Аграрии посеяли сахарную свеклу на трети от плановой площади

Центральный федеральный округ отстает от графика сева из-за погодных аномалий Pixabay

В России продолжается сев сахарной свеклы, по данным на середину апреля, аграрии засеяли более 366 тыс. га — это около 30% от запланированных под культуру площадей, сообщил аналитический центр селекционного-семеноводческой компании Ruseed. Посевная кампания охватила уже 13 регионов, наиболее высокие темпы демонстрируют сельхозпроизводители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



Согласно обзору Ruseed, больше всего сахарная свекла займет в Краснодарском крае — 205 тыс. га. Второе и третье места с примерно равным показателем по площади сева в 130 тыс. га — у Воронежской и Тамбовской областей. На четвертой позиции находится Липецкая область с планом сева 116 тыс. га. Далее следуют Курская (94 тыс. га) и Белгородская (86 тыс. га) области, по 65 тыс. га сахарной свеклы планируют посеять в Пензенской и Орловской областях. Замыкают десятку Татарстан и Башкортостан с планом сева на уровне 56 тыс. га и 50 тыс. га соответственно.



На данный момент в Южном федеральном округе площадь сева превысила плановую, там сахарная свекла заняла более 241 тыс. га — 106% от прогнозного уровня и почти на 25 тыс. га больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в Краснодарском крае посеяны все запланированные 205 тыс. га. Ускоренные темпы работ обеспечены не только благоприятной погодой, но и высокой готовностью к посевной — семенной фонд был укомплектован на 99% уже к концу марта, отмечает Ruseed. При этом заметно увеличилась доля отечественных гибридов: 18,2% от общего объема, тогда как в 2024 году этот показатель не превышал 3%, сравнивают аналитики.



Аграрии Северного Кавказа также близки к завершению сева — там посеяно 35,2 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 76% от запланированных площадей. Уровень сопоставим с прошлым годом, при этом регионы демонстрируют стабильную динамику. В Приволжском федеральном округе темпы сева остаются умеренными: засеяно менее 3 тыс. га (около 1,3% от плана), при этом площадь посевов в макрорегионе увеличится на 3,2 тыс. га.



Центральный федеральный округ отстает от графика из-за погодных аномалий. Снежный покров, заморозки и минусовые температуры в ряде областей ограничили доступ к полям и сдвинули сроки начала сева. Однако аналитики уверены, что временные климатические сложности не окажут значимого влияния на будущую урожайность — аграрии успеют наверстать график в ближайшие недели.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов ранее говорил «Агроинвестору», что сев сахарной свеклы в 2025 году стартовал чуть раньше обычного. Он отмечал, что в ряде регионов остается потенциал для увеличения посевов, особенно в зонах с недозагруженными перерабатывающими мощностями, прежде всего на Юге и в Центральном Черноземье. Минсельхоз прогнозирует незначительное расширение площадей под культурой — до 1,17 млн га, что на 4 тыс. га больше, чем годом ранее.



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