Михаил Мишустин: «Рассчитываем, что весенние полевые работы пройдут успешно»

Важно обеспечить аграриев всем необходимы для весенних полевых работ Pixabay

Около 90% озимых зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, правительство рассчитывает, что весенние полевые работы пройдут успешно, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «А это не только стабильное, устойчивое развитие агропромышленного сектора экономики, но и, как следствие, широкий выбор ассортимента и продуктов для наших граждан», — отметил он.



При этом важно обеспечить аграриев всем необходимы для весенних полевых работ, подчеркнул Мишустин, в том числе удобрениями, средствами защиты растений, техникой, горюче-смазочными материалами, топливом. «И конечно, проверенные, качественные семена отечественной селекции. Как уже достигнуто по зерновым, бóльшая часть которых российского происхождения. Так должно быть и по другим сельскохозяйственным культурам, — сказал глава правительства. — <…> Прошу профильные ведомства следить за ценами на все, что требуется аграриям для посевной. И оперативно реагировать при необходимости, помогая нашим сельхозпроизводителям. У них сейчас самый важный период».



Также Мишустин отметил необходимость нарастить агрострахование, чтобы уменьшить потери аграриев из-за любых изменений погоды. «В прошлом году соответствующими договорами впервые были защищены практически 20% от всех посевных площадей. А это свыше 15 млн га, что является рекордным числом, — напомнил он. — В текущем году объем страхования с государственной поддержкой вырастет до 7 млрд руб. А значит, еще больше сельхозпроизводителей получат возможность снизить риски за счет страховых выплат».

