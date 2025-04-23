Константин Бабкин, «Ростсельмаш»: продажи российской сельхозтехники могут продолжить снижаться

Товарные остатки на десяти крупнейших сельхозмашиностроительных предприятиях выросли на 72% по сравнению с прошлым годом Е. Разумный

Резкое падение продаж российской сельхозтехники продолжается: за первые два месяца 2025 года оно составило более 30% по сравнению с 2024-м — худшим годом за последние десять лет как для всей отрасли, так и для «Ростсельмаша». Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал совладелец компании, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. «Возможно, он (рынок) сейчас упадет и выровняется на уровне выживания. В 1990-е годы Россия производила 54 млн т зерна, а раскачали до 140 млн т. Сейчас, вероятно, будет снижение, хотя и не меньше 100-110 млн т. Если у нас есть парк комбайнов, который убирает 140 млн т зерна, то при производстве 110 млн т можно года три вообще не покупать новых комбайнов. Но переживем, выживем, все не так плохо: существуют же у нас меры поддержки — Фонд развития промышленности и утильсбор», — сказал он.



Товарные остатки на десяти крупнейших сельхозмашиностроительных предприятиях по состоянию на 12 марта 2025 года, за исключением Петербургского тракторного завода (ПТЗ), выросли на 72% по сравнению с прошлым годом.

По словам Бабкина, сейчас в отрасли наблюдается серьезный кризис, однако это временное явление. «Люди все равно будут потреблять продовольствие, сельское хозяйство — развиваться, а государство продолжит поддерживать нас в международной конкуренции, не давая затоптать и загубить. Поэтому мы смотрим на эту ситуацию как на временную яму. Период выживания, который надо пройти, пережить, и двигаться дальше», — уверен он.



Однако на фоне снижения спроса на сельхозтехнику из-за высокой ключевой ставки, уменьшения господдержки и пошлин на экспорт зерна «Ростсельмаш» был вынужден перейти в режим экономии, и, по словам Бабкина, похожее происходит и на других предприятиях. Так, осенью завод работал три дня в неделю. «Сейчас мы перешли на пятидневную неделю, но в “сниженном режиме”: пришлось сократить 2 тыс. человек <...>. Кроме того, мы срезали проекты развития. В прошлом году было запущено три новых предприятия: завод трансмиссии, завод прицепной техники в Таганроге и новый тракторный завод. Все было готово к тому, чтобы расширять производство, но приходится действовать в обратном направлении», — сказал Бабкин, добавив, что компания планировала инвестировать в выпуск гидростатических трансмиссий, строить новый литейный завод, но все это отложено на неопределенный срок.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов считает, что по итогам этого года продажи всей сельхозтехники продолжат снижаться, но падение, скорее всего, будет менее драматичным, чем в 2024-м. Он объясняет, что фундаментальные факторы — высокая процентная ставка, пошлины на экспорт сельхозпродукции, сравнительно низкие цены на нее, а также сокращение рублевых доходов экспортеров из-за роста курса национальной валюты — продолжают действовать. «Фундаментально перемен нет, и даже ожидания, связанные с урегулированием украинского конфликта, — это тоже не очень очевидная перспектива, и ни в политике, ни в экономике она не дает ничего такого, на что можно было бы опереться», — прокомментировал Алтынов «Агроинвестору».



В 2026 году, по его мнению, продажи сельхозтехники «продолжат ползти по дну с небольшими колебаниями»: падения эксперт не ожидает и выражает надежду на некоторое улучшение ситуации. «Однако без взрывного роста: как только из игры уйдут фундаментальные факторы <...>, будут влиять факторы отраслевые: условное перепроизводство и импортозамещение никуда не делось, а перейти на свои семена, технику, химию — не так просто <...> и на это нужно время и опыт», — заключил Алтынов.



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