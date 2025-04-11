Более 93% посевов озимых находятся в нормальном состоянии

Весенняя посевная входит в активную фазу Pixabay

Согласно проведенной в апреле оценке, более 93% посевов озимых зерновых в России находятся в нормальном состоянии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, пишет ТАСС. «Это особенно значимо, учитывая крайне сложные погодные условия прошлого года», — отметил он. В целом озимые занимают около 20 млн га, общая посевная площадь в этом году прогнозируется на уровне 84 млн га — на 1 млн га больше, чем в 2024-м.



Весенняя посевная входит в активную фазу — в полях работают аграрии уже 42 регионов, подкормка озимых ведется опережающими темпами, яровыми засеяно почти 3 млн га. Всего они должны занять 55,8 млн га, в том числе, как ожидается, почти на 600 тыс. га увеличатся посевы масличных. «Прошу руководство субъектов обеспечить контроль за соблюдением прогнозной структуры посевных площадей. Это своего рода гарантия сбалансированного урожая», — приводятся в сообщении слова Патрушева.



Вице-премьер подчеркнул, что в период весенних полевых работ Минсельхоз и регионы должны контролировать обеспеченность аграриев финансовыми ресурсами и средствами производства. «Именно в период весеннего сева до аграриев должна быть доведена основная часть средств федеральной государственной поддержки», — добавил он.



На обеспечение новых льготных кредитов в этом году выделено более 40 млрд руб., из которых 34 млрд руб. — на краткосрочные кредиты, которые аграрии могут направлять на подготовку к сезонно-полевым работам. Также Патрушев напомнил, что остаются меры, направленные на обновление парка сельхозтехники, в том числе льготный лизинг.



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