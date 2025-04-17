«Росагролизинг» может выйти на IPO к 2030 году

На 2025 год компания закладывает снижение объемов в сегменте лизинга сельхозтехники в связи с ростом стоимости заемного финансирования «Ростсельмаш»

«Росагролизинг» в марте утвердил новую стратегию развития до 2030 года, которая предусматривает создание прибыльной экосистемы и выход на IPO, пишет «Интерфакс». «Почему мы говорим про IPO и экосистему? Мы как компания или группа компаний в течение ближайших лет должны сделать так, чтобы стать привлекательными для инвесторов, — сказал в ходе пресс-конференции гендиректор компании Павел Косов. — Сейчас “Росагролизинг”, безусловно, самая стабильная из лизинговых компаний на рынке. У нас собственный капитал 125 млрд руб., хорошая база для развития».



При этом он не уверен, что компания, которая получает субсидии от государства, интересна инвесторам, поскольку сегодня поддержка есть, а завтра ее нет. По словам Косова, задача компании — «научиться зарабатывать внутри себя и на смежных вещах для того, чтобы зависимость от поддержки государства сводилась к минимуму», именно поэтому предполагается создание экосистемы. «Вот тогда, когда это будет рабочая коммерческая бизнес-модель, мы сможем говорить о привлечении инвесторов», — добавил он. В 2025 году «Росагролизинг» был докапитализирован на 4,3 млрд руб.



Новая стратегия развития компании нацелена на продолжение развития сервисов, выход на новые рынки, в новые сегменты лизинга с новыми финансовыми продуктами, рассказал руководитель департамента стратегических инициатив и взаимодействия с госструктурами «Росагролизинга» Иван Кабаев. В частности, компания намерена расширять свое присутствие в сегментах лизинга железнодорожной, строительной и коммунальной техники, пишет РИА «Новости». «Первая задача — это, естественно, развитие лизинга в сегменте сельскохозяйственной техники и оборудования. Это наш флагманский продукт, и мы на него продолжаем ориентироваться», — уточнил он. К 2030 году доля сельхозтехники и оборудования у компании должна составить 55%, остальное придется на новые сегменты.



При этом на 2025 год компания закладывает снижение объемов в сегменте лизинга сельхозтехники в связи с ростом стоимости заемного финансирования. «В 2024 году мы по льготной программе поставили сельхозтехники и оборудования на 88 млрд руб. <…> На 2025 заложили 54 млрд руб. Но, естественно, мы будем рассчитывать на то, чтобы перевыполнить этот показатель. <...> В 2030 году мы планируем сделать 170 млрд руб. в этом сегменте, это почти вдвое больше, чем мы сделали в 2024 году», — рассказал Кабаев.



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