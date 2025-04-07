Сев сахарной свеклы идет с опережением

В этом году площади под сахарной свеклой могут немного увеличиться Pixabay

По данным Союзроссахара, по состоянию на 2 апреля сахарная свекла была посеяна на площади 239 тыс. га, тогда как год назад на ту же дату она занимала 220,5 тыс. га. Темпы сева превышают показатели последних пяти лет, что связано с низким уровнем запасов влаги в почве, а также ожидаемыми повышенными температурами весной. По информации союза, к севу приступили в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах.



Сев сахарной свеклы в этом году начался раньше обычного, подтверждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. «Пока нет каких-то плохих новостей, касающихся хода свеклосахарной посевной кампании по доступным нам данным по регионам», — сказал он «Агроинвестору».



Минсельхоз прогнозирует небольшую прибавку по площадям — агрокультура может занять 1172,8 тыс. га против 1168,8 тыс. га годом ранее. «Площади есть, куда наращивать: Россия уже умеет неплохо экспортировать сахар, потенциал вывоза не исчерпан, поэтому в зонах недозагруженных заводов можно прибавлять площади под сахарной свеклой», — комментирует Иванов. Он уточняет, что в число таких предприятий входят те, которые заканчивают переработку сахара раньше всех — такие заводы в основном расположены на Юге и в Центральном Черноземье. В последнем макрорегионе, считают в Минсельхозе, площади под сахарной в 2025-м могут увеличиться на 3,6% по сравнению с 2024 годом.



Ранний сев, при прочих равных, увеличивает вегетативный период, что теоретически повышает и урожайность, говорит Иванов. «Но в этом году сухая и теплая зима не позволила накопить на полях достаточное количество почвенной влаги, если и весь вегетационный период будет аналогичным, то это может привести к снижению урожайности», — предупреждает он. В то же время, в некоторых свеклосеющих регионах сейчас идут дожди и снег. «Там, где прошел снег, а сев еще не начался, влага ляжет в почву. Это хорошо, так как количество осенних и зимних осадков в основных свеклорегионах Европейской части страны было ниже обычного», — отмечает эксперт.



По информации Союзроссахара, в России на 21 марта было выработано 6,055 млн т сахара против 6,624 млн т годом ранее. При этом относительная динамика выхода сахара к прошлому году на ту же дату была выше на 6,9% благодаря высокой дигестии сахарной свеклы. Иванов уточняет, что до августа включительно предприятия еще будут перерабатывать мелассу и сироп, и итоговое производство сахара в сезоне-2024/25 составит 6,3-6,35 млн т. Сезоном ранее показатель был на уровне чуть более 6,9 млн т.



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