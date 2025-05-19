Минпромторг ожидает эффекта от поддержки сельхозмашиностроения в ближайшие месяцы

Отрасль переживает глубокий кризис: в 2025 году отгрузки техники упали на треть по сравнению с 2024-м, который был худшим за последние десять лет М. Стулов

Принятые меры господдержки сельхозмашиностроения дадут свой эффект в ближайшие месяцы, об этом ТАСС сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. «Считаем, что необходимый набор мер поддержки мы запустили, и ситуация будет выправляться. Эффекты начнут проявляться летом, потому что таким рынкам свойственны флуктуации, зависящие от сроков запуска механизмов поддержки. После их запуска обычно наблюдается скачок спроса», — сказал Осьмаков (цитата по ТАСС). По его словам, Минпромторг оценит эффективность принятых мер и в случае необходимости примет дополнительные решения для отрасли.



Говоря о конкретных мерах господдержки, Осьмаков отметил, что запускается программа льготного лизинга отечественной сельхозтехники с «ДОМ.РФ». Также завершились отборы компаний по программе 1432 (скидки на покупку российской сельхозтехники). Кроме того, в марте принято решение о докапитализации на 4,3 млрд руб. льготной программы «Росагролизинга», которая также создает более выгодные условия для приобретения машин, необходимых агропрому. Для ряда предприятий отрасли Минпромторг совместно с Минфином перенесли уплату утильсбора на конец года. «Это все в совокупности должно создать достаточный объем и поддержанного спроса, и ликвидности для того, чтобы сохранить устойчивость отрасли», — сказал первый замминистра.



Решение о докапитализации «Росагролизинга» на сумму более 4 млрд руб. поможет сохранить темпы модернизации отрасли, уверены в Минсельхозе. Кроме того, в ближайшее время компания планирует ввести новый продукт со сниженной ставкой от 6% до 12% годовых, что сделает для аграриев доступнее современную технику на фоне существенного роста цен на нее в последние годы. Дальнейшее развитие механизма льготного лизинга позволит стимулировать рынок сельхозтехники и укрепить техническую базу агропромышленного комплекса страны. Ранее председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорил «Агроинвестору», что скидка — это малоэффективный инструмент поддержки спроса, в то время как лизинг позволяет сразу удовлетворить потребность аграриев в технике.



По данным Минсельхоза, сейчас у российских аграриев в наличии около 570 тыс. тракторов и комбайнов, что полностью соответствует потребностям для успешного проведения посевной и уборочной кампаний 2025 года. Более 90% техники подготовлено к весенним полевым работам — это выше уровня на аналогичный период прошлого года.



В ассоциации «Росспецмаш» «Агроинвестору» сказали, что в текущих условиях необходимо не заменять одни меры господдержки потребителей и производителей сельхозтехники на другие, а расширять комплекс программ за счет новых эффективных механизмов. Так, отраслевое объединение считает запуск Минпромторгом и госкомпанией «ДОМ.РФ» новой программы льготного лизинга сельхозтехники важным шагом. «После нескольких месяцев реализации этого механизма мы сможем предварительно оценить степень его влияния на российский рынок сельхозмашин в 2025 году, когда мы наблюдаем падение отгрузок на треть по сравнению с началом прошлого года, который был худшим за последние десять лет», — отмечает пресс-служба ассоциации.



На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что, по оценкам «Росспецмаша», отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первом квартале упали на 32,9%, до 38,3 млрд руб. Больше всего снизились поставки зерноуборочных комбайнов — на 58,3%, до 437 штук, и сельскохозяйственных тракторов — на 39%, до 709 штук. Негативная динамика связана с высокой ключевой ставкой ЦБ, низкой доходностью агробизнеса, недостаточной господдержкой аграриев и машиностроителей, а также увеличением себестоимости производства техники и сельхозпродукции. Для улучшения ситуации ассоциация предлагает отменить экспортные пошлины на сельхозпродукцию (в первую очередь — на зерновые), вернуть льготные кредиты под 5% на закупку сельхозтехники (сейчас — 12,5%) и предусмотреть ежегодный объем финансирования программы 1432 (субсидирование скидок на сельхозтехнику для ее продажи аграриям на льготных условиях) в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок наряду с введением пропорциональной системы субсидирования, учитывающей долю производителя на рынке.



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