с чем Минсельхоз видит риск снижения доступности новой техники для сельхозпроизводителей. Об этом глава агроведомства Оксана Лут сказала на совещании президента Владимира Путина с правительством. Вопрос удорожания сельхозтехники остается одним из ключевых, подчеркнула она.



Успешное проведение сезонных полевых работ напрямую зависит от уровня технической оснащенности аграриев, подчеркнула Лут. «Сейчас у нас в наличии 570 тыс. тракторов и комбайнов. При этом ключевым инструментом обновления парка у нас, конечно, является льготный лизинг. По итогам прошлого года наша основная компания “Росагролизинг” на треть увеличила объем поставок современной техники, и в текущем году еще 4 тыс. единиц было приобретено нашими сельхозтоваропроизводителями через “Росагролизинг”», — рассказала глава Минсельхоза.



Также, по ее словам, сохранить темпы модернизации отрасли позволит принятое правительством решение о докапитализации «Росагролизинга» на 4 млрд руб. «Добавлю, что буквально вчера компания снизила ставки по этому механизму с 16% до 6-12%, и это, конечно, повысит доступность приобретения техники для сельхозтоваропроизводителей», — сказала Лут.



Ранее «Агроинвестор» писал, что, по оценкам ассоциации «Росспецмаш», отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первом квартале упали на 32,9%, до 38,3 млрд руб. Больше всего снизились поставки зерноуборочных комбайнов — на 58,3%, до 437 штук, и сельскохозяйственных тракторов — на 39%, до 709 штук. Негативная динамика связана с высокой ключевой ставкой ЦБ, низкой доходностью агробизнеса, недостаточной господдержкой аграриев и машиностроителей, а также увеличением себестоимости производства техники и сельхозпродукции.



Позднее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил ТАСС, что принятые меры господдержки сельхозмашиностроения дадут свой эффект в ближайшие месяцы. «Считаем, что необходимый набор мер поддержки мы запустили, и ситуация будет выправляться. Эффекты начнут проявляться летом, потому что таким рынкам свойственны флуктуации, зависящие от сроков запуска механизмов поддержки. После их запуска обычно наблюдается скачок спроса», — сказал Осьмаков. По его словам, Минпромторг оценит эффективность принятых мер и в случае необходимости примет дополнительные решения для отрасли.



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