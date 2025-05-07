Михаил Мишустин: важно оценивать качество поставляемой сельхозтехники

Качество отечественной техники год за годом становится лучше Pixabay

Для промышленного суверенитета в период беспрецедентных санкций, которые ограничивают импорт и возможности взаимодействия с другими странами, необходимо четко измерять качество сельхозтехники, которая предлагается аграриям, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором «Росагролизинга» Павлом Косовым. При этом глава правительства отметил, что качество нашей техники год за годом становится лучше.



Мишустин также обратил внимание на важность обратной связи от аграриев, которые пользуются этой техникой. Например, если бы «Росагролизинг» напрямую собирал информацию о качестве ее работы и делал соответствующий анализ, в том числе о постсервисном обслуживании, о сравнениях с моделями конкурентов, и доводила эту информацию до производителей, это было бы очень важно, считает премьер-министр.



По словам Мишустина, когда аграрии на что-то жалуются, лучше, чтобы именно «финансовое плечо, которое подставлено», влияло на изменения, связанные с производственными циклами, с сервисным обслуживанием, на компании-производители, особенно, российские.



«Сейчас, в разгар посевной кампании, важен каждый час для сельхозпроизводителей, для тех, кто трудится в поле. И предоставление качественной техники, финансовой поддержки для всех тех, кто сегодня обеспечивает нам в том числе и продовольственную безопасность, имеет огромное значение, — подчеркнул Мишустин. — Очень важно, чтобы все необходимые инструменты, оборудование, технологии и машины были доступны. И, конечно, еще важна и структура финансирования, возможности лизинга, которые "Росагролизинг" предоставляет этим компаниям».



В прошлом году общий объем поставок техники «Росагролизингом» составил 18,8 тыс. единиц, из них 14 тыс. были предоставлены в льготный лизинг до семи лет по ставке 6% годовых, рассказал Косов. «Это, безусловно, создало хороший фундамент для весенних полевых работ. Сейчас в полях готовы выйти или работают более 20 тыс. единиц техники, приобретенных по программам лизинга», — добавил он.



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